  • При атаке беспилотника на Белгородскую область поврежден санаторий
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    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит подражать чужой дури

    Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.

    26 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с теми, кто против СВО

    Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эти проявления.

    61 комментарий
    23 августа 2023, 07:52

    При атаке беспилотника на Белгородскую область поврежден санаторий

    При атаке беспилотника на Белгородскую область поврежден санаторий
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты сбросили на территорию санатория в селе Лавы Валуйского городского округа Белгородской области две гранаты с беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Гладков написал в своем Telegram-канале, что в результате атаке были выбиты четыре окна и посечен фасад здания, никто не пострадал.

    Напомним также, российские силы ПВО в ночь на среду пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на несколько районов Москвы с применением трех беспилотников. Один из БПЛА врезался в строящееся здание в комплексе «Москва-Сити».

    22 августа 2023, 16:22
    Опубликовано видео с уничтожением катера ВСУ в Черном море

    Минобороны опубликовало видео с уничтожением американского катера ВСУ в Черном море

    Опубликовано видео с уничтожением катера ВСУ в Черном море
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минобороны показало видео уничтожения американского быстроходного военного катера Willard Sea Force с украинским экипажем российским самолетом.

    В ролике запечатлено обнаружение катера восточнее острова Змеиный и его уничтожение российским истребителем, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что надводная цель активно маневрировала, пытаясь уйти от истребителя, но была поражена из авиационной пушки.

    Ранее Минобороны сообщило, что во вторник самолет ВКС России уничтожил возле острова Змеиный американский катер Willard Sea Force с десантом ВСУ.

    Коментарии (25)
    23 августа 2023, 04:08
    Минобороны сообщило детали ночной атаки украинских дронов на Москву

    Минобороны: Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА

    Минобороны сообщило детали ночной атаки украинских дронов на Москву
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы ПВО в ночь на среду пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что два БПЛА, которые атаковали российскую столицу, были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья.

    Третий беспилотник, как сообщает МО РФ, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон столкнулся со строящимся зданием комплекса Москва-Сити.

    В результате попытки украинской стороны атаковать российскую столицу никто не пострадал, добавляет Минобороны.

    Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник попал в строящееся здание в районе Москва-Сити в российской столице. В экстренных службах сообщали, что здание получило незначительные повреждения.

    Между тем в экстренных службах сообщили ТАСС, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, которые ранее в среду приостанавливали прием самолетов на взлет и посадку, возобновили свою работу.

    Коментарии (11)
    22 августа 2023, 12:30
    Эксперт объяснил эффективность морской авиации для поражения малых катеров ВСУ

    Военный эксперт Климов: Применение морской авиации может стать эффективным противодействием ВМС Украины

    Эксперт объяснил эффективность морской авиации для поражения малых катеров ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Как показала практика, применение авиации против малых катеров может быть эффективным. Но использование Су-30СМ в данной ситуации выглядит как вынужденное решение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ.

    «Для уничтожения катеров применение авиации достаточно эффективно. Во-первых, самолеты перемещаются значительно быстрее судов и за короткое время могут обследовать большие площади акватории. Однако их радиолокационные станции (РЛС) не в полной мере предназначены для обнаружения малых целей», – сказал капитан III ранга запаса Максим Климов.

    «При этом при наличии точных координат и параметров цели ее уничтожение не составляет большого труда. Полагаю, что использование истребителя Су-30СМ в данной ситуации скорее вынужденное решение. Наиболее целесообразным было бы применение вертолетов с необходимыми РЛС или патрульных самолетов, например Ил-38», – рассуждает собеседник.

    «Вместе с тем авиация Черноморского флота достаточно хорошо оснащена. Мы видим, что технические средства позволяют точно проводить стрельбу. И при грамотном использовании имеющегося оборудования, а также дооснащении новыми видами техники угроза украинских малых катеров может быть сведена к минимуму», – добавил Климов.

    Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber, «уничтожить ночью катер с Су-30СМ – это весьма нетривиальная задача». «Чтобы найти катер ночью, его надо увидеть. Сделать это с истребителя ночью можно только в радиолокационный прицел и, если очень повезет, то можно разглядеть его визуально, ибо ни ночных, ни тепловизионных прицелов на Су-30СМ нет», – пишут они. Позднее, комментируя появившиеся подробности об инциденте, авторы канала отметили, что это, по-видимому, первое поражение морского судна противокорабельной ракетой в рамках СВО.

    Ранее истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России. Морское судно было уничтожено в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

    Кроме того, в ночь на вторник два украинских БПЛА были подавлены российскими средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Черного моря. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как пресечь украинский терроризм в Черном море. Эксперты назвали украинские атаки морскими беспилотниками по гражданским объектам «новым пиратством».

    Коментарии (8)
    22 августа 2023, 23:52
    Американские стратеги уговорили ВСУ активней бросать солдат на минные поля на юге
    Американские стратеги уговорили ВСУ активней бросать солдат на минные поля на юге
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские военные планировщики «озадачены» решением украинского командования сосредоточить силы контрнаступления на востоке и недавно сумели убедить их изменить направление основного удара, сообщают американские СМИ.

