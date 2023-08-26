Экс-советник Кучмы Соскин: На фронте для ВСУ сложилась тупиковая ситуация

Tекст: Вера Басилая

Судя по линии фронта никакое контрнаступление ВСУ не ведет, есть огромная угроза потери Купянска, Харькова, то же самое происходит в Марьинке, Лимане, Авдеевке и так далее, заявил Соскин, передает РИА «Новости».

Соскин считает, что для ВСУ на фронте складывается тупиковая ситуация, а российская линия обороны неприступна для украинской армии.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия скоро возьмет Купянск.

В Минобороны сообщили, что российские военные за сутки в ходе активных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ.