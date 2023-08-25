Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии подтверждающих гибель Пригожина экспертиз

Tекст: Александра Юдина

Представитель Кремля напомнил речь президента Владимира Путина, который заверил, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая, передает ТАСС.

«В данный момент официальных итогов пока нет», – заметил он.

Касательно вопроса о присутствии главы государства на похоронах основателя ЧВК, Песков указал на преждевременность такого вопроса.

«Мы пока не знаем, насколько длительными будут экспертизы и связанные со следствием действия. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон, говорить об этом вообще невозможно», – сказал он.

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Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.