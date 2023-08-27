В ЛДПР опубликовали призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара

Депутат Госдумы Чернышов показал записку Жириновского 2018 года с призывом отказаться от доллара

Tекст: Валентина Григоренко

Чернышов в своем Telegram-канале представил ранее неопубликованную записку основателя ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, в ней Жириновский из-за роста курса доллара в 2018 году призывал Россию отказаться от американской валюты. Вице-спикер отметил, что в настоящее время это очень актуальный и логичный совет, передает РИА «Новости».

Политик отметил, что записка написана летом 2018 года, когда курс доллара продолжал расти – с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе.

В записке говорится, что необходимо, во-первых, отказаться от доллара, во-вторых, «распустить все международные организации, и, в-третьих, нужно всех перевести на национальные валюты и языки.

Как указал Чернышов, события развиваются именно так, как и говорил Жириновский, Россия постепенно движется к отказу от доллара, при этом альтернатив в качестве валюты для международной торговли достаточно.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил важность вопросов, связанных с созданием единой расчетной единицы и использования нацвалют в торговле между странами – участницами БРИКС.