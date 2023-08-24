  • Сальдо предложил соединить Херсонскую область с Крымом через Арабатскую стрелку
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Командир взвода рассказал Путину детали боя танка «Алеша»
    Зеленский потребовал ракеты для систем ПВО советского образца
    Лавров рассказал, за что воюет Россия
    Рогов: Элитная группировка ВСУ потеряла в Запорожской области тысячи человек
    Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области
    ВС России поразили высокоточным оружием центр принятия решений на Украине
    Зеленский отверг причастность Украины к крушению самолета Пригожина
    Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне перевернутых флагов
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хорватия – это балканская Польша

    Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович У любого русофоба Прибалтики есть связи с Россией

    У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

    4 комментария
    24 августа 2023, 21:55

    Что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина

    Эксперты: ЧВК «Вагнер» сохранит свои позиции в Африке

    Что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина доведут до конца. Президент назвал Пригожина талантливым человеком с непростой судьбой и отметил вклад «вагнеровцев» в борьбу с неонацизмом. В экспертной среде считают, что в самой ЧВК должны определиться со своим будущим в ближайшие пару месяцев. Какие варианты есть у «вагнеровцев»?

    В четверг президент Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям тех, кто погиб в авиакатастрофе самолета, в числе пассажиров которого значился руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», – сказал Путин.

    По его словам, вклад бойцов ЧВК «Вагнер» в борьбу с неонацизмом на Украине не будет забыт. «Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», – сказал глава государства

    Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы, оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца, заверил президент. Путин отметил, что знал Пригожина с начала 1990-х. «Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных – и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы», – сказал глава государства.

    По словам Путина, Пригожин только в среду вернулся из Африки и «встречался здесь с некоторыми официальными лицами». «Он работал не только у нас в стране – и с результатом работал, но и за границей, в Африке, в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями», – добавил Путин.

    В свою очередь Пушилин сказал, что гибель Пригожина – болезненная тема для ДНР, где бойцы ЧВК «Вагнер» вели бои для освобождения Соледара и Артемовска. «С тревогой и большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но мы понимаем, что противник ни перед чем не останавливается», – сказал Пушилин.

    Пригожин, как сообщили накануне вечером в Росавиации, значился в списке семи пассажиров бизнес-джета Embraer, который разбился вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, примерно в 300 км от столицы. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. По предварительным данным, всего на борту находились 10 человек, из которых три члена экипажа.

    В экспертной среде нет единого мнения о том, что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина, которому удалось создать из группы бренд мирового уровня. «В последнее время ЧВК «Вагнер» преимущественно базировалась в Белоруссии и Африке. Кроме того, значительная часть бойцов перешла в состав ВС РФ как военнослужащие по контракту», – напоминает военный эксперт Юрий Кнутов. По его прогнозу, совет командиров «Вагнера» может продолжить дело Пригожина или распустить компанию. «Я думаю, что они постараются сохранить ЧВК и продолжать работать, как сейчас. Ведь у организации огромный боевой опыт», – отметил он.

    «В Белоруссии бойцы ЧВК сейчас преимущественно обучают военных. В Африке и на Ближнем Востоке у них достаточно широкое поле деятельности. Они серьезно задействованы в ЦАР, Мали, выполняли определенные задачи в Сирии, Ливии, и вполне возможно, что к ним за помощью обращались другие государства», – рассуждает эксперт.

    «Можно говорить о том, что «Вагнеру» удалось стабилизировать ситуацию в тех африканских государствах, где они находились и выполняли задачи. И что немаловажно, они смогли потеснить французов и отчасти даже американцев»,

    – считает Кнутов. «Однако консолидация внутри компании может пошатнуться. Конечно, многое будет зависеть от нового командира. Помимо того, что он должен будет хорошо разбираться в военном деле, ему потребуются еще и навыки дипломата и политика. Это нужно для выстраивания конструктивного диалога с лидерами государств», – отметил собеседник.

