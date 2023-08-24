Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
Зеленский потребовал ракеты для систем ПВО советского образца
Советские системы противовоздушной обороны остаются действенными до сих пор, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Киевскому режиму требуются дополнительные ракеты для «несовременного, но все-таки действенного» советского оборудования, заявил Зеленский, передает ТАСС.
По словам Зеленского, ВСУ обладают некоторым количеством систем ПВО, но наблюдается дефицит ракет к ним. Чтобы получить такие ракеты, необходимо вести работу со всеми государствами, у которых на складах осталось советское вооружение. Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные системы ПВО, а также начать производить установки на Украине.
Напомним, украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО.