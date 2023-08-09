МИД: Вмешательство войск ЭКОВАС в Нигере не приблизит нормализацию ситуации

В МИД выразили сомнение, что вмешательство войск ЭКОВАС в Нигере поспособствует нормализации ситуации

Tекст: Александра Юдина

По его словам, ввод войск в суверенное государство не приблизит достижение прочного мира в Нигере, и не приведет к стабилизации обстановки в регионе, передает ТАСС.

Также Захаров отметил, что Россия со своей стороны поддерживает посредническую помощь африканского сообщества для регулирования кризиса в Нигере посредством конструктивного диалога.

Кроме того, представитель ведомства призвал россиян на какое-то время отказаться от поездок в Нигер. Захаров заверил, что Москва поддерживает контакт с находящимися в данный момент в Нигере россиянами, прорабатываются необходимые меры по обеспечению их безопасности.

Ранее пришедшие к власти в Нигере мятежники отказались принимать делегацию ЭКОВАС. Начальники штабов и высокопоставленные военные ЭКОВАС сообщали, что разработали план на случай военной интервенции в Нигер.

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