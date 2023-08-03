В Китай привезли российский корпус реактора для энергоблока АЭС «Тяньвань»

Корпус реактора для энергоблока №7 АЭС «Тяньвань» прибыл на строительную площадку в Китай

«Согласно контрактным обязательствам российская сторона при реализации проекта АЭС «Тяньвань» обеспечивает поставку оборудования для «ядерного острова» станции, его шеф-монтаж и шеф-наладку. Корпус реактора, изготовленный в России для седьмого блока, сегодня прибыл на стройплощадку, и после всех необходимых производственных и контрольных процедур будет установлен в проектное положение», – сообщил вице-президент по проектам в Китае и перспективным проектам АО «Атомстройэкспорт» Алексей Банник.

В настоящее время на седьмом энергоблоке АЭС «Тяньвань» завершена установка купола здания реактора. Этому предшествовала установка и монтаж полярного крана внутри здания, благодаря которому специалисты смогут установить в проектное положение корпус реактора и другое крупногабаритное оборудование в здании, говорится в сообщении на сайте Росатома.

Корпус реактора ВВЭР-1200, вес которого составляет 334,2 тонны, а длина – 12 м, перед установкой пройдет входной контроль в соответствии с регламентными требованиями. В состав комиссии войдут представители китайского заказчика, специалисты Инжинирингового дивизиона Росатома и компании-производителя оборудования – «Атоммаш».

Россия продолжает взаимовыгодное сотрудничество с дружественными странами. Продолжается реализация крупных проектов в сфере энергетики. Работа Росатома по проектам в Китае является примером конструктивного партнерства, открывающего новые перспективы в сфере низкоуглеродной генерации.