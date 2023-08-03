Россия и Турция обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

МИД России и Турции обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

Tекст: Вера Басилая

Вершинин и Акчапар обменялись мнениями по ситуации вокруг зерновой сделки после ее завершения на фоне невыполнения условий России и меморандума с ООН по нормализации поставок отечественной сельхозпродукции на мировые рынки, следует из сообщения на сайте МИД России.

Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

Кроме того, президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.