    По сведениям The New York Times, американцы советовали киевскому режиму сконцентрироваться на фронте, который движется к Мелитополю. Издание называет эту цель «главным приоритетом» Киева. Также, по мнению американских стратегов, украинским силам следует идти на прорыв российских минных полей и других оборонительных линий, «даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники», передает РИА «Новости» сообщение издания.

    На протяжении трех месяцев украинская сторона, как пишет газета, игнорировала эти рекомендации, однако в последнее время отношение начало меняться. В публикации говорится, что 10 августа состоялась видеоконференция с участием председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, его британского коллеги адмирала Тони Радакина и главкома НАТО в Европе Кристофера Каволи, которые убеждали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном фронте. По словам двух источников издания, Залужный согласился.

    В статье говорится, что Украина, по сведениям американской стороны, начала перебрасывать часть своих самых опытных боевых частей с востока на юг.

    Теперь у украинцев, продолжает NYT, есть месяц – полтора до начала сезона дождей, который затормозит возможное наступление и «не даст возможность в достаточной степени развить успех, если он будет достигнут».

    При этом фактором более важным, чем погода, американское издание считает риск того, что основные ударные силы Украины «могут выдохнуться к середине или концу сентября». Газета пишет, что около месяца назад на Украине провели ротацию, в результате которой войска второго эшелона заменили первоначально выделенные силы, не сумевшие прорвать российскую оборону.

    Некоторые в США, по информации New York Times, полагают, будто контрнаступление ВСУ способно к зиме «преодолеть полпути к морскому побережью и получить возможность обстреливать линии снабжения российских войск». При этом часть экспертов, мнение которых привела газета, сомневаются в достижимости такой цели.

    На Западе неоднократно называли российские минные поля одной из главных сложностей украинского контрнаступления. Так, ранее во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию.

    Коментарии (10)
    22 августа 2023, 20:12
    Бербок: Россия установила в зоне СВО минные поля «размером с Западную Германию»

    Глава МИД ФРГ Бербок: Россия установила в зоне СВО гигантские минные поля «размером с Западную Германию»

    Бербок: Россия установила в зоне СВО минные поля «размером с Западную Германию»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Бербок после встречи со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной рассказала про «гигантские минные поля». Она уточнила, что говорит в первую очередь о ситуации на востоке Украины. По ее словам, есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, вопрос заключается в том, как можно преодолеть эти минные поля, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что контрнаступление ВСУ будет долгим и сложным из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе с поставками вооружений.

    Коментарии (35)
    22 августа 2023, 09:10
    Forbes: Киев захотел получить ракеты JASSM для захвата Крыма
    Forbes: Киев захотел получить ракеты JASSM для захвата Крыма
    @ Alik Keplicz/AP/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Киевский режим намерен получить от США крылатые ракеты JASSM, которые, как считают украинские власти, помогут вернуть контроль над Крымом, пишет Forbes.

    Как отмечает Forbes, истребители F-16 не совместимы с британскими ракетами Storm Shadow или Scalp, но совместимы с американскими JASSM. Объединив F-16 и JASSM, ВСУ могут удвоить силы и попытаться осуществить долгосрочный план по захвату Крыма «без боя», считает аналитик американской исследовательской корпорации RAND Бринн Таннехилл.

    Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США дадут согласие на трансфер истребителей F-16 Украине, когда та будет соответствовать ряду условий.

    Коментарии (22)
    22 августа 2023, 13:25
    Самолет ВКС России уничтожил катер с десантной группой ВСУ у острова Змеиный

    Самолет ВКС России уничтожил катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ у острова Змеиный

    Tекст: Алина Власенко

    Самолет ВКС России во вторник днем уничтожил недалеко от острова Змеиный быстроходный военный катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ на борту, сообщили в Минобороны.

    Как сообщает Telegram оборонного ведомства, катер американского производства был уничтожен около 11.00 мск.

    Ранее истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

    Коментарии (17)
    22 августа 2023, 22:44
    Москва выразила готовность ответить на предложения по урегулированию на Украине

    МИД: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская сторона открыта к дипломатическому решению кризиса на Украине и готова ответить на действительно серьезные предложения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила бразильскому агентству Brasil de Fato, что Россия высоко ценит гуманитарные и посреднические инициативы, которые направлены на достижение мира, передает РИА «Новости».

    При этом спикер российского внешнеполитического ведомства напомнила, что украинские власти прервали и запретили переговоры с Москвой.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что США и НАТО отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (44)
    22 августа 2023, 16:37
    ФСБ нашла оставленный «Азовом» в порту Мариуполя тайник с пулеметами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В мариупольском порту обнаружен тайник с боеприпасами и вооружением, оставленный боевиками нацбата «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), сообщили в региональном управлении ФСБ.

    В акватории порта Мариуполя нашли тайник, в нем хранились пять пулеметов РПК-74, пять автоматов АК-74, один АКМ и 4 тыс. патронов калибра 5,45 мм, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Указывается, что боевики планировали снабжать оружием из этого схрона диверсионно-разведывательные группы и совершать теракты в ДНР.

