В США предсказали бегство ВСУ за Днепр

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ придется отступить за Днепр из-за удара России

Tекст: Ольга Никитина

Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону сказал, что ВСУ придется снять войска с Запорожья, отправив их на другие направления для закрытия там брешей. В этой ситуации, считает эксперт, российские силы задействуют главные ударные силы и обвалят фронт, передает РИА «Новости».

После этого, считает Риттер, украинская сторона перейдет к тактике мобильной обороны, однако из-за нехватки ресурсов она не сработает.

В конечном итоге атака с российской стороны заставит украинских военных отступить за Днепр, чтобы сохранить оставшуюся часть подразделений, заключил эксперт.

Ранее Риттер заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский решил пожертвовать 400 тыс. украинских мужчин «в неудачном натовском гамбите».