Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
Глава пресс-центра группировки российских сил «Восток» Чехов сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ у Урожайного
При поддержке артиллерии и авиации уничтожен склад боеприпасов и опорный пункт вооруженных сил Украины в районе Урожайного в ДНР, сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Также поражены два пункта временной дислокации украинских войск, скопления живой силы противника, автомобиль и БТР с пехотой ВСУ. Кроме того, были сорваны попытки атаки ВСУ в направлении Приютного и Старомайорского. Артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в Угледаре, Углесборочной, Старомайорском, Максимовке, в Раздольном и Вольном Поле, а также на западной окраине села Ровнополь. ВСУ потеряли артиллерийскую установку «Гвоздика» в районе Шахтерского, уничтожены пункт управления беспилотной авиацией и автомобиль с боевиками в районе совхоза Октябрь, два пикапа с боеприпасами севернее Приютного.
«Ланцетом» уничтожена «Гвоздика» ВУ в районе населенного пункта Новополь. Авиация нанесла удары по украинским войскам в районе Старомайорского, Урожайного, Приютного. Сбиты два украинских БПЛА «Фурия», передает ТАСС.
Командир отделения мотострелковой бригады сержант Александр Казаченко, выполняя задачи по выявлению боевой техники и живой силы ВСУ на Южно-Донецком направлении, «получил осколочное ранение», но «продолжил руководить боевой работой вверенного подразделения», рассказал Чехов. Военные передали на командный пункт координаты расположения нескольких единиц легкобронированной техники ВСУ и мест скопления живой силы, скорректировав огонь артиллерии. Указанные объекты ВСУ были уничтожены.
Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что артиллерия нанесла удары по пункту временной дислокации и опорному пункту ВСУ в районе Клещиевки и Андреевки. В Григоровке и Андреевке уничтожены две украинские БМП, в Белеевке – станция РЭБ, в деревне Победа – блиндаж ВСУ. Кроме того, ВСУ лишились САУ Krab, двух гаубицы «Мста-С» и M777, трех минометов 120-го калибра, передает РИА «Новости».
Накануне Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили успешное наступление в назначенных зонах ответственности.