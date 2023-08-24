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    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    27 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский На чем мы будем строить мир с Украиной

    При любом положении дел замирение нынешних участников конфликта чрезвычайно трудно, но неизбежно. Разрыв прошел так глубоко и больно, что пока непонятно, сколько на такое замирение должно уйти времени.

    12 комментариев
    Мария Захарова Мария Захарова Стоило России выйти из «зерновой сделки» – и началось

    Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.

    16 комментариев
    24 августа 2023, 03:52

    Взрывы прогремели в Днепре и Днепропетровской области Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Серия взрывов прозвучала в ночь на четверг, 24 августа, в Днепропетровской области и городе Днепре (ранее – Днепропетровск), сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога на момент, когда поступили сообщения о взрывах, действовала в Днепропетровской, а также Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Также сирены звучали в районах ДНР и Запорожской области, которые находятся под контролем киевского режима, передает ТАСС.

    К 3.30 мск тревога в Днепропетровской области и ряде других областей отменена.

    Поздним вечером среды мощный взрыв прозвучал в Киеве.

    23 августа 2023, 19:10
    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество

    Политолог Шеслер: Отсутствием реакции на слова Бербок о минных полях западное общество демонстрирует свою деградацию

    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Больше всего поражают не столько ошибки Анналены Бербок в заявлении о минных полях размером с Западную Германию, сколько отсутствие реакции на эти ошибки в западном обществе. Европейцы слепо верят всему, даже если это откровенный бред. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее глава МИД ФРГ заявила, что Россия соорудила в зоне СВО минные поля размером с Западную Германию.

    «Говоря о площади заминированных Россией полей в зоне спецоперации, Бербок поражает своей дремучестью в вопросах географии. Вся территория, которую сегодня контролирует Россия в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в несколько раз меньше площади Западной Германии», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «В частности, площадь подконтрольных России районов Запорожской и Херсонской областей составляет менее 25 тыс. кв. км – это в 10 раз меньше Западной Германии. Пусть министр иностранных дел ФРГ прикинет, какую часть этой территории занимают минные поля», – добавила собеседница.

    «Помимо участков фронта, туда входят города и районы, находящиеся в относительном тылу – Мариуполь, Бердянск, Луганск, Краснодон. Они тоже все заминированы? Нет! Странно, что глава внешнеполитического ведомства не знает и не понимает таких элементарных вещей, но без толики сомнения делает публичные заявления», – рассуждает политолог.

    «По-видимому, западным политикам важно крупными мазками нарисовать картину апокалипсиса европейского масштаба, чтобы поразить впечатлительных европейских обывателей. И правдоподобность таких высказываний никто проверять не будет», – считает политолог.

    «На самом деле, совершенно очевидно, когда человек говорит про «разворот политики на 360 градусов», применение танков «во времена Наполеона» и города «за сотни тыс. км от Берлина», он не просто оговаривается. Это свидетельство низкого уровня знаний и невежества», – отметила она.

    «Но лично меня поражает реакция западного общества, точнее, ее отсутствие. Там никого не удивляют такие слова. На мой взгляд, это во многом характеризует и само общество. Люди очень сильно подвержены влиянию СМИ и политиков. Они совершенно не думают самостоятельно, а лишь слепо верят в то, что им говорят. Невежество становится нормой на Западе», – заключила Шеслер.

    Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию. Она уточнила, что говорит в первую очередь о ситуации на востоке Украины. По ее словам, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, основной вопрос сейчас заключается в том, как можно преодолеть эти преграды.

    Напомним, это не первый конфуз немецкого министра иностранных дел. Так, в феврале она предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. На заявление дипломата, которое, по сути, означает, что все должно остаться как есть, сразу же обратили внимание в Москве.

    Тогда телеведущий Владимир Соловьев отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Без сомнения, знаток геометрии», – цитирует его ТАСС.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова рекомендовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет». В противном случае, отмечает Захарова, «возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при ее правлении нет».

    Осенью минувшего года Бербок во время своего выступления на одном из ток-шоу провела параллель между конфликтом на Украине и войнами «во времена Наполеона». Она отметила, что боевые действия велись проще, поскольку тогда использовались «одни танки».

