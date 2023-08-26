  • Второе судно из Одессы прошло через открытый Киевом зерновой коридор
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    ВС Нигера приведены в состояние максимальной готовности
    Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы
    Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один (видео)
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    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    31 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

    11 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленый переход не вытерпел военного положения

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

    14 комментариев
    26 августа 2023, 12:32

    Греческий стадион подсветили надписями против Зеленского и поставок оружия Киеву

    Стадион «Олимпиакоса» в Пирее подсветили надписями против Зеленского и поставок оружия Украине

    Tекст: Алина Власенко

    Призывы прекратить экспорт оружия на Украину и поддерживать режим Владимира Зеленского появились в ночь на субботу на стадионе «Караискакис» самого титулованного греческого футбольного клуба и действующего чемпиона страны «Олимпиакос» в городе Пирей.

    По верхнему контуру стадиона были пущены сделанные лазерным светом надписи: «Зеленский диктатор», «Не поставляйте оружие Украине», «Остановите украинский режим, не платите за войну на Украине», «Нет нацизму на Украине», передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел спустя трое суток после тайно готовившегося визита Зеленского в Грецию.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский уговорил президента Сербии Александра Вучича встретиться с ним и поговорить «наедине» в Афинах. По итогам встречи обе стороны оценили ее как «хорошую», но Зеленский о ней теперь наверняка жалеет.

    25 августа 2023, 14:35
    ВМФ России поразил высокоточным оружием украинский порт
    ВМФ России поразил высокоточным оружием украинский порт
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Военно-морским флотом России в ночь на пятницу был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram оборонного ведомства подчеркивается, что цель удара была достигнута, объект поражен.

    Ранее Минобороны также отчиталось о пресечении попытки атаки БПЛА под Калугой.

    Коментарии (37)
    25 августа 2023, 16:25
    Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины

    Генерал-лейтенант Бижев: Срок годности ракет, которые просит Зеленский, давно подошел к концу

    Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины
    @ Сергея Жукова/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Советские ракеты, которые так просит Зеленский, морально устарели и у них истек срок годности. Если ВСУ их и получат, то не смогут добиться перелома ситуации на поле боя. Вместе с тем на Украине действительно могут попытаться наладить собственное производство боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее Зеленский потребовал у западных стран ракеты для советских систем ПВО.

    «Советские ракеты могли остаться во всех странах бывшего Варшавского договора. Однако сомневаюсь, что Зеленский с их помощью решит проблему нехватки боеприпасов для систем ПВО», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Срок годности советских ракет уже давно подошел к концу, и сами они устарели. Таким образом, эти боеприпасы будут малоэффективны в бою. Вместе с тем Украина может попытаться самостоятельно поправить дела в части противовоздушной обороны», – полагает собеседник.

    «Например, у ВСУ остались образцы ЗРК С-300. Западные государства помогут доработать эти машины и оснастить их современной электроникой. А учитывая сохранившуюся на Украине советскую промышленную базу, там можно наладить сборку и комплексов, и производство боеприпасов», – подчеркнул Бижев.

    Ранее Зеленский заявил о потребности Украины в поставках ракет для систем ПВО советского образца. Такое оружие было охарактеризовано им как «несовременное, но все-таки действенное».

    По словам Зеленского, ВСУ обладают некоторым количеством систем ПВО, но имеют дефицит боеприпасов. Он отметил, чтобы получить нужные ракеты, необходимо вести работу со всеми государствами, у которых на складах осталось советское вооружение. Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные зенитные комплексы, а также начать производить установки внутри страны.

    Ранее на Украине уже требовали новые системы ПРО и ПВО. Советник офиса президента Михаил Подоляк в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что стране нужны новые зенитные системы, а не переговоры о мире.

    В середине июля Зеленский также заявлял, что несмотря на наличие у Украины систем SAMP-T и Patriot, их недостаточно для защиты всех объектов инфраструктуры. Он потребовал новые западные зенитные комплексы для обороны портовой инфраструктуры.

    Напомним, в ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22. Об этом заявил в эфире телеканала «Рада» представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о состоянии зенитных систем, состоящих на вооружении ВСУ. Эксперты отмечали, что проблемы ПВО Украины нельзя решить даже за счет наращивания поставок нового вооружения. Кроме того, имеющиеся у противника западные комплексы представляют преимущественно старые модели, неспособные перехватить крылатые ракеты.

