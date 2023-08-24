Что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина

Эксперты: ЧВК «Вагнер» сохранит свои позиции в Африке

Tекст: Андрей Резчиков

В четверг президент Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям тех, кто погиб в авиакатастрофе самолета, в числе пассажиров которого значился руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», – сказал Путин.

По его словам, вклад бойцов ЧВК «Вагнер» в борьбу с неонацизмом на Украине не будет забыт. «Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», – сказал глава государства

Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы, оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца, заверил президент. Путин отметил, что знал Пригожина с начала 1990-х. «Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных – и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы», – сказал глава государства.

По словам Путина, Пригожин только в среду вернулся из Африки и «встречался здесь с некоторыми официальными лицами». «Он работал не только у нас в стране – и с результатом работал, но и за границей, в Африке, в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями», – добавил Путин.

В свою очередь Пушилин сказал, что гибель Пригожина – болезненная тема для ДНР, где бойцы ЧВК «Вагнер» вели бои для освобождения Соледара и Артемовска. «С тревогой и большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но мы понимаем, что противник ни перед чем не останавливается», – сказал Пушилин.

Пригожин, как сообщили накануне вечером в Росавиации, значился в списке семи пассажиров бизнес-джета Embraer, который разбился вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, примерно в 300 км от столицы. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. По предварительным данным, всего на борту находились 10 человек, из которых три члена экипажа.



В экспертной среде нет единого мнения о том, что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина, которому удалось создать из группы бренд мирового уровня. «В последнее время ЧВК «Вагнер» преимущественно базировалась в Белоруссии и Африке. Кроме того, значительная часть бойцов перешла в состав ВС РФ как военнослужащие по контракту», – напоминает военный эксперт Юрий Кнутов. По его прогнозу, совет командиров «Вагнера» может продолжить дело Пригожина или распустить компанию. «Я думаю, что они постараются сохранить ЧВК и продолжать работать, как сейчас. Ведь у организации огромный боевой опыт», – отметил он.

«В Белоруссии бойцы ЧВК сейчас преимущественно обучают военных. В Африке и на Ближнем Востоке у них достаточно широкое поле деятельности. Они серьезно задействованы в ЦАР, Мали, выполняли определенные задачи в Сирии, Ливии, и вполне возможно, что к ним за помощью обращались другие государства», – рассуждает эксперт.

«Можно говорить о том, что «Вагнеру» удалось стабилизировать ситуацию в тех африканских государствах, где они находились и выполняли задачи. И что немаловажно, они смогли потеснить французов и отчасти даже американцев»,

– считает Кнутов. «Однако консолидация внутри компании может пошатнуться. Конечно, многое будет зависеть от нового командира. Помимо того, что он должен будет хорошо разбираться в военном деле, ему потребуются еще и навыки дипломата и политика. Это нужно для выстраивания конструктивного диалога с лидерами государств», – отметил собеседник.

«Сейчас в самой ЧВК сложно найти командира, который был бы своей харизмой и медийной активностью хоть немного похож на Пригожина. Все командиры «Вагнера» – люди военные, далекие от политики и информационного поля. Например, Андрей Трошев с позывным Седой, которого президент России упоминал как фактического руководителя бойцов на протяжении последних месяцев, едва ли сможет заменить в публичном пространстве Пригожина», – полагает эксперт.

«ЧВК «Вагнер» – это коммерческая организация. Я думаю, что организационные формы, существующие в «Вагнере», позволят ЧВК и дальше выполнять свои функции. Конечно, это будет уже не тот «Вагнер», что при Пригожине, потому что он и правда обладал достаточно большой харизмой», – считает Анатолий Матвийчук, бывший офицер спецназа, полковник в отставке.

По мнению собеседника, структура ЧВК вряд ли сильно изменится, совет руководителей компании останется прежним. «Создание ЧВК «Вагнер» было длительным процессом. Она участвовала в операциях в Сирии, Центральной Африканской Республике... И я думаю, что компания сможет удержать свои позиции в Африке», – пояснил Матвийчук.

Эксперт согласен, что «вагнеровцы» стабилизировали обстановку в тех африканских государствах, где выполняли боевые задачи. «Они организационно вошли в те африканские структуры, которые контролируют исполнительную и законодательную власть. Они на своих штыках поддержали эти организации и смогли стабилизировать ситуацию в борьбе с терроризмом», – считает Матвийчук.

В России не существует правового статуса частных военных компаний, напоминает военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, после начала СВО, когда выяснилось, что НАТО подготовилось к происходящему, как к большой войне, потребовалось использовать частную инициативу.

«В России это было временное явление, которое уже фактически исчезло. Соответственно, на место Пригожина никто не встанет», – считает собеседник. А вот в Африке действия ЧВК гарантировались Российской Федерацией, поэтому и выполнение различных миссий, судя по всему, реализовывалось с согласия Москвы.

Поэтому работа с африканскими странами наверняка не претерпит серьезных изменений.

Что касается заявлений польского премьера по поводу якобы угрозы со стороны ЧВК «Вагнер», то «на воре и шапка горит», считает эксперт. На это указывают официальные данные о формировании новых соединений на востоке Польши, которые в любой момент могут «двинуть на север Украины».

По словам Артамонова, выражаемая Польшей тревога продиктована тем, что страна занимает агрессивную позицию в отношении России. «На этом фоне польские военнослужащие продолжат воевать на территории Украины. И хоронят с воинскими почестями, поэтому Варшава сама ведет с нами войну и не скрывает этого», – подчеркивает эксперт.