    Спустя несколько дней Бербок, рассуждая о будущем Германии, заговорила о странах, которые якобы находятся на «сотни тысяч км» от Берлина. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда с иронией предположила, что дипломат говорит о Луне. «Длина окружности Земли по меридиану или по экватору – примерно 40 тыс. км. А от Луны до Земли как раз почти 400 тыс. км», – написала она в Telegram.

    Также на счету Бербок резонансное заявление о «войне против России». Правда, позднее дипломат сказала, что ошиблась, и напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет». Между тем в самой Германии высказывание политика восприняли крайне негативно. Так, один из читателей Die Welt написал: «В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Она сначала говорит, а потом думает».

    Коментарии (20)
    23 августа 2023, 11:45
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Алина Власенко

    Украинская 82-я бригада, недавно переброшенная Киевом на линию фронта для контрнаступления, уже начала терять технику, пишет журнал Forbes.

    Мощная 82-я бригада, в наличии у которой были 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, после вступления в бой сразу начала терять технику, пишет Forbes.

    К настоящему времени бригада уже «списала» по меньшей мере две из 20 машин M1132 – инженерно-саперного варианта колесной бронированной машины Stryker.

    Издание предполагает, что машины были повреждены из-за мин, которые пытались обезвредить их экипажи.

    Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сообщения СМИ о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины привели к авиаударам по ее подразделениям.

    После этого Киев закрыл иностранным СМИ доступ на линию фронта.

    Коментарии (11)
    23 августа 2023, 05:56
    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину

    Полковник Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не хочет гибели христиан

    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всем, чтобы «раздавить» Украину, однако президент Владимир Путин видит в украинцах православных христиан, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast напомнил, что Россия не использовала резерв из 300 тыс. военнослужащих, тысячи ракет и артснарядов. Все это, по оценке военного эксперта, могло «раздавить» Украину, однако российский лидер видит в украинцах православных христиан – таких же, как и российский народ. Макгрегор отметил, что президент России не желает украинцам смерти, передает РИА «Новости».

    США, подчеркнул Макгрегор, работали не покладая рук, чтобы прийти к конфликту с Россией. На протяжении нескольких лет, напомнил он, Россия повторяла, что не приемлет только приближения войск и вооружений к российским границам. Американская сторона это игнорировала, отметил военный эксперт. По его мнению, Вашингтон недооценивал экономический и военный потенциал России. Российская армия, добавил он, сильнее и больше, чем она была в 1980-х годах.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.

    Коментарии (23)
    23 августа 2023, 12:40
    Гагин: Продвижение ВС России на Купянском направлении набрало хороший темп
    Гагин: Продвижение ВС России на Купянском направлении набрало хороший темп
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные продвигаются на Купянском направлении «хорошими темпами», заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

    Купянское направление остается «острым участком», и российские силы движутся там «с хорошим темпом», заявил Гагин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    По его словам, российские военные удерживают Клещеевку на Артемовском направлении, там ведутся серьезные бои.

    Украинская сторона собрала большие силы в районе Урожайного в ДНР, но ВСУ несут потери, подчеркнул Гагин.

    ВСУ не преуспели в закреплении в населенных пунктах, поскольку там много разрушенных построек, в них сложно долго находиться и организовывать тыловое обеспечение.

    Также в среду Гагин заявлял, что украинские военные пытаются прорваться под Угледаром.

    Коментарии (2)
    23 августа 2023, 10:05
    Зеленский нарушил украинский закон, сделав фото в Дании

    Зеленский нарушил украинский закон, сделав фото на фоне гобелена с Лениным в Дании

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский нарушил закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики, опубликовав фото на фоне гобелена с изображением Владимира Ленина во время поездки в Данию.

    Экс-премьер-министр Украины (в 2010-2014 годах) Николай Азаров в своем Telegram-канале заметил эту нестыковку и задался вопросом, как теперь накажут Зеленского.

    «На Украине даже за хранение портретов Ленина давали тюремные сроки!» – отметил Азаров.

