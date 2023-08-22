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    Мария Захарова Мария Захарова Как выход России из зерновой сделки повлиял на рынок продовольствия

    Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит подражать чужой дури

    Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с теми, кто против СВО

    Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эти проявления.

    48 комментариев
    22 августа 2023, 21:59

    В США родился единственный в мире жираф без пятен

    Единственный в мире жираф без пятен родился в зоопарке в США

    Tекст: Вера Басилая

    Единственный в мире жираф без пятен родился в частном зоопарке Брайтс в США в штате Теннесси, сообщила газета New York Post.

    Газета пишет, что у родившегося 31 июля жирафа нет характерного рисунка, малыш появился на свет ростом около двух метров. Отмечается, что это единственный в мире сетчатый жираф с однотонным окрасом, передает ТАСС.

    По словам директора зоопарка Тони Брайта, за последние 30 лет популяция диких жирафов сократилось на 40%, а рождение такого особенного животного может привлечь внимание к проблеме.

    Ранее в кенийском заповеднике Ishaqbini Hirola браконьеры убили единственную в мире самку белого жирафа и ее детеныша.

    22 августа 2023, 10:12
    Экспертиза установила содержимое шприца в московском каршеринге
    Экспертиза установила содержимое шприца в московском каршеринге
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экспертиза показала, что в шприце, которым укололась юная пассажирка каршеринга, был мефедрон, сообщили СМИ.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале «МК: срочные новости», «наркотик – уголовное дело, значит, предыдущего пассажира придется искать и привлекать».

    Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что в столице несовершеннолетний случайно поранился о шприц в автомобиле каршеринга, предмет с неизвестным веществом воткнули в сиденье.

    Коментарии (10)
    22 августа 2023, 14:08
    СМИ опубликовали компрометирующие Шольца письма

    Stern опубликовало письма, ставящие под сомнение показания Шольца по делу Cum-Ex

    СМИ опубликовали компрометирующие Шольца письма
    @ Olaf Scholz Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Немецкое издание Stern опубликовало фрагменты электронных писем, которые ставят под сомнение показания канцлера Германии Олафа Шольца по делу Cum-Ex о присвоении государственных средств.

    В 2018 году немецкие СМИ обратили внимание на налоговые схемы Cum-Ex, с помощью которых обогатились сети мошенников, используя схему по возврату налогов. В частности, в дату объявления дивидендов мошенники перемещали акции с («cum») и без («ex») прав на дивиденды, присваивая часть средств, передает РИА «Новости».

    В 2016 году, когда Шольц был бургомистром и главой партии социал-демократов (СДПГ) в Гамбурге, налоговая инспекция потребовала взыскать с гамбургского частного банка M.M.Warburg & CO 47 млн евро, которые банк получил в результате налоговой схемы за 2009 год, однако по непонятным причинам инспекция не соблюла исковую давность. Незадолго до этого Шольц принял у себя акционеров упомянутого банка. Он также заявил следственному комитету, что «не помнит» содержания беседы, но подтвердил, что она была, ссылаясь на свой календарь.

    Однако теперь корректность слов Шольца о встрече может быть поставлена под сомнение. Издание Stern опубликовало фрагменты письма главы офиса Шольца времен его руководства Гамбургом Жанетт Швамбергер от апреля 2021 года. «Меня это раздражает. Я никогда не видела никакой запланированной встречи с Олеариусом в календаре за ноябрь 2017 года. Не было никакой запланированной встречи и в октябре 2017 года. Все это странно», – писала Швамбергер доверенному лицу Шольца Вольфгангу Шмидту, который сейчас возглавляет администрацию канцлера.

    Шмидт ответил Швамбергер, что «встреча была запланирована на ноябрь 2017 года». «Я помню, что мы это видели», – добавил он.

    В феврале 2022 года гамбургский адвокат Герхард Штрате подал иск «по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов» против Шольца и сменившего его на посту бургомистра Гамбурга Петера Ченчера. Штрате полагал, что оба политика были причастны к делу Cum-Ex, в ходе которого гамбургский банк Warburg мошенническим образом присваивал государственные средства. Генеральная прокуратура отклонила иск как «необоснованный».

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    22 августа 2023, 16:22
    Опубликовано видео с уничтожением катера ВСУ в Черном море

    Минобороны опубликовало видео с уничтожением американского катера ВСУ в Черном море

    Опубликовано видео с уничтожением катера ВСУ в Черном море
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минобороны показало видео уничтожения американского быстроходного военного катера Willard Sea Force с украинским экипажем российским самолетом.

