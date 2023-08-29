В Лондоне выявили подозреваемых в краже золотого унитаза из резиденции Черчиллей

В Тель-Авиве оценили притязания Киева на гарантии безопасности США по «израильской модели»

Политолог Саймон Ципис: У Киева нет оснований ждать от США гарантий безопасности по «израильской модели»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Зеленский совершенно оторван от реальности. Адаптация американцами «израильской модели» для Украины, даже если речь идет только о военном сотрудничестве, невозможна. И на то есть несколько причин. Как минимум Украине нужно быть столько же развитым государством, что и Израиль», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Израиль – не просто основной союзник США вне НАТО. Это технологический хаб Штатов за пределами Америки, своего рода «Силиконовая долина» на Ближнем Востоке. Наша страна ведет массу исследований, работ в сфере НИОКР, испытывает изобретения по заказу Вашингтона, в сотрудничестве с США и на их деньги. На Украине и близко нет научной, технологической, кадровой и экономической базы для подобного партнерства», – напомнил собеседник.

«Еще одно фундаментальное различие кейсов заключается в том, что в США проживает не меньше евреев, чем в самом Израиле. И еврейское лобби там очень сильно, оно входит в американские высшие военно-политические и деловые круги и продвигает интересы «Эрец-Исраэль» на всех уровнях американской власти. Как вы понимаете, сказать то же самое об «украинском лобби» в США просто невозможно», – подчеркнул аналитик.

«Ну и нельзя упомянуть про традиции. Израиль называют 51-м штатом США. И сейчас Тель-Авив является представителем и проводником американских интересов на Ближнем Востоке. Про Украину и этого нельзя сказать. Для продвижения американских интересов в Европе есть другие страны», – добавил он.

«Поэтому для того, чтобы Штаты дали Украине гарантии по «израильской модели», всему Западу нужно затратить еще более колоссальные ресурсы на Украину. Эту цифру даже представить сложно. Думаю, подобные надежды Зеленского вызывают лишь иронию в странах Запада, не более того», – резюмировал Ципис.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон представит Украине гарантии по «израильской модели». «С Соединенными Штатами у нас наверняка будет именно такая модель. Израильская, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и т. п.», – сказал политик.

Он добавил, что эти планы не сорвутся, даже если нынешний президент Джо Байден не победит на предстоящих выборах, так как решение о помощи Украине принимает Конгресс.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что гарантии США будут представлять из себя конкретные и долговременные обязательства, обеспечивающие «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем.

По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления в НАТО. Также он заявил, что уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран». Украина заключит с участниками этой декларации двусторонние договоры поддержки, в том числе финансовой и военной.

Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали администрации Зеленского некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне». В декларации G7 говорится, что стороны начали переговоры с Украиной, чтобы подтвердить посредством двусторонних обязательств и договоренностей неизменность своей поддержки.

В свою очередь американский президент Джо Байден заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». На что политолог Федор Лукьянов подчеркнул, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – предположил он.

Однако теперь, как считают эксперты, Украина пытается перестраховаться от «предательства» со стороны США в случае, если новый президент Штатов откажется ее поддерживать. Кроме того, эксперты провели аналогию между обсуждаемыми сейчас гарантиями безопасности и статусом «основного союзника США вне НАТО» (Major Non-NATO Ally), о котором украинские власти упорно твердили до недавнего времени.