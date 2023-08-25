Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.0 комментариев
Лукашенко рассказал, что не давал гарантий безопасности Пригожину
Президент Белоруссии Лукашенко: Пригожин не просил гарантий безопасности для себя
Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя и не заводил разговор в таком ключе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер объяснил, что он и не должен обеспечивать безопасность Пригожина, «никогда в таком ключе разговор и не шел», к этому вопросу обращались дважды, передает РИА «Новости».
Лукашенко заявил, что первый раз о безопасности заговорили, когда Пригожин «пошел маршем на Москву», и он его предупредил, что погубит людей и сам погибнет, на что Пригожин ответил, что готов расстаться с жизнью как герой.
По словам президента Белоруссии, второй раз он предупредил об опасности во время приезда к нему Пригожина с Дмитрием Уткиным. «Ребята, смотрите», – сказал им Лукашенко.
Ранее в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что окончательного подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока нет.
В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой и указал, что Пригожин был талантливым человеком, но сложной судьбы.