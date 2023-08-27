В Москве стартовал финал кадровых конкурсов «Лидеры возрождения»

Tекст: Дмитрий Зубарев

В церемонии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Как отметил в своем выступлении Сергей Кириенко, конкурс еще не закончился, а судьба многих участников уже изменилась.

«За время конкурса 64 финалиста получили новые, довольно высокие назначения. Многие вошли в руководство важнейших министерств и ведомств освобожденных российских регионов на уровне заместителей министров и глав департаментов, вошли в руководство ключевых городов и районов Донбасса и Новороссии, возглавили институты, крупные промышленные предприятия. И знаете – это только начало», – сказал Кириенко.

По его словам, одно из главных приобретений для участников – это новый круг друзей и единомышленников. «Несмотря на определенную конкуренцию, которая всегда есть в любом честном конкурсе, рядом с вами не конкуренты. Рядом с вами друзья, единомышленники, партнеры. Многие из вас встречались в полуфиналах, но полуфиналов было много и в таком составе вы встретились впервые. Хочу вам пожелать, чтобы эти дни финала принесли вам не только новые знания и впечатления, но и принесли вам настоящих друзей, партнеров, коллег, с которыми дальше вы вместе будете работать на благо своих регионов и на благо России», – резюмировал Кириенко.

Комиссаров, в свою очередь, заявил, что на объединенном финале конкурсов «Лидеры возрождения» собрались не только самые компетентные представители своих регионов, но и просто мужественные, целеустремленные люди. «Уже давно стало понятно, что в кадровых конкурсах по модели «Лидеров России» не бывает проигравших. Все присутствующие здесь – уже победители. И это действительно так. Всего на конкурсы зарегистрировалось более 30 тыс. человек. Вас, финалистов, в этом зале порядка 300. А это значит, что каждый из вас стал лучшим из 100 таких же достойных, профессиональных и мотивированных людей. Это дорогого стоит!» – отметил он.

Финальные испытания для конкурсантов из новых регионов продолжатся до 29 августа, после чего на церемонии закрытия будут объявлены имена победителей.