Умерла балерина Светлана Адырхаева

Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.5 комментариев
Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.5 комментариев
Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.24 комментария
Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.49 комментариев
Бывший американский военный разведчик Риттер предрек ВСУ сдачу Харькова без боя
Американец предположил в эфире U.S. Tour of Duty, что украинцы не станут превращать Харьков в крепость и сдадут город без боя. По мнению Риттера, когда украинская линия обороны падет, ВСУ сразу отступят на другой берег Днепра, передает РИА «Новости».
При этом бывший американский военный разведчик добавил, что наиболее вероятным сценарием будет крах ВСУ из-за больших потерь при контрнаступлении, причем крах этот, по его мнению, произойдет еще до того, как Россия подойдет к Харькову.
Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в Харьков колонны техники инженерных войск ВСУ для форсирования водных преград.
В прошлую пятницу Риттер заявил, что Украина может потерпеть стратегическое поражение уже к концу лета или в начале осени, так как российские войска подходят к Купянску, а в дальнейшем Украина, по его мнению, может потерять контроль и над Харьковом.
Стало известно о расхождениях действий ВСУ с рекомендациями Запада
Как пишет The New York Times, пока ВСУ медленно наступали на юге и востоке, ВС России удалось продвинуться близ Купянска на северо-востоке, из-за этого командование ВСУ решило перебросить дополнительные силы для защиты этой части обширной линии фронта, несмотря на то, что они нужны в других местах, передает РБК.
Как заявил Сырский, ВС России продолжают наносить урон ВСУ и в таких условиях необходимо оперативно принять все меры для укрепления украинской обороны на рубежах, которые находятся под угрозой, и продвигаться там, где это возможно.
По мнению издания, стратегия ВСУ на фронте продолжает расходиться с рекомендациями западных союзников, утверждающих, что Киеву нужно было сосредоточить на одном участке фронта максимальное количество войск для попытки прорыва, вместо чего украинское командование попыталось разделить войска поровну между востоком и югом.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США вмешиваются в украинское наступление. При этом президент Украины отверг идею переброски войск с востока на юг. По его словам, на востоке находится «приблизительно 200 тыс. российских военных». «Пара дней, и (русские возьмут) Славянск, Краматорск, дальше они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега. Но мы этого не допустим, и пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают», – сказал Владимир Зеленский.
Параллельно с этим критика в адрес ВСУ появилась и на страницах газеты The Wall Street Journal (WSJ). «По всем канонам военной науки, украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено», – цитирует WSJ слова одного из украинских военных.
Дмитрий Медведев: Разлад между элитами в Соединенных Штатах носит непримиримый характер
Российский политик в интервью ТАСС и RT заявил, что Америка конфликтует сама с собой и находится в состоянии внутреннего разлада, который носит непримиримый характер. По его словам, такие внутренние конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной.
Медведев считает, что США «превратились в очень специфичное государство, где бывших президентов признают обвиняемыми. Он выразил мнение, что Трампа судят не для торжества справедливости, а для того, чтобы он не мог участвовать в новых выборах, причем США «это делают не стесняясь».
Он также обратил внимание, что Америку разорвало на части из-за столкновения между консервативным республиканским политистеблишментом и либеральным сегментом демократов.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предсказал противостояние 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы 46-й американской администрации Джо Байдена на следующих президентских выборах в США, назвав предстоящую борьбу триллером «Заключенные против зомби».
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина скоро потеряет элитную 82-ю бригаду
Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works напомнил, что про 82-ую бригаду ВСУ говорили, что она «обладает невероятной силой», а также что она «преподаст русским урок», передает РИА «Новости».
Однако украинские военные не только не смогли пробить российскую линию обороны, но и потеряли танки и БМП, поставленные Западом, отметил эксперт.
Украинское контрнаступление зашло в тупик, это доказывают огромные потери ВСУ, заключил Джонсон.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что 82-я бригада ВСУ «нарвалась» на южном участке фронта на прекрасно укрепленную российскую «цитадель», что привело к большим потерям украинской стороны.
Премьер Канады Трюдо: Страны G7 не должны позволить России победить
По словам канадского премьера, лидеры стран G7 понимают, что боевые действия на Украине затянутся, но намерены поддерживать их сколько угодно, потому что не могут позволить России победить, передает Sputnik Ближнее зарубежье.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что желание Запада нанести Москве стратегическое поражение вынуждает Россию работать не на дипломатическом поле, а на поле боя.