    В ролике запечатлено обнаружение катера восточнее острова Змеиный и его уничтожение российским истребителем, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что надводная цель активно маневрировала, пытаясь уйти от истребителя, но была поражена из авиационной пушки.

    Ранее Минобороны сообщило, что во вторник самолет ВКС России уничтожил возле острова Змеиный американский катер Willard Sea Force с десантом ВСУ.

    Коментарии (16)
    22 августа 2023, 13:04
    Власти Казахстана объяснили блокировку сайта российского канала «Царьград»

    Министр информации Казахстана Кыдырали объяснил блокировку сайта российского телеканала «Царьград» информбезопасностью

    Власти Казахстана объяснили блокировку сайта российского канала «Царьград»
    @ tsargrad.tv

    Tекст: Антон Никитин

    Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали заявил, что блокировка в республике сайта российского телеканала «Царьград» связана с принятием мер по обеспечению информационной безопасности, и призвал не политизировать эту тему.

    Кыдырали заявил в интервью ведомственному YouTube-каналу, что для Казахстана, как и для любого государства, очень важна информационная безопасность. Министр информации и общественного развития республики сообщил, что с 2016 года в Казахстане было заблокировано более 40 иностранных сайтов. По его словам, материалы блокируются, если распространяемая информация представляет угрозу для информационного пространства республики, противоречит конституции, либо нарушает правовые нормы Казахстана. Он призвал не политизировать эту тему, передает ТАСС.

    По словам Кыдырали, перед блокировкой власти Казахстана предупреждают издания о необходимости соблюдать нормы республики, а в случае невыполнения требований СМИ блокируются вне зависимости от того, иностранное это СМИ или местное.

    Ранее власти Казахстана заблокировали на территории республики сайт российского телеканала «Царьград» якобы за «пропаганду экстремизма».

    Напомним, в августе 2020 года видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал страницу телеканала «Царьград». Позже ограничению доступа подверглись страницы телеканалов RT, «Звезда», ТНТ и «Первый».

    Коментарии (50)
    22 августа 2023, 02:25
    США поставили условия для согласия на передачу Украине F-16

    Заместитель представителя Пентагона Сингх перечислила условия согласия США на трансфер истребителей F-16 Украине

    США поставили условия для согласия на передачу Украине F-16
    @ Brooke Moeder/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США дадут согласие на трансфер истребителей F-16 Украине, когда та будет соответствовать ряду условий, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх пояснила, что «трансфер третьей стороне» предполагает выполнение ряда критериев, «включая обучение английскому языку и другие вещи, например логистику на земле». По ее словам, США смогут «одобрить трансфер», когда «эти критерии будут выполнены», передает РИА «Новости».

    Пентагон заявил, что США готовы помочь в обучении украинских пилотов, если страны Европы не смогут справиться с этой задачей своими силами. Как сообщили в ведомстве, Киев все еще не определился с количеством пилотов, которых собирается отправить на обучение. При этом подчеркивается, что для полетов на F-16 требуется «значительное» владение английским, обучение займет «некоторое время».

    NBC News со ссылкой на представителей Украины сообщил, что украинские власти оказались расстроены и в замешательстве из-за отложенных поставок F-16. Однако в Киеве «не решаются публичного обсуждать объяснение США», поскольку тема считается «чувствительной».

    В США заявляют, что Украине также необходимы механики и инженеры, ответственные за эксплуатацию F-16. Кроме того, нет определенности по вопросу о том, какие вооружения получат истребители американского производства. NBC News считает, что самолеты «будут готовы к сражениям самое раннее следующим летом, если не позже».

    Напомним, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды еще не решили, сколько истребителей F-16 передадут Украине. До этого сообщалось, что Киев достиг с Нидерландами договоренности о поставке 42 истребителей F-16. Минобороны Дании объявило о решении передать Украине 19 истребителей F-16.

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    22 августа 2023, 06:35
    Авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ

    Истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины

    Авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Катер был уничтожен в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в понедельник два украинских БПЛА были подавлены российскими средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Черного моря.

    Коментарии (3)
    22 августа 2023, 12:30
    Эксперт объяснил эффективность морской авиации для поражения малых катеров ВСУ

    Военный эксперт Климов: Применение морской авиации может стать эффективным противодействием ВМС Украины

    Эксперт объяснил эффективность морской авиации для поражения малых катеров ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Как показала практика, применение авиации против малых катеров может быть эффективным. Но использование Су-30СМ в данной ситуации выглядит как вынужденное решение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ.

