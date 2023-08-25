Африканист назвал последствия ввода войск Буркина-Фасо и Мали в Нигер

Африканист Есипов: Совместных усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера не хватит при военном конфликте с ЭКОВАС

Tекст: Евгений Поздняков

«Существует реальная угроза начала интервенции в Нигер со стороны ЭКОВАС. Некоторые страны объединения, например, Сенегал и Нигерия, вполне могут использовать коллективные силы для восстановления якобы конституционного порядка в государстве. Буркина-Фасо и Мали таким образом пытаются помочь Ниамею противостоять сформировавшейся коалиции», – сказал Андрей Есипов, военный переводчик, африканист.

«Все три страны пережили государственный переворот, поэтому стараются держаться вместе. При этом сообщения о вводе войск Уагадугу и Бамако на территорию Нигера выглядят как эскалация конфликта. Это как две шипящие друг на друга змеи – каждая из них проверяет, насколько далеко готова зайти другая», – отмечает эксперт.

«Несмотря на то, что численность потенциального контингента Буркина-Фасо, Мали и Нигера неизвестна, его мощи едва ли хватит на противостояние ЭКОВАС. Нигерия – ядро объединения. Это развитое и сильное государство, которое активно вкладывается в развитие собственной армии. В случае открытого конфликта противники Нигера непременно будут опережать страну по численности войск и технической оснащенности», – резюмирует Есипов.

Ранее Нигер разрешил силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали войти на территорию страны для защиты от агрессии. Об этом сказано в приказе главы сформированного мятежниками Национального спасения родины генерала Абдурахмана Тчиани. Уагадугу и Бамако также заявили о желании совместно с Ниамеем бороться против терроризма и экстремизма.

Главы МИД «приветствовали» подписание указа, «разрешающего силам обороны и безопасности действовать на территории Нигера в случае агрессии». Ранее переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое силовое вмешательство в ситуацию в Нигере будет считаться объявлением войны этим двум странам.

Также они объявили о готовности выйти из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки), если будут предприняты попытки начала интервенции в отношении Ниамея. Подчеркивается, что радикальные меры, инициированные в рамках сложившейся ситуации, могут «дестабилизировать весь регион, как это было в случае с односторонним вмешательством НАТО в Ливии».

Кроме того, Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи выступил в поддержку мятежников в Нигере. Канцелярия президента страны выразила уверенность, что «новые власти» Ниамея предпримут все необходимые шаги для «стабильности и согласия» как в государстве, так и в субрегионе.

Ранее в ЭКОВАС согласовали дату начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Об этом сообщил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах. Ранее президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара высказался за то, чтобы начать интервенцию «как можно скорее». Планы организации поддержали Вашингтон и Париж.

Напомним, военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, а границы страны закрыты. Париж потребовал освободить бывшего главу государства. Новые власти обвиняют Францию в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти лидера.