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Россия и Турция обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки
МИД России и Турции обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщили в МИД России.
Вершинин и Акчапар обменялись мнениями по ситуации вокруг зерновой сделки после ее завершения на фоне невыполнения условий России и меморандума с ООН по нормализации поставок отечественной сельхозпродукции на мировые рынки, следует из сообщения на сайте МИД России.
Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.
Кроме того, президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.