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    25 августа 2023, 13:06
    Военный эксперт сказал, как средства РЭБ Крыма подавили рой украинских беспилотников

    Военный эксперт Кнутов: Средства РЭБ в Крыму при отражении атаки 42 украинских БПЛА показали высокий профессионализм

    Военный эксперт сказал, как средства РЭБ Крыма подавили рой украинских беспилотников
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Противник предпринимает массовые атаки дронами в надежде пробить российскую оборону и посеять панику среди гражданского населения. Однако профессионализм наших военных обрекает их планы на провал. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российскими средствами ПВО и РЭБ была отражена атака 42 украинских беспилотников на Крым.

    «ВСУ произвели массированный налет на Крым. В связи с этим в отражении атаки участвовали преимущественно средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Лишь девять беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Российские военные продемонстрировали слаженную и профессиональную работу», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отмечу, что уничтожить 42 аппарата – задача непростая. Уверен, что это не предел наших возможностей. Думаю, нам по плечу давить и большие рои БПЛА. ВС РФ раз за разом срывают планы противника. Украина с помощью массовых атак дронами надеется пробить нашу оборону и нанести максимум ущерба не столько военным объектам на полуострове, сколько гражданским», – подчеркивает собеседник.

    «ВСУ в большей степени надеются посеять панику среди крымчан. Задача проста – внушить людям мысль о том, что правительство России не способно их защитить. Об этом открыто заявляет министр обороны Украины Алексей Резников. Расчет идет на то, чтобы нервозность внутри общества со временем перекинулась и на армию», – отмечает эксперт.

    «Мы видим, что наши военные активно противостоят столь значимой угрозе. Атаки противника отбиваются своевременно и профессионально. Необходимо продолжать работу на столь же высоком уровне», – резюмирует Кнутов.

    Ранее была пресечена попытка ВСУ осуществить террористические атаки с помощью БПЛА в Крыму. Всего в небе над полуостровом было обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата, сообщает Министерство обороны в официальном Telegram-канале. Средствами ПВО уничтожено девять из них, а остальные подавлены силами РЭБ.

    Напомним, об уничтожении дронов сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он отметил, что «повреждений гражданской инфраструктуры», по имеющейся информации, нет. Кроме того, глава города подчеркнул, что «все силы и службы» остаются в «боевой готовности».

    Во вторник Минобороны заявило о пресечении попытки Украины провести атаку с использованием двух беспилотников. ПВО засекла два аппарата противника около 23.00 мск. БПЛА были подавлены средствами РЭБ и «потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее от полуострова».

    Ранее два истребителя из состава дежурных сил ПВО России поднимались в воздух из-за пролета беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые осуществляли воздушную разведку в районе Крымского полуострова, сообщило Минобороны.

    Кроме того, во вторник была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием двух беспилотников, БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. На минувшей неделе произошла еще одна аналогичная атака, беспилотник был уничтожен силами ПВО.

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    25 августа 2023, 13:17
    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца

    МВД Украины сообщило о задержании в Киеве двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца

    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца, погибшего в Харьковской области в боях за город Изюм, сообщило МВД Украины.

    Как заявили девушки, они танцевали возле могилы, потому что «знали отношение отца к культуре захоронения». Отмечается, что видео с танцами они выложили в социальных сетях, и это вызвало волну недовольства со стороны украинских пользователей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над могилами, передает RT.

    Напомним, в середине августа российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что военный ресурс Украины почти исчерпан.

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    25 августа 2023, 20:51
    Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки

    Глава МИД Турции Фидан: Альтернативы зерновой сделке непродуктивны и рискованны

    Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки
    @ Turkish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Альтернативы зерновой сделке непродуктивны и довольно рискованны, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал ТРТ, выразил сожаление, что зерновые договоренности закончились 17 июля. По его данным, в рамках сделки было доставлено более 33 млн тонн зерна. Дипломат предупредил, что Анкара считает альтернативные маршруты непродуктивными и довольно рискованными. Также Фидан заявил об усилиях Анкары по «возрождению» зерновой сделки, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Киеве экспорт зерна по Черному морю.

    Напомним, 10 августа Украина объявила о создании «временных коридоров» для торговых судов в Черном море, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом Москва ранее исключила возможность восстановления зерновой сделки без России.

    В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву после блокировки зернового коридора приходится искать обходные пути для экспорта продукции. В конце июля Зеленский призвал не допустить блокирования экспорта украинского продовольствия по суше в ЕС. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев якобы договорился с Загребом об использовании портов Хорватии для перевозки зерна.

