Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Власти Грузии – партнер России, поэтому нужно бороться против грузинских властей», – заявил секретарь партии Георгий Ботковели.

«Власти Грузии делают все для комфорта русских в нашей стране, ущемляя права грузин», – сказал он.

На открытии соревнований российский боксер сказал, что «чувствует себя как дома», поэтому будет говорить на русском языке.

«Я могу говорить по-английски, но я здесь как дома. Я очень рад быть здесь», – сказал Цзю, напомнив, что начал спортивную карьеру в Грузии, выиграв чемпионат СССР в Кутаиси.

Он сказал, что прибыл «с удовольствием» и «делится своими знаниями и опытом» на мастер-классах.

После войны-2008 между двумя странами нет дипломатических отношений, но поддерживаются гуманитарные и экономические связи.