Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.20 комментариев
В ЛДПР опубликовали призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара
Депутат Госдумы Чернышов показал записку Жириновского 2018 года с призывом отказаться от доллара
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов показал записку Владимира Жириновского от 2018 года, в которой основатель ЛДПР призывает отказаться от доллара.
Чернышов в своем Telegram-канале представил ранее неопубликованную записку основателя ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, в ней Жириновский из-за роста курса доллара в 2018 году призывал Россию отказаться от американской валюты. Вице-спикер отметил, что в настоящее время это очень актуальный и логичный совет, передает РИА «Новости».
Политик отметил, что записка написана летом 2018 года, когда курс доллара продолжал расти – с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе.
В записке говорится, что необходимо, во-первых, отказаться от доллара, во-вторых, «распустить все международные организации, и, в-третьих, нужно всех перевести на национальные валюты и языки.
Как указал Чернышов, события развиваются именно так, как и говорил Жириновский, Россия постепенно движется к отказу от доллара, при этом альтернатив в качестве валюты для международной торговли достаточно.
Ранее президент России Владимир Путин обозначил важность вопросов, связанных с созданием единой расчетной единицы и использования нацвалют в торговле между странами – участницами БРИКС.