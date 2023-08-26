Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.4 комментария
Три военных чиновника задержаны на Украине по делу об уклонистах
Украинскими спецслужбами задержаны три военных чиновника из военкоматов Киева, Одессы и Харьковской области, помогавшие уклонистам за деньги избежать призыва в армию, говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ).
По данным СБУ, задержанные помогали уклонистам избежать призыва и выехать за границу. Стоимость таких услуг составляла до 10 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
Так, в Киеве был задержан начальник районного военкомата и председатель одной из столичных военно-врачебных комиссий, которые продавали фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов. В Харьковской области задержан глава районного военкомата, который заработал на потенциальных призывниках более 11 млн гривен (почти 298 тыс. долларов). К незаконной деятельности он привлек троих чиновников местной больницы.
В Одессе задержан секретарь местной военно-врачебной комиссии. Своих клиентов он подыскивал по всей Украине, а затем ставил их на учет в одесский военкомат, чтобы «списать» с военной службы.
Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.