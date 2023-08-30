Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.0 комментариев
Власти Запорожской области опровергли фейки о «преодолении» ВСУ линии обороны ВС России
В Запорожской области опровергли заявления о «преодолении» ВСУ первой линии обороны ВС России
Украинские военные не преодолели первую линию обороны ВС России на Запорожском направлении, заявил на канале «России-24» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, информация от западных кураторов в СМИ недостоверна. Первая линия не взломана, это понимают те, кто находится на позициях или хотя бы рядом с российскими военными, передает ТАСС.
«Они подошли только к первой линии, это основнойрубеж нашей обороны… Больше того, они не взяли Работино. Наши ребята достаточно плотно закрепились на юге Работина», – подчеркнул Балицкий.
Ранее сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности в Работино.
Эксперты Telegram-канала «Военная хроника» объяснили газете ВЗГЛЯД, почему ВСУ несут большие потери на участке Работино – Вербовое.