    Коментарии (5)
    26 августа 2023, 11:00
    Второе судно из Одессы прошло через открытый Киевом зерновой коридор
    Второе судно из Одессы прошло через открытый Киевом зерновой коридор
    @ REUTERS/Serhii Smolientsev

    Tекст: Алина Власенко

    Балкер Primus, находившейся в порту Одессы с момента начала спецоперации, вышел в открытое море, сообщило украинское профильное издание «Агропортал».

    Судно, которое находилось в Одессе с 20 февраля 2022 года, покинуло акваторию порта утром в субботу. Это второе судно, вышедшее из украинского порта после остановки действия зерновой сделки, передает ТАСС.

    Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

    16 августа из порта Одессы по объявленному Киевом «временному коридору из черноморских портов Украины» вышел единственный контейнеровоз Joseph Schulte, следующий под флагом Гонконга. На борту было более 30 тыс. тонн груза, в том числе с продовольствием.

    Коментарии (9)
    26 августа 2023, 09:19
    Украинцы избили поляков в Варшаве за отказ кричать нацистские лозунги

    WolnoscTV: Украинцы избили поляков в Варшаве за отказ кричать нацистские лозунги

    Украинцы избили поляков в Варшаве за отказ кричать нацистские лозунги
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Группа украинцев избила поляков в Варшаве за отказ кричать нацистский лозунг «Слава Украине», сообщает портал WolnoscTV.

    Инцидент произошел вечером 24 августа после празднования Дня независимости Украины в центре Варшавы. Группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков и пыталась заставить их скандировать «Слава Украине», передает РИА «Новости».

    После того, как поляки отказались выкрикивать нацистское приветствие, украинцы избили их. Некоторым пострадавшим потребовалась помощь врачей. При этом прибывшие на место стражи порядка отпустили украинцев, не став предпринимать каких-либо действий.

    Лозунг «Слава Украине» – приветствие членов Организации украинских националистов, боевым крылом которой была Украинская повстанческая армия. С 2018 года это официальное приветствие в украинской армии и полиции.

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    26 августа 2023, 05:55
    В Конгрессе США призвали к импичменту Байдена после заявления Шокина

    Конгрессвуман США Грин призвала к импичменту Байдена после заявления экс-генпрокурора Украины Шокина

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо как можно скорее начать расследование по делу об импичменте американского президента Джо Байдена, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, комментируя слова бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. 

    Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявила, что Палата представителей должна одобрить начало расследования, «как только Конгресс соберется в сентябре». Расследование может привести к инициированию процедуры импичмента, передает РИА «Новости».

    Напомним, Шокин заявил, что глава американского государства Джо Байден заплатил 1 млрд долларов за его увольнение с этой должности. В 2016 году Шокина отправили в отставку на фоне расследования деятельности компании Burisma Holdings, в правление которой входил Хантер Байден.

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    25 августа 2023, 18:11
    В Нидерландах назвали срок подготовки украинских летчиков F-16

    Минобороны Нидерландов: Обучение украинских летчиков управлению F-16 займет не менее шести – возьми месяцев

    Tекст: Антон Никитин

    Украинским летчикам потребуется не менее шести – возьми месяцев на прохождение обучения полетам на американских истребителях F-16, сообщила и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

    Как заявила и. о. министра обороны Нидерландов каналу ANP, украинские летчики «приятно удивили», так как якобы имеют высокую мотивацию и хорошо технически подготовлены, передает ТАСС.

    «Поэтому мы настроены оптимистично и считаем, что за шесть – восемь месяцев можем добиться успеха», – сказала Оллонгрен. Из заявления следует, что первая группа украинских летчиков, которая в августе начала обучение в Дании, будет готова не раньше февраля 2024 года. И. о. министра уточнила, что обычно на подготовку уходит гораздо больше времени.

    И. о. министра также выразила надежду, что истребители, которые хотят поставить Нидерланды, смогут быть направлены на Украину «в течение следующего года». Однако, по ее словам, помимо подготовки летчиков, необходимо решить множество других вопросов.

    Оллонгрен отметила, что на Украине должны подготовить необходимую инфраструктуру, иметь возможность обслуживать истребители, располагать запасными частями и соответствующим вооружением. В противном случае поставлять F-16 «не имеет смысла», сказала и. о. министра обороны Нидерландов.

    Оллонгрен не назвала точную цифру планируемых к поставке на Украину самолетов, но сказала, что Нидерланды намерены отправить «как можно больше» из имеющихся в распоряжении 42 истребителей. В настоящее время королевство использует 24 самолета, еще несколько необходимы для обучения. «Этот вопрос нам еще только предстоит решить», – подчеркнула она.