    Напомним, 20 августа на сайте Зеленского был опубликован фотоотчет о его визите в Данию. В частности, там есть кадры из королевского дворца, на которых виден гобелен, посвященный событиям XX века. Среди размещенных на нем портретов деятелей столетия есть изображение Ленина.

    Также внешний вид Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией стал предметом обсуждения в соцсети X.

    Коментарии (38)
    23 августа 2023, 06:46
    ВСУ посоветовали не использовать танки Abrams и Leopard

    Newsweek: Украине посоветовали использовать советские танки вместо Abrams и Leopard

    ВСУ посоветовали не использовать танки Abrams и Leopard
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженным силам Украины не стоит использовать «свои лучшие танки», которые поставил Запад, чтобы прорваться через тщательно заминированную российской стороной территорию, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Newsweek говорится, что в этих целях ВСУ следует использовать свой старый танковый парк, передает РИА «Новости».

    Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс заявил изданию, что ВСУ не следует использовать свои лучшие танки, рискуя потерять их на минных полях. Так, советский Т-64, по его словам, является «более расходным». А Leopard и Abrams, считает Райс, окажется полезным для ВСУ «в случае прорыва через сильно заминированную территорию».

    В свою очередь военный эксперт Марина Мирон заявила, что использовать западные танки в Запорожской области для Украины попросту опасно, поскольку «у русских не возникнет проблем с их обнаружением из-за географических особенностей местности».

    Американские СМИ также пишут, что военные планировщики из США смогли уговорить военное руководство Украины изменить направление основного удара контрнаступления с востока на юг. По мнению американских стратегов, украинским силам следует идти на прорыв российских минных полей и других оборонительных линий, «даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники».

    Коментарии (26)
    23 августа 2023, 15:29
    На Украине заявили о создании аналога российского «Ланцета»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские инженеры якобы создали аналог российским беспилотникам «Ланцет», заявил украинский вице-премьер Михаил Федоров в интервью местным телеканалам.

    Производители уже подготовили продукт «по типу «Ланцет», власти страны занимаются его «масштабированием», заявил Федоров, передает ТАСС. Уже определено количество дронов и введены сроки по их производству, добавил он.

    По его словам, российский беспилотник – эффективное и грозное оружие, киевский режим анализирует практику его применения по данным из открытых источников.

    Напомним, украинские военные жаловались президенту страны Владимиру Зеленскому на российские беспилотники «Ланцет» и «Орлан».

    Коментарии (42)
    23 августа 2023, 20:45
    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили пять лодок и катеров с десантом ВСУ

    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    При попытке переброски украинских военных через Днепр были уничтожены пять быстроходных лодок и катеров ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    По его словам, военнослужащими артиллерийских подразделений группировки «Днепр» уничтожены пять быстроходных лодок и катеров противника, а также до 20 военнослужащих ВСУ, которые готовились к переброске через Днепр, следует из Telegram-канала Минобороны.

    Ранее ВС России уничтожили две лодки и миномет ВСУ в островной зоне в Херсонской области.

    Коментарии (3)
    23 августа 2023, 16:05
    Грузия отказалась участвовать в антироссийском мероприятии на Украине
    Грузия отказалась участвовать в антироссийском мероприятии на Украине
    @ Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия не отправляет официальную делегацию на саммит «Крымской платформы» и празднование Дня независимости Украины, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным телеканала, в Киев направились представители оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения». МИД Грузии пока не комментировал неучастие в форуме и торжественных мероприятиях.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что «Грузия солидарна с Украиной и тысячу раз это подтверждала и доказывала». Он предложил «не спекулировать» тем, что Тбилиси не отправил в Киев официальную делегацию.

    В среду на Украине запланировано проведение саммита «Крымская платформа». Первый саммит «Крымская платформа» прошел в Киеве в 2021 году по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос «деоккупации» Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

    Украина отозвала своего посла из Грузии вскоре после начала СВО, так как Грузия, участвующая во всех международных санкциях против России, не вводила их на двусторонней основе.

