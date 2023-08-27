Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.0 комментариев
Партию Саакашвили возмутило выступление боксера Цзю на русском языке в Батуми
Оппозиционное саакашвилевское «Единое национальное движение» выразило возмущение выступлением на русском языке в Батуми знаменитого боксера Константина Цзю, который был приглашен в качестве гостя на спортивный турнир, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Власти Грузии – партнер России, поэтому нужно бороться против грузинских властей», – заявил секретарь партии Георгий Ботковели.
«Власти Грузии делают все для комфорта русских в нашей стране, ущемляя права грузин», – сказал он.
На открытии соревнований российский боксер сказал, что «чувствует себя как дома», поэтому будет говорить на русском языке.
«Я могу говорить по-английски, но я здесь как дома. Я очень рад быть здесь», – сказал Цзю, напомнив, что начал спортивную карьеру в Грузии, выиграв чемпионат СССР в Кутаиси.
Он сказал, что прибыл «с удовольствием» и «делится своими знаниями и опытом» на мастер-классах.
После войны-2008 между двумя странами нет дипломатических отношений, но поддерживаются гуманитарные и экономические связи.