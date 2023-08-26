Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.31 комментарий
Греческий стадион подсветили надписями против Зеленского и поставок оружия Киеву
Стадион «Олимпиакоса» в Пирее подсветили надписями против Зеленского и поставок оружия Украине
Призывы прекратить экспорт оружия на Украину и поддерживать режим Владимира Зеленского появились в ночь на субботу на стадионе «Караискакис» самого титулованного греческого футбольного клуба и действующего чемпиона страны «Олимпиакос» в городе Пирей.
По верхнему контуру стадиона были пущены сделанные лазерным светом надписи: «Зеленский диктатор», «Не поставляйте оружие Украине», «Остановите украинский режим, не платите за войну на Украине», «Нет нацизму на Украине», передает РИА «Новости».
Инцидент произошел спустя трое суток после тайно готовившегося визита Зеленского в Грецию.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский уговорил президента Сербии Александра Вучича встретиться с ним и поговорить «наедине» в Афинах. По итогам встречи обе стороны оценили ее как «хорошую», но Зеленский о ней теперь наверняка жалеет.