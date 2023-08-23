Как Вучич унизил Зеленского в Греции

Вучич устроил для Зеленского холодный душ в Греции

Tекст: Дмитрий Бавырин

Переговоры президентов Сербии и Украины – подарок для любого пропагандиста. Каждая заинтересованная сторона может подать их так, что это будет выглядеть ее победой и уязвлением противника.

В группе поддержки Владимира Зеленского в Киеве и на Западе будут упирать (уже упирают) на то, что Александр Вучич поддержал территориальную целостность Украины или, если перефразировать, подтвердил, что не считает частью России, например, Крым.

Более того, сербский президент заявил об общем будущем Белграда и Киева в Евросоюзе, пообещал деятельное участие в «послевоенном восстановлении Украины», а разговор с Зеленским оценил как «хороший» – и Зеленский с ним в этом согласился.

Осталось вспомнить о вбросах, согласно которым Сербия снабжает ВСУ гранатометами и боеприпасами собственного производства (производство боеприпасов в республике и впрямь налажено) – и все, готово дело. Дело о том, как Россию предал ее союзник, или о том, как Зеленский осуществил очередной внешнеполитический прорыв – зависит от пожеланий заказчика.

Однако, если обратить внимание на детали, дело приобретает другой, прямо противоположный характер. Из-за Вучича Зеленский пережил публичное унижение, к чему на западных площадках не привык, но постепенно начинает привыкать – после саммита НАТО в Вильнюсе, когда лидеры Запада демонстративно оставили его за порогом альянса и разошлись пить шампанское.

Площадку, о которой идет речь в данном случае, предоставила Греция, где прошел так называемый Афинский саммит Западных Балкан. Сам термин «Западные Балканы» в свое время придумали, чтобы обособить Турцию. Все остальные страны региона Брюссель воспринимает как зону своего абсолютного влияния, подразумевает его полную инкорпорацию в НАТО, а в качестве дисциплинирующей морковки (из тех, что вешают перед носом вьючных животных) использует обещание взять всех в Евросоюз.

Прежде у России с Грецией, если сравнивать с ЕС в целом, были замечательные отношения. При нынешнем премьер-министре Кириакосе Мицотакисе – отвратительные, напрочь им испорченные еще до начала СВО по причине жесткой ориентации на США и НАТО. Поэтому приглашения на саммит получили также Молдавия и Украина, которые не имеют никакого отношения к Балканам, но самое непосредственное – к концепции Брюсселя о сдерживании России.

Официально Зеленский своего участия не подтверждал, но внезапно нарисовался в Афинах на совместном ужине с руководством ЕС и Балканских стран. Тогда же выяснилось, что все участники саммита подпишут единую декларацию о своем европейском будущем. И в этот момент Вучич перетянул одеяло на себя.

Президент Сербии потребовал убрать из декларации призыв к введению санкций против России – и добился своего, поскольку для организаторов была важна «демонстрация единства позиций» и крайне нежелательны заголовки в духе «раскол на Западных Балканах».

Для Зеленского это стало холодным душем. Вроде бы все вокруг – за него: и США, и ЕС, и НАТО, и хозяин мероприятия Мицотакис, а правила внезапно устанавливает Вучич. Тогда президент Украины предложил президенту Сербии провести личную встречу на полях саммита.

Вучич согласился, о чем тут же сообщил журналистам. Прозвучало так, что сам он встречаться с Зеленским не собирался, но раз уж тот просит, президент Сербии готов «поговорить с ним наедине обо всем, что произошло в Косово, о признании и непризнании территориальной целостности».

Тут надо понимать, что отдельные функционеры с Украины периодически угрожают Белграду признать независимость Косова. Но Вучич демонстрирует уверенность, что этого не случится, а его комментарий по теме в начале августа прозвучал, как угроза в сторону Украины.

Уже после переговоров президент Сербии объявил, что теперь это «более, чем уверенность». Угроза подействовала? Может быть. Ранее Вучич излагал такие доводы, заочно адресованные Зеленскому:

«Если Украина признает независимость Косово, в один день потеряет все, что было у нее в руках – уровень политического доверия, не говоря уже об отношениях с Сербией. Как после этого она сможет сказать, что придерживается международного права, Устава ООН? Никак. Убежден, что Владимир Зеленский не выбросит этот козырь из рук».

Из этого спича понятно и то, почему Белград не признает новых территориальных приобретений России. Реально – это его козырь, один из немногих, что остался: не подтверждать прецедента и упирать на юридическую сторону вопроса, которая была нарушена странами Запада вопреки резолюции Совбеза ООН за известным каждому сербу номером 1244. Этот обязывающий всех документ содержал четкие гарантии суверенитета и территориальной целостности Сербии, о чем США, Британия, Франция и т. д. поспешили забыть в 2008 году, когда Приштина провозгласила независимость: «кому я должен – всем прощаю».

Национальный интерес Сербии – считать, что мир все тот же, каким был в конце XX века, и международное право продолжает действовать «по написанному». К сожалению, это не так, но другой тактики (если не считать предательскую, когда соглашаешься с требованиями Запада) у Белграда нет.

Даже в том невозможном случае, если США и Евросоюз признают, что Крым, Донбасс и Херсонщина являются территорией России, официально правительство Сербии будет считать иначе – до тех пор, пока с потерей юридически не согласятся власти Украины. Это их уловка, их путь, единственный способ настоять, что Сербию попросту ограбили, отняв у нее крайне важные по ряду исторических причин земли просто потому, что могли.

К Украине у Запада совсем другой подход – и Вучич регулярно напоминает об этом двуличии, разрушая пропагандистский образ, будто США, ЕС и НАТО соблюдают международное право и уважают суверенитет независимых стран, а Россию пытаются принудить к тому же.

Таким образом, в том, что Вучич признает территориальную целостность Украины, нет вообще ничего нового – это стандарт. А его реальное отношение к конфликту такое, что с Зеленским ему взаимопонимания не найти. Взаимное признание территориальной целостности друг друга – это для Сербии и Украины сейчас не только стандарт, но и максимум.

Например, десять дней назад Вучич заявил, что Запад не сможет победить Россию военным путем, сколько бы ресурсов ни потратил. А буквально накануне встречи с Зеленским оценил происходящее, как «войну НАТО против России», которая «сокрушила европейскую экономику».

Прямо говоря, Вучича на Западе с трудом терпят, а в Киеве терпеть не могут. Но сделать с ним что-либо не в состоянии.

Он сидит в своем кресле гораздо крепче, чем Зеленский. Он отбил все попытки отрешить себя от власти и по-прежнему является президентом страны с самой мощной армией на Балканах.

А главное – он пусть специфический и отягощенный серьезными недостатками, но очень талантливый политик, который сумел продавить Запад и настоять на своем: борьбу за Сербию натовцы пока проигрывают.

Что же касается «послевоенного восстановления Украины», о котором упомянул президент Сербии, ему несомненно быть, ведь все конфликты когда-нибудь заканчиваются. И сербы в таком восстановлении с удовольствием поучаствуют как инвесторы и приглашенные специалисты.

Но в большинстве своем они предпочли бы, чтобы приглашение к этому поступило бы из Москвы.