    Ранее Украина потребовала от посла Грузии покинуть страну из-за якобы ухудшения состояния здоровья ее гражданина, экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в шестилетнем заключении с октября 2021 года.

    Грузия не скрывает своего разочарования отношением к ней украинских властей, но продолжает поддерживать Киев на международной арене и принимать тысячи украинских беженцев.

    Коментарии (13)
    23 августа 2023, 10:14
    США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине
    США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен выразил мнение, что российские военные якобы пытаются помешать нормальной работе системы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Салтцмен в интервью газете The Washington Post заявил, что Вашингтон намерен вывести на низкую околоземную орбиту около 1 тыс. спутников для деятельности американских военных. Однако, добавил генерал, в этом случае возрастает риск ущерба для спутников.

    Так, отметил Салтцмен, США уже «видят такой эффект с группировкой спутников Starlink на Украине». По его мнению, российские силы пытаются глушить их, пишет телеканал 360.

    Ранее СМИ сообщали, что Пентагон поддерживал использование украинскими военными терминалов Starlink, а глава SpaceX Илон Маск «беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях».

    Коментарии (7)
    23 августа 2023, 08:47
    Перегрузочный комплекс загорелся в Одесской области
    Перегрузочный комплекс загорелся в Одесской области
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    Возгорание на площади 700 кв. метров возникло в ночь на среду в производственно-перегрузочном комплексе в Одесской области, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

    В свою очередь в мэрии Одессы уточнили, что пожар произошел в складских помещениях комплекса, передает ТАСС.

    Ранее инфраструктура одного из украинских портов была повреждена на Дунае в Одесском регионе.

    Коментарии (15)
    23 августа 2023, 14:26
    Отряды Западной группировки улучшили положение на Купянском направлении
    Отряды Западной группировки улучшили положение на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Активными действиями российских подразделений при поддержке авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Синьковки Харьковской области, Новоегоровки и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, пять бронемашин, три пикапа, американская артсистема М777, а также гаубица Д-20.

    На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ около Работино Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки уничтожены до 80 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки: польская Krab и немецкая Panzerhaubitze 2000, орудие Д-30, три американские гаубицы М119, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48, сообщил Конашенков.

    Коментарии (3)
    23 августа 2023, 17:36
    Зеленский признал «очень сложное» продвижение украинского контрнаступления
    Зеленский признал «очень сложное» продвижение украинского контрнаступления
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо заявил, что украинское контрнаступление идет «очень сложно».

    По его словам, украинские военные «идут вперед, но им очень сложно», из-за «тысячи мин» им приходится идти понемногу, передает РИА «Новости».

    На Западе неоднократно называли российские минные поля одной из главных сложностей украинского контрнаступления. Так, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию.

    Коментарии (11)
    23 августа 2023, 10:23
    ВСУ произвели мощный обстрел центра Донецка

    Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ произвели мощный обстрел центра города

    ВСУ произвели мощный обстрел центра Донецка
    @ t.me/kulemzin_donetsk

    Tекст: Александра Юдина

    Донецк находится под массированным обстрелом, зафиксированы три мощных прилета около центра, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами. Позднее раздались еще два взрыва в центре Донецка – в районе пересечения улиц Щорса и Розы Люксембург.

    Очевидцы сообщили о большом количестве осколков близ магазина «Изумруд».

    Кулемзин призвал жителей города сохранять спокойствие и не покидать укрытий.

    Ранее в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР пострадали женщины и одиннадцатилетняя девочка.

    Коментарии (26)
    23 августа 2023, 09:53
    При атаке дрона на село в Белгородской области погибли три человека

    При атаке дрона на село Лавы в Белгородской области погибли три человека

    При атаке дрона на село в Белгородской области погибли три человека
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Алина Власенко

    В результате атаки украинским беспилотником села Лавы Валуйского округа Белгородской области погибли три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Он уточнил, что ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мирных жителей погибли на месте, третий умер в больнице, сообщил Гладков в Telegram.

    Ранее сообщалось, что украинские националисты сбросили на территорию санатория в селе Лавы Валуйского городского округа Белгородской области две гранаты с беспилотника.

    Коментарии (35)
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      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

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