Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы0 комментариев
Песков заявил об отсутствии подтверждающих гибель Пригожина экспертиз
Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии подтверждающих гибель Пригожина экспертиз
Окончательного подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока нет, не готовы результаты необходимых для опознания экспертиз, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил речь президента Владимира Путина, который заверил, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая, передает ТАСС.
«В данный момент официальных итогов пока нет», – заметил он.
Касательно вопроса о присутствии главы государства на похоронах основателя ЧВК, Песков указал на преждевременность такого вопроса.
«Мы пока не знаем, насколько длительными будут экспертизы и связанные со следствием действия. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон, говорить об этом вообще невозможно», – сказал он.
Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.