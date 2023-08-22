Председатель фонда «