Wyborcza: В Щецине хакеры остановили движение поездов и включили российский гимн
На железнодорожных частотах, по информации газеты Wyborcza, запустили трансляцию сигнала об аварийной остановке поездов, а в перерыве включали российским гимн и фрагмент речи президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Сам инцидент, как сообщает издание, произошел 25 августа, однако известно об этом стало только сейчас.
В результате взлома системы безопасности движение оказалось нарушено сразу на двух ветках. Работу системы удалось восстановить после обращения в правоохранительные органы. Сейчас ведутся поиски хакеров.
В апреле «российских хакеров» обвинили в атаке на серверы мэрии Праги.
Боррель: Импорт ЕС из России беспрецедентно снизился в 2022 году
Боррель отметил также, что неэнергетический импорт из России сократился почти на 60%. В наибольшей степени это затронуло черной металлургии, драгметаллов и древесины, передает ТАСС слова главы внешнеполитической службы ЕС.
По его оценке, этот процесс ускоряется. Так, за первый квартал 2023 года, согласно приведенным Боррелем данным, падение импорта неэнергетических товаров превысило 75%. А для энергетических товаров этот показатель оказался еще больше – минус 80%, сообщил он.
Под санкциями оказалось 54% объема экспорта ЕС в Россию в 2021 году, также сообщил Боррель.
Между тем сокращение связей с Россией негативно сказывается на странах Евросоюза. Так, немецкая экономика из лидера роста превратилась в аутсайдера. В 2023 году она может стать единственной крупной экономикой, у которой сокращается ВВП.
Силуанов: Россия развивает экономические отношения со странами БРИКС, вектор сотрудничества смещается с Запада на Восток
Силуанов отметил в интервью телеканалу CGTN, что вектор России смещается с Запада на Восток и на те страны, которые являются основными торговыми партнерами России. Он уточнил, что все эти страны входят в состав БРИКС. Министр констатировал, что Россия развивает экономические отношения со странами БРИКС: происходит развитие торговли, инвестиционного сотрудничества, развитие сектора услуг, передает ТАСС.
Глава минфина подчеркнул, что Россия успешно решает со странами БРИКС задачи и товарообмена, и расчетов – все те задачи, которые сегодня решать с рядом западных стран проблематично.
Кроме того, по словам Силуанова, в повестке обсуждения со странами БРИКС сейчас развитие целого ряда интеграционных институтов, которые будут помогать российскому бизнесу торговать внутри входящих в объединение стран и осуществлять всю финансовую и торговую инфраструктуру.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал завершившийся саммит БРИКС в ЮАР чрезвычайно успешным. В МИД назвали появление в БРИКС единой расчетной валюты делом будущего. Во вторник министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как единая валюта БРИКС поможет пережить кризис.
Полковник Макгрегор: Солдаты ВСУ сдаются в плен из-за отчаянного положения
Макгрегор в интервью London Real отметил, что случаи дезертирства в рядах ВСУ участились. По его словам, на Западе об этом стараются не говорить, однако речь идет о целых взводах и ротах.
Положение украинских солдат бывший советник шефа Пентагона назвал трагическим, отметив, что понимание этого есть и у самих военнослужащих на передовой. Командиры ВСУ принимают решение о сдаче в плен, поскольку только это позволяет им спасти раненых, которых киевское руководство отказывается эвакуировать с фронта, передает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.
Украинский эксперт Прокип предупредил о дефиците электроэнергии на Украине зимой из-за роста цен на энергетику в Европе
Эксперт констатировал, что в энергосистеме Украины наблюдается существенный дефицит мощностей из-за проведения ремонтной кампании, к тому же есть риски дефицита мощностей зимой в случае существенных холодов и роста потребления. Он также отметил, что на данный момент неизвестно, какой будет ценовая конъюнктура в Европе зимой. Эксперт подчеркнул, что именно это будет определять возможность импорта Украиной электроэнергии при существующих ценовых ограничениях на рынке, передает РИА «Новости».
«Как говорят в народе: «Где тонко, там и рвется». Вот слишком тонко уже становится, зимой может и порваться», – написал Прокип на странице в социальной сети.
Напомним, в среду Украине пришлось импортировать электричество из Румынии и Польши для покрытия дефицита в энергосистеме страны.
