Золотой унитаз украли из резиденции Черчиллей

Унитаз из цельного 18-каратного золота похитили из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, сообщило региональное полицейское управление.

«Полиция региона долины реки Темзы расследует ограбление в Бленхеймском дворце. Полиция получила сообщение о происшествии в 4.57 утра субботы (6.57 мск). Злоумышленники проникли во дворец ночью и покинули место преступления примерно в 4.50 утра. Пострадавших нет. Так как унитаз был подключен к системе канализации и водопроводу, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению», – приводит РИА «Новости» заявление полиции.

Похищенный унитаз оценивается в один млн фунтов стерлингов. Он был изготовлен итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом и присутствовал во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции. Зрителям предлагалось воспользоваться экспонатом. При этом музейный охранник находился рядом за дверью туалета.

«Произведение искусства пока не найдено. Мы просим всех, кто слышал или видел что-то подозрительное во время происшествия, связаться с полицией», – отмечается в документе.

По предварительной информации, преступников было несколько и они подъехали к дворцу на двух автомобилях. Полиция арестовала 66-летнего мужчину по прозрению в причастности к ограблению.

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