Утверждение традиционных ценностей продиктовано не каким-то консервативным капризом и не ресентиментом морально устаревших людей, врагов всего современного, прикольного и отвязного. Оно необходимо нам для развития, поскольку именно люди, их труд и их талант во все времена были основой любого развития – экономического, государственного и духовного.0 комментариев
Песков: Путин общается не только с командирами спецоперации, но и с солдатами
Президент Владимир Путин интересуется всем, что происходит в зоне спецоперации, и получает информацию не только от руководства вооруженных сил, но и от простых солдат, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Комментируя встречу Путина с экипажем танка «Алеша», Песков уточнил, что глава государства продолжает практику общения не только с армейским командованием, но и непосредственно с солдатами и младшими командирами, передает ТАСС.
По словам Пескова, разговор с экипажем танка был долгий и «очень детальный». «Путину интересно все», – отметил пресс-секретарь.
На прошлой неделе Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша» и лично вручил звезды Героев России экипажу боевой машины.
Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.