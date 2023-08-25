Лукашенко: Пригожин знал о готовящемся покушении

Tекст: Валентина Григоренко

Белорусский лидер рассказал, что, когда они летали в Эмираты в январе-феврале, он получил очень серьезную информацию «от источников, глубже которых не бывает». Он уточнил, что информация касалась покушения на Евгения Пригожина. По словам Лукашенко, он вызвал российского посла в ОАЭ и передал шифрограмму в Кремль Путину и главе ФСБ Бортникову, передает РИА «Новости».

Он заявил, что через некоторое время сам Пригожин подтвердил, что Путин предупредил его о готовящемся покушении.

Ранее Лукашенко рассказал, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя и не заводил разговор в таком ключе.

Ранее в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что окончательного подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока нет.