    В прошлую пятницу США одобрили передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 американского производства Украине.

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    25 августа 2023, 20:59
    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам из-за отсутствия успеха на поле боя

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя, сообщило Bloomberg о ссылкой на европейских чиновников.

    Агентство сообщает, что европейские чиновники обеспокоены тем, что Байден может во время президентской кампании в США заставить Украину пойти на переговоры из-за существенного прогресса в контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    В публикации также отмечается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в конгрессе этой осенью «будет самой жесткой», а Европа не сможет в одиночку поддерживать ВСУ из-за отсутствия военного потенциала.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден должен «вытащить» страну из конфликта между Россией и Украиной, однако из-за своей некомпетентности сделать это он неспособен.

    До этого бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Байдена лишь оттягивает поражение ВСУ.

    Коментарии (10)
    25 августа 2023, 23:19
    Скандал вокруг курток поставил главу минобороны Украины на грань отставки

    Глава минобороны Украины Резников решил покинуть пост в случае подтверждения закупки летних курток вместо зимних для ВСУ

    Скандал вокруг курток поставил главу минобороны Украины на грань отставки
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что уйдет в отставку, если подтвердятся сообщения о закупке ведомством летних курток вместо зимних для вооруженных сил Украины.

    Как заверил Резников, он подаст заявление об отставке, если выяснится, что минобороны «действительно поставило 180 тыс. летних курток вместо зимних», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, минобороны Украины попало в коррупционный скандал, закупив куртки для ВСУ по цене, завышенной в три раза. По документам речь шла о поставке зимних курток, а в места дислокации военных были направлены летние. Также сообщалось, что фирма-поставщик оказалась не турецкой, а принадлежала украинцу и связана с одним из депутатов из партии «Слуга народа».


    Коментарии (3)
    26 августа 2023, 03:20
    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию

    New York Times со ссылкой на чиновников США объяснила атаки дронов на Россию попыткой Киева «укрепить дух» украинцев

    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские атаки беспилотников на территорию России осуществляются с целью «укрепить моральный дух» украинских граждан и бойцов вооруженных сил Украины, заявили должностные лица из США, которые пожелали остаться неизвестными.

    Киев пытается «укрепить моральный дух» на фоне «медленного» контрнаступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Кроме того, чиновники США утверждают, что Украина, когда использует полученную от Вашингтона технику, не наносит «трансграничные удары». Издание не уточняет, о каких именно ударах идет речь.

    Напомним, представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что целью атак украинских беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити» является оказание психологического воздействия.

    Коментарии (5)
    26 августа 2023, 11:58
    Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один

    Минобороны: Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один

    Tекст: Алина Власенко

    Российский ударный FPV-беспилотник одержал победу над солдатом Вооруженных сил Украины в схватке один на один, следует из опубликованного Минобороны России видео боя.

    На снятых разведывательным дроном кадрах показана украинская траншея с блиндажом, в котором скрываются два солдата ВСУ. Позже появляется третий солдат, ведущий огонь из траншеи перед блиндажом короткими очередями по ударному дрону, передает РИА «Новости».

    На следующем видео, снятом уже ударным дроном, видно, как беспилотник быстро приближается к траншее. Позже разведывательный беспилотник фиксирует, как ударный дрон поражает ведущего по нему огонь военного ВСУ.

    Через некоторое время по украинскому блиндажу наносит удар еще один российский дрон.

    В Минобороны сообщили, что таким образом российские военнослужащие-операторы FPV дронов уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ.

    Коментарии (0)
    26 августа 2023, 03:56
    Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Истринским районом Московской области

    Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Истринского района Московской области, сообщило Минобороны России.

    В сообщении говорится, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки на территории Москвы и Московской области. Для атаки использовался беспилотник самолетного типа, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин также сообщил, что на подлете к Москве уничтожен беспилотник. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Коментарии (0)
    25 августа 2023, 21:25
    Генерал ВСУ рассказал о напряженной ситуации на восточном направлении

    Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил о напряженной ситуации для Киева на восточном направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оперативная обстановка на восточном направлении для украинских войск остается напряженной, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

    Последний месяц ВСУ несут тяжелые потери Купянском и Лиманском направлениях, российские войска ведут мощное огневое воздействие, сказал Сырский, передает РИА «Новости».

    Украинской армии нужно оперативно укреплять оборону на опасных участках фронта, для этого спланирована рабочая поездка по этим двум направлениям, добавил он.

    Ранее в западной прессе вышли статьи, критикующие украинское наступление.

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

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