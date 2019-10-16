Полиция задержала троих подозреваемых в краже золотого унитаза

Двое мужчин и одна женщина в возрасте 34-36 лет задержаны по подозрению в краже золотого унитаза из дворца Бленейм в графстве Оксфордшир в Великобритании, сообщает Би-би-си.

Унитаз создал итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан, выставка его работ открылась в Бленейме 12 сентября. Через два дня после открытия группа злоумышленников ночью проникла на территорию дворца и похитила унитаз, арендованный у Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Страховая компания обещает выплатить нашедшему произведение искусства 100 тыс. фунтов (130 тыс. долларов). Каттелан создал скульптуру под названием «Америка» в 2016 году специально для Музея Гуггенхайма, сообщает ТАСС.

Ранее в ходе расследования преступления был задержан 66-летний мужчина, позже освобожденный под залог, и 36-летний житель Челтнема, которого также отпустили.