    «Для уничтожения катеров применение авиации достаточно эффективно. Во-первых, самолеты перемещаются значительно быстрее судов и за короткое время могут обследовать большие площади акватории. Однако их радиолокационные станции (РЛС) не в полной мере предназначены для обнаружения малых целей», – сказал капитан III ранга запаса Максим Климов.

    «При этом при наличии точных координат и параметров цели ее уничтожение не составляет большого труда. Полагаю, что использование истребителя Су-30СМ в данной ситуации скорее вынужденное решение. Наиболее целесообразным было бы применение вертолетов с необходимыми РЛС или патрульных самолетов, например Ил-38», – рассуждает собеседник.

    «Вместе с тем авиация Черноморского флота достаточно хорошо оснащена. Мы видим, что технические средства позволяют точно проводить стрельбу. И при грамотном использовании имеющегося оборудования, а также дооснащении новыми видами техники угроза украинских малых катеров может быть сведена к минимуму», – добавил Климов.

    Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber, «уничтожить ночью катер с Су-30СМ – это весьма нетривиальная задача». «Чтобы найти катер ночью, его надо увидеть. Сделать это с истребителя ночью можно только в радиолокационный прицел и, если очень повезет, то можно разглядеть его визуально, ибо ни ночных, ни тепловизионных прицелов на Су-30СМ нет», – пишут они. Позднее, комментируя появившиеся подробности об инциденте, авторы канала отметили, что это, по-видимому, первое поражение морского судна противокорабельной ракетой в рамках СВО.

    Ранее истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России. Морское судно было уничтожено в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

    Кроме того, в ночь на вторник два украинских БПЛА были подавлены российскими средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Черного моря. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как пресечь украинский терроризм в Черном море. Эксперты назвали украинские атаки морскими беспилотниками по гражданским объектам «новым пиратством».

    Коментарии (8)
    22 августа 2023, 19:10
    Генерал указал на уникальность способа уничтожения катера ВСУ истребителем ВКС РФ

    Генерал авиации Попов: Уничтожить катер ВСУ из пушки могли только летчики первого класса

    Генерал указал на уникальность способа уничтожения катера ВСУ истребителем ВКС РФ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уничтожить американский быстроходный военный катер Willard Sea Force с украинским экипажем могли только летчики первого класса. Уникальность боевой задачи заключалась в том, что цель была поражена из пушки, а не ракетой или бомбой, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Кадры уничтожения украинского катера восточнее острова Змеиный показало Минобороны России.

    «То, что летчики использовали пушку – это уникальная ситуация. Уничтожение цели говорит о том, что наши летчики были подготовлены ко всем условиям и ко всем возможным оперативно-тактическим задачам. Работали летчики первого класса», – отмечает Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

    Дополнительная сложность стрельбы из пушки заключалась в том, что цель находилась в море. «Над водой есть особенности эксплуатации высотомеров, прицелов, потому что поверхность неравномерна, могут быть блики. Но нельзя сказать, что такие условия критично влияют на прицеливание и выполнение боевой задачи», – подчеркнул Попов.

    Стрельба всегда ведется с упреждением при помощи лазерного дальномера, чтобы компенсировать движение цели. «Относительно самолета катер и другая наземная цель движется довольно медленно. Это не самолет, который летит на скорости 600-800 км/ч и маневрирует. Надводный скоростной катер может идти со скоростью 80-150 км/ч. Поэтому для летчика, у которого хорошо работает система ПНК (прицельно-наблюдательный комплекс), это не столь сложная задача», – пояснил генерал-майор.

    Собеседник отметил эффективную ударную мощь залпового огня из 30-мм авиационной пушки ГШ-30-1, с которой, вероятно, и велся огонь. Ее скорострельность составляет 1200 выстрелов в минуту. «Если прицел хорошо отъюстирован, то все снаряды ложатся в размер три на три метра. Любая броня на легком быстроходном катере пробивается на раз. Катер будет остановлен, либо даже потоплен, потому что снаряд может пробить его насквозь», – подчеркнул Попов.

    Во вторник Минобороны России показало видео работы российского истребителя против американского быстроходного военного катера Willard Sea Force с десантом вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель была поражена из пушки истребителя. Катер находился восточнее острова Змеиный, активно маневрировал, пытаясь уйти от истребителя.