При этом во вторник биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тыс. кубов. В прошлый четверг Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, когда в газовых отношениях России с ЕС будет поставлена точка.
Министр финансов Силуанов: Рост ВВП России в 2023 году может превысить 2,5%
Силуанов заверил в интервью телеканалу CGTN, что власти России предпринимают меры, чтобы нивелировать последствия введения антироссийских санкций, и это дает результаты. Как отметил министр финансов, если в прошлом году экономика России сократилась на 2,1%, то в этом году ожидается восстановление на уровне около 2,5%, может быть, даже выше. По его словам, таким образом, можно сказать, что экономика России отыграет прошлогоднее падение, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин сообщил, что с третьего квартала 2023 года в России наметился экономический рост и его темпы довольно устойчивы.
Шольц отказался выделять больше средств на борьбу с экономическим кризисом
Как указал Шольц, ЕС не считает, что Германия должна брать на себя больше обязательств. Он напомнил, что в последние годы у страны увеличились долги на сотни миллиардов евро, средства выделялись на борьбу с пандемией, и на проблемы, касающиеся роста цен на энергоносители. Поэтому, по словам канцлера, Германия не будет субсидировать электроэнергетику для бизнеса, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Шольц признал, что Германии не хватает средств на субсидирование цен на электроэнергию в долгосрочной перспективе, а также пока нет на это юридических возможностей.
Канцлер уточнил, что экономический рост страны является «неудовлетворительным», а проблемы Германии связаны в первую очередь с ослаблением мировой экономики из-за зависимости страны от экспорта.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как отказ от российского газа обернулся для Германии катастрофой. Из лидера роста немецкая экономика превратилась в аутсайдера с глубокой рецессией, из которой будет с трудом выходить как минимум пять тяжелых лет. С 2006 по 2017 годы Германия по своим показателям превосходила другие крупные экономики и держалась наравне со Штатами. Однако уже третий квартал подряд в Германии наблюдается падение экономики. В 2023 году она может стать единственной крупной экономикой, у которой сокращается ВВП, пишет The Economist со ссылкой на оценку Международного валютного фонда (МВФ).
«Столото»: Житель Московского региона выиграл в лотерее более 492 млн рублей
В компании рассказали, что в субботу, 26 августа, в ходе 6709-го тиража лотереи «Спортлото «4 из 20» был разыгран многомиллионный суперприз – 492 070 999 рублей. По имеющейся у компании предварительной информации, суперприз выиграл участник лотереи из Московского региона, который купил билет в мобильном приложении «Столото» за 250 рублей, передает РИА «Новости».
По правилам «Спортлото «4 из 20», чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Победитель выбрал числа 3, 4, 16, 15 в первом поле билета и 9, 10, 12, 1 – во втором. «Имя сегодняшнего счастливчика и его победную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет для оформления своего выигрыша в лотерейный центр «Столото» в Москве», – сказали в компании.
За всю историю государственной лотереи «Спортлото «4 из 20» это третий по величине суперприз. В 2020 по итогам 2218-го тиража «Спортлото «4 из 20» был разыгран суперприз в размере 545 947 481 рубль. Тогда удача оказалась на стороне жителя Перми Сергея К. В 2021 году в 3444-м тираже повезло Анатолию Киму из Южно-Сахалинска, он выиграл 512 261 694 рубля.
Напомним, в июле неизвестный участник лотереи выиграл в США 1,08 млрд долларов.
В ВСУ сообщили о потере трех летчиков в столкновении над Житомирской областью двух учебно-боевых самолетов Л-39
Как сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ, авиакатастрофа произошла в пятницу, 25 августа. При этом утверждается, что все трое пилотов погибли «во время выполнения боевого задания». В сообщении также говорится, что среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным Джус.
Ранее украинские СМИ сообщали о столкновении над Житомирской областью двух украинских истребителей МиГ-29, в результате которого погиб летчик с позывным Джус.
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, для того, чтобы сделать массаж в отеле в Лозанне, «надо заполнить интересную анкету».
«Мне понравились опции «наполовину мужчина» и «наполовину женщина». Кентавр и русалка, что ли?», – задалась вопросом Захарова.
На представленном скриншоте анкеты видно, что посетителям на выбор предлагаются несколько десятков гендеров.
Ранее Захарова негативно отнеслась к предложению Церкви Англии использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения Бога.