    «Сейчас в самой ЧВК сложно найти командира, который был бы своей харизмой и медийной активностью хоть немного похож на Пригожина. Все командиры «Вагнера» – люди военные, далекие от политики и информационного поля. Например, Андрей Трошев с позывным Седой, которого президент России упоминал как фактического руководителя бойцов на протяжении последних месяцев, едва ли сможет заменить в публичном пространстве Пригожина», – полагает эксперт.

    «ЧВК «Вагнер» – это коммерческая организация. Я думаю, что организационные формы, существующие в «Вагнере», позволят ЧВК и дальше выполнять свои функции. Конечно, это будет уже не тот «Вагнер», что при Пригожине, потому что он и правда обладал достаточно большой харизмой», – считает Анатолий Матвийчук, бывший офицер спецназа, полковник в отставке.

    По мнению собеседника, структура ЧВК вряд ли сильно изменится, совет руководителей компании останется прежним. «Создание ЧВК «Вагнер» было длительным процессом. Она участвовала в операциях в Сирии, Центральной Африканской Республике... И я думаю, что компания сможет удержать свои позиции в Африке», – пояснил Матвийчук.

    Эксперт согласен, что «вагнеровцы» стабилизировали обстановку в тех африканских государствах, где выполняли боевые задачи. «Они организационно вошли в те африканские структуры, которые контролируют исполнительную и законодательную власть. Они на своих штыках поддержали эти организации и смогли стабилизировать ситуацию в борьбе с терроризмом», – считает Матвийчук.

    В России не существует правового статуса частных военных компаний, напоминает военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, после начала СВО, когда выяснилось, что НАТО подготовилось к происходящему, как к большой войне, потребовалось использовать частную инициативу.

    «В России это было временное явление, которое уже фактически исчезло. Соответственно, на место Пригожина никто не встанет», – считает собеседник. А вот в Африке действия ЧВК гарантировались Российской Федерацией, поэтому и выполнение различных миссий, судя по всему, реализовывалось с согласия Москвы.

    Поэтому работа с африканскими странами наверняка не претерпит серьезных изменений.

    Что касается заявлений польского премьера по поводу якобы угрозы со стороны ЧВК «Вагнер», то «на воре и шапка горит», считает эксперт. На это указывают официальные данные о формировании новых соединений на востоке Польши, которые в любой момент могут «двинуть на север Украины».

    По словам Артамонова, выражаемая Польшей тревога продиктована тем, что страна занимает агрессивную позицию в отношении России. «На этом фоне польские военнослужащие продолжат воевать на территории Украины. И хоронят с воинскими почестями, поэтому Варшава сама ведет с нами войну и не скрывает этого», – подчеркивает эксперт.

    Главное
    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке
    Лавров отверг возможность включения Германии и Японии в Совбез ООН
    Пресечена попытка десанта ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
    Мигрант попытался на машине задавить росгвардейца в Хабаровске
    США ввели санкции против «Артека» и матери Кадырова
    Премьер Эстонии заявила, что не знала о бизнесе супруга в России
    Врач указал на два вида обострений проблем мужского здоровья осенью

    США никак не могут избавить от российского ядерного топлива

    США признали свою зависимость от российского ядерного топлива. И они вынашивают планы, как это остановить. Однако это тот случай, когда избавиться от российского топлива не по силам даже американцам. Почему США привели свою атомную отрасль в сильнейший упадок и какую роль в этом сыграла Россия 90-х? Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму

    Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности

    Перейти в раздел

    США вмешиваются в украинское наступление

    В западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. Как будет меняться тактический рисунок ВСУ после этой критики и что делать России в случае, если противник начнет реализацию нового подхода? Подробности

    Перейти в раздел

    Семья БРИКС усиливает суверенитет России

    Западная пресса подводит итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС. На нем были затронуты две главные темы: расширение объединения и экономические вопросы, в частности отказ от доллара. Оба эти аспекта нервируют западных аналитиков, которые находят в происходящем неприятные для Запада свидетельства укрепления суверенитета России и ее ближайших партнеров. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............