    11-метровый катер Willard Sea Force может перевозить до 26 десантников. Он предназначен для патрулирования, досмотра, поиска и захвата целей, проведения спасательных и разведывательных операций. Состоит на вооружении многих стран мира.

    Это уже второй уничтоженный украинский катер за последние сутки. Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на вторник российский истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок в Черном море.

    Коментарии (13)
    22 августа 2023, 09:10
    Forbes: Киев захотел получить ракеты JASSM для захвата Крыма
    Forbes: Киев захотел получить ракеты JASSM для захвата Крыма
    @ Alik Keplicz/AP/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Киевский режим намерен получить от США крылатые ракеты JASSM, которые, как считают украинские власти, помогут вернуть контроль над Крымом, пишет Forbes.

    Как отмечает Forbes, истребители F-16 не совместимы с британскими ракетами Storm Shadow или Scalp, но совместимы с американскими JASSM. Объединив F-16 и JASSM, ВСУ могут удвоить силы и попытаться осуществить долгосрочный план по захвату Крыма «без боя», считает аналитик американской исследовательской корпорации RAND Бринн Таннехилл.

    Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США дадут согласие на трансфер истребителей F-16 Украине, когда та будет соответствовать ряду условий.

    Коментарии (22)
    22 августа 2023, 13:25
    Самолет ВКС России уничтожил катер с десантной группой ВСУ у острова Змеиный

    Самолет ВКС России уничтожил катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ у острова Змеиный

    Tекст: Алина Власенко

    Самолет ВКС России во вторник днем уничтожил недалеко от острова Змеиный быстроходный военный катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ на борту, сообщили в Минобороны.

    Как сообщает Telegram оборонного ведомства, катер американского производства был уничтожен около 11.00 мск.

    Ранее истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

    Коментарии (17)
    22 августа 2023, 12:42
    Эксперт: Сброс воды с «Фукусимы-1» – самый опасный эксперимент по загрязнению океана

    Эксперт Анпилогов: Опасения России и Китая по поводу сброса воды с «Фукусимы-1» в Тихий океан полностью оправданы

    Эксперт: Сброс воды с «Фукусимы-1» – самый опасный эксперимент по загрязнению океана
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Сброс воды с «Фукусимы-1» в океан может негативно повлиять как на водных обитателей, так и на людей. В связи с этим обеспокоенность соседних с Японией государств вполне объяснима. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по атомной энергетике Алексей Анпилогов. Напомним, в четверг начнется сброс очищенной от радиоактивных частиц воды «Фукусима-1».

    «Япония проводит самый большой эксперимент по сознательному заражению океана в истории человечества. До этого моря были подвержены радиационному воздействию либо в ходе ядерных испытаний, либо в связи с техногенными катастрофами», – рассказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Важно понимать, что в очищенной жидкости с АЭС все равно будут оставаться небольшие частицы трития. Теоретически при смешении с океанической водой угроза радиоактивного заражения должна быть сведена к нулю. Тем не менее мы не можем с уверенностью сказать, что новый элемент не окажет воздействия на морские экосистемы», – отмечает собеседник.

    «Глубинные обитатели могут не приспособиться к биологическим изменениям, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Как это повлияет на их организмы – неизвестно. Таким образом, безопасность употребления в пищу рыбы, которую будут вылавливать на этом участке океана, становится сомнительной», – подчеркивает эксперт.

    «Это понимают ближайшие соседи Японии – Китай и Южная Корея. Обе страны уже ввели запрет на ввоз морепродуктов, произведенных в префектурах, расположенных неподалеку от АЭС. Кроме того, свои опасения высказывает и Россия», – акцентирует собеседник.

    «На мой взгляд, претензии Москвы, Пекина и Сеула к Токио полностью обоснованы. Здесь нет никакой политической подоплеки, ведь речь идет об экологии всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате спорного решения, направленного на сиюминутную выгоду, могут пострадать обычные люди», – резюмирует Анпилогов.

    Напомним, в четверг начнется сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщил глава правительства Японии Фумио Кисида. Он подчеркнул, что работы будут запущены лишь в том случае, если «не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море». По его словами, профильные ведомства и оператор Tokyo Electric Power полностью готовы к безопасному сбросу воды.

