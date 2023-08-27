Альпинист из Краснодара погиб на Эльбрусе

Альпинист из Краснодара упал с высоты пять тысяч метров при восхождении на Эльбрус

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что в 27 августа в 8 утра поступила информация о том, что на горе Эльбрус турист из города Краснодар на высоте пять тысяч метров сорвался с горы и получил травмы несовместимые с жизнью. Отмечается, что турист был в составе группы, которая состояла из 14 человек, передает РИА «Новости».

Как уточнили в МЧС по КБР, в 12:30 спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с привлечением коммерческого вертолета эвакуировали тело в поселок Терскол. В пресс-службе добавили, что тело мужчины передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

По данным ведомства, в работах были задействованы 24 спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, три единицы техники, а также коммерческий вертолет.

В СУСК России по КБР заявили, что группа из 14 человек осуществляла спуск после восхождения на вершину Эльбруса, проводником был житель Краснодарского края. Проводник оступился и провалился в расщелину в леднике из-за сложных погодных условий, остальные члены группы не пострадали и продолжили свой спуск, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пятеро альпинистов из Белоруссии запросили помощь с высоты 5,3 тыс. метров на горе Эльбрус, их эвакуировали.