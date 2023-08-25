Лукашенко рассказал, что не давал гарантий безопасности Пригожину

Президент Белоруссии Лукашенко: Пригожин не просил гарантий безопасности для себя

Tекст: Вера Басилая

Белорусский лидер объяснил, что он и не должен обеспечивать безопасность Пригожина, «никогда в таком ключе разговор и не шел», к этому вопросу обращались дважды, передает РИА «Новости».

Лукашенко заявил, что первый раз о безопасности заговорили, когда Пригожин «пошел маршем на Москву», и он его предупредил, что погубит людей и сам погибнет, на что Пригожин ответил, что готов расстаться с жизнью как герой.

По словам президента Белоруссии, второй раз он предупредил об опасности во время приезда к нему Пригожина с Дмитрием Уткиным. «Ребята, смотрите», – сказал им Лукашенко.

Ранее в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что окончательного подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока нет.

В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой и указал, что Пригожин был талантливым человеком, но сложной судьбы.