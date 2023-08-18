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ЭКОВАС определило дату начала военного вмешательства в Нигере
Комиссар ЭКОВАС Муссах заявил, что дата начала военного вмешательства в Нигере определена
Точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере определена, заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы, Аккре, встречи начальников генштабов ВС государств сообщества.
Он указал, что точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но в настоящее время она не будет озвучена, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera. По его словам, начальники Генштабов стран ЭКОВАС уже согласовали план военной операции в Нигере.
В субботу сторонники новой власти в Нигере вышли на многотысячную манифестацию у французской военной базы в Ниамее, чтобы выразить протест в связи с планами военного вмешательства со стороны ЭКОВАС.
Напомним, военный совет распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о планах начать интервенцию. США и Франция поддержали действия ЭКОВАС в Нигере.
9 августа в МИД РФ заявили, что ввод войск ЭКОВАС в конфликтную ситуацию в Нигере едва ли поспособствует нормализации обстановки в стране.