    Кисида отметил, что власти Японии будут нести ответственность за принятое решение, даже если на это потребуется «несколько десятилетий». Премьер также выразил готовность бороться с распространением любой ложной информации по данной теме.

    Между тем Tokyo Electric Power уже начала подготовку к сбросу воды со станции. В настоящий момент проходит «транспортировка» первой порции жидкости, которая находится в специальных цистернах на АЭС, к месту проведения дальнейших работ.

    При этом намерения Японии вызывают настороженность у соседних государств. Так, Китай и Россия передали правительству страны список технических проблем в связи с ее планами. Кроме того, главное таможенное управление КНР объявило о запрете на ввоз продуктов из десяти префектур, включая Фукусиму.

    Как отмечали в ведомстве, подобное решение вызвано желанием Пекина предотвратить распространение радиоактивно загрязненных продуктов питания. Кроме того, правительство Южной Кореи также отказалось снять запрет на импорт рыбы из района АЭС, введенный еще в 2011 году, в связи с аварией на станции. Об этом сообщает ТАСС.

    Напомним, о планах Японии сбросить в море более 1 млн тонн радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» стало известно еще в октябре 2020 года  .

    Коментарии (14)
    22 августа 2023, 15:44
    Силуанов: Страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу в противовес доллару

    Министр финансов Силуанов: Страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу в противовес доллару

    Силуанов: Страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу в противовес доллару
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, альтернативной доллару, заявил телеканалу CGTN министр финансов России Антон Силуанов.

    По его словам, страны БРИКС видят возможности обсуждения и создания единых расчетных систем не по принципу единой валюты в ЕС, а как расчетную единицу – альтернативу доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что новый банк развития БРИКС намерен создать собственную систему кредитования в местных валютах, отвечающую интересам развивающихся государств для продвижения многополярной международной финансовой системы.

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    22 августа 2023, 19:02
    Умер итальянский певец Тото Кутуньо
    Умер итальянский певец Тото Кутуньо
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Итальянский эстрадный певец и композитор Тото Кутуньо умер в Милане на 81-м году жизни, он прославился песней L'Italiano, сообщил телеканал Rainews24.

    Менеджер исполнителя рассказал, что певец умер в больнице после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы, передает РИА «Новости».

    Кутуньо начинал как барабанщик, затем создал группу Toto e Tati и начал сам писать музыку. Писал песни для Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и многих других исполнителей.

    В 1983 году он записал свой главный хит l'Italiano, известный по припеву Lasciatemi cantare.

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    22 августа 2023, 14:40
    Алжир закрыл воздушное пространство для Франции

    «Аль-Хабр»: Алжир не разрешил пролет самолетам Франции для военной интервенции в Нигер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Алжир отказался предоставить военным самолетам Франции возможность пересечь свое воздушное пространство для военной интервенции в Нигер, сообщила местная газета «Аль-Хабр» со ссылкой на свои источники.

    Согласно сообщению газеты, была получена информация об «отказе властей Алжира открыть воздушное пространство для пролета военных самолетов Франции в случае возможной интервенции в Нигер в свете решения ЭКОВАС начать вторжение, передает РИА «Новости».

    Как сообщило радио Алжира, на аналогичную просьбу Франции согласием ответили в Марокко.

    Напомним, глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани заявил, что армия и народ страны ответят на любое нападение. ЭКОВАС посчитало дверь для переговоров с мятежниками в Нигере закрытой.

    Коментарии (8)
    22 августа 2023, 11:57
    Командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца под Купянском

    Tекст: Алина Власенко

    Командир отделения ВСУ под Купянском расстрелял бойца, испугавшегося наступления группы российских сил, рассказал знакомый с ситуацией источник, также предоставивший видеозапись с телефона военнослужащего ВСУ.

    Источник уточнил, что в ходе наступления российских сил погибли все бойцы отделения ВСУ, при этом у одного военнослужащего были специфические ранения – сзади сбоку, а лежал он в направлении своего тыла.

    В кармане бронежилета одного из военнослужащих также нашли телефон, который вел видеозапись происходящего. На кадрах видно, как украинский боец бежит, а его сослуживец стреляет в его сторону.

    «По документам, испугавшийся оказался мобилизованным, моральный дух которых уже давно носит отрицательный характер», – добавил источник РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что готовых сдаться в плен украинских военнослужащих можно опознать по алой листовке в руках и автоматом с отстегнутым магазином, рассказал оператор дрона «Писатель».

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