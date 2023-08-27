Умерла балерина Светлана Адырхаева

NYT: Генерал ВСУ Сырский нарушил рекомендации Пентагона

Стало известно о расхождениях действий ВСУ с рекомендациями Запада

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет The New York Times, пока ВСУ медленно наступали на юге и востоке, ВС России удалось продвинуться близ Купянска на северо-востоке, из-за этого командование ВСУ решило перебросить дополнительные силы для защиты этой части обширной линии фронта, несмотря на то, что они нужны в других местах, передает РБК.

Как заявил Сырский, ВС России продолжают наносить урон ВСУ и в таких условиях необходимо оперативно принять все меры для укрепления украинской обороны на рубежах, которые находятся под угрозой, и продвигаться там, где это возможно.

По мнению издания, стратегия ВСУ на фронте продолжает расходиться с рекомендациями западных союзников, утверждающих, что Киеву нужно было сосредоточить на одном участке фронта максимальное количество войск для попытки прорыва, вместо чего украинское командование попыталось разделить войска поровну между востоком и югом.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США вмешиваются в украинское наступление. При этом президент Украины отверг идею переброски войск с востока на юг. По его словам, на востоке находится «приблизительно 200 тыс. российских военных». «Пара дней, и (русские возьмут) Славянск, Краматорск, дальше они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега. Но мы этого не допустим, и пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают», – сказал Владимир Зеленский.

Параллельно с этим критика в адрес ВСУ появилась и на страницах газеты The Wall Street Journal (WSJ). «По всем канонам военной науки, украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено», – цитирует WSJ слова одного из украинских военных.