    Коментарии (0)
    22 августа 2023, 14:56
    В Германии назвали удары дронов по России «правом Украины на самооборону»

    Глава МИД Германии Бербок назвала удары дронов по территории России «правом Украины на самооборону»

    В Германии назвали удары дронов по России «правом Украины на самооборону»
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что у Киева есть «право на самооборону», поскольку Москва, по ее утверждениям, якобы атакует гражданские цели.

    Отвечая на вопрос о том, могут ли атаки украинских беспилотников на российские города привести к эскалации, Бербок заявила, что «Россия напала на Украину», в связи с чем у Киева есть право на защиту своей территории, передает ТАСС.

    Кроме того, Бербок заявила, что Россия якобы атакует гражданские цели на Украине.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия никогда не выбирает в качестве целей на территории Украины гражданские объекты, все удары направлены на разрушение военной инфраструктуры.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что Россия решительно осуждает террористические атаки Украины, и попытки Киева нанести удары по Крыму не останутся без ответа.

    Коментарии (46)
    22 августа 2023, 11:57
    Командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца под Купянском

    Tекст: Алина Власенко

    Командир отделения ВСУ под Купянском расстрелял бойца, испугавшегося наступления группы российских сил, рассказал знакомый с ситуацией источник, также предоставивший видеозапись с телефона военнослужащего ВСУ.

    Источник уточнил, что в ходе наступления российских сил погибли все бойцы отделения ВСУ, при этом у одного военнослужащего были специфические ранения – сзади сбоку, а лежал он в направлении своего тыла.

    В кармане бронежилета одного из военнослужащих также нашли телефон, который вел видеозапись происходящего. На кадрах видно, как украинский боец бежит, а его сослуживец стреляет в его сторону.

    «По документам, испугавшийся оказался мобилизованным, моральный дух которых уже давно носит отрицательный характер», – добавил источник РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что готовых сдаться в плен украинских военнослужащих можно опознать по алой листовке в руках и автоматом с отстегнутым магазином, рассказал оператор дрона «Писатель».

    Коментарии (5)
    22 августа 2023, 08:57
    Властям США посоветовали урегулировать конфликт на Украине до полной победы России

    NI: США следует урегулировать конфликт на Украине, пока Россия не одержала полную победу

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтону следует начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, пока Россия не одержала победу, заявили консультант Госдепартамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.

    Вашингтону следует начать процесс переговоров по завершению конфликта на Украине, пока Россия не одержала победу, заявили консультант Госдепартамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.

    Как заявили эксперты в комментарии National Interest, если российские силы смогут занять украинские регионы, которые Москва наметила в качестве своих целей, то конфликт закончится победой России. В этом случае, считают аналитики, ущерб репутации Вашингтона и альянса НАТО будет огромным, передает Ura.ru.

    По мнению экспертов, лучшим вариантом развития событий стал бы отказ Киева от четырех областей в пользу Москвы.

    Ранее СМИ сообщили, что представители западных стран в настоящий момент прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта на Украине, однако их условия не отвечают интересам как Москвы, так и Киева.

    Коментарии (11)
    22 августа 2023, 09:41
    Энергетическая инфраструктура повреждена в Кривом Роге после ракетного удара

    Tекст: Алина Власенко

    В результате ракетного удара в Кривом Роге повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил мэр украинского города Александр Вилкул.

    По словам градоначальника, несколько больниц и водопроводная система перешли на питание от генераторов. Кроме того, частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Запорожье.

    Коментарии (7)
    22 августа 2023, 17:39
    Глава военной разведки Украины пообещал новые удары по Крыму

    Глава ГУР Минобороны Украины Буданов пообещал новые удары по Крыму «на днях»

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, пообещал нанести по Крыму «на днях» новые удары.

    По словам Буданова, киевский режим хочет уничтожать в Крыму все российское. «Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите», – приводит РИА «Новости» слова главы Главного управления разведки Минобороны Украины, которого цитирует УНИАН.

    Ранее Москва решительно осудила террористические атаки Украины, в МИД пообещали не оставлять без ответа попытки Киева нанести удары по Крыму.

    Коментарии (47)
    23 августа 2023, 05:56
    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину

    Полковник Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не хочет гибели христиан

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всем, чтобы «раздавить» Украину, однако президент Владимир Путин видит в украинцах православных христиан, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast напомнил, что Россия не использовала резерв из 300 тыс. военнослужащих, тысячи ракет и артснарядов. Все это, по оценке военного эксперта, могло «раздавить» Украину, однако российский лидер видит в украинцах православных христиан – таких же, как и российский народ. Макгрегор отметил, что президент России не желает украинцам смерти, передает РИА «Новости».

    США, подчеркнул Макгрегор, работали не покладая рук, чтобы прийти к конфликту с Россией. На протяжении нескольких лет, напомнил он, Россия повторяла, что не приемлет только приближения войск и вооружений к российским границам. Американская сторона это игнорировала, отметил военный эксперт. По его мнению, Вашингтон недооценивал экономический и военный потенциал России. Российская армия, добавил он, сильнее и больше, чем она была в 1980-х годах.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.

    Коментарии (6)
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