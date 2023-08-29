Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.17 комментариев
В испанской футбольной федерации призвали Рубиалеса к отставке
В Королевской испанской футбольной федерации призвали Рубиалеса к отставке после скандала с поцелуем футболистки Эрмосо
Комитет президентов автономных и региональных федераций Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) призвал Луиса Рубиалеса немедленно покинуть пост президента организации из-за «неприемлемого поведения», сообщает пресс-служба RFEF.
Комитет считает, что действия Рубиалеса нанесли значительный урон «имиджу испанского футбола». По мнению комитета, нужно организовать «глубокую и скорую перестройку стратегических позиций федерации». Такоей шаг, как утверждается, даст возможность «перейти к новому этапу управления испанским футболом», передает ТАСС.
Комитет поддержал кандидатуру вице-президента RFEF Педро Рочи в качестве нового главы организации. При этом Рочу призвали «немедленно отозвать» жалобу RFEF на вмешательство во внутренние дела организации со стороны испанского правительства. Комитет заявил, что Роча должен «возглавить новый этап», предусматривающий «диалог и примирение со всеми футбольными институтами».
Напомним, во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира Рубиалес обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Эрмосо заявила, что не давала согласия на поцелуй. Дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил Рубиалеса от должности президента Королевской испанской футбольной федерации. Сам Рубиалес ранее заявил, что не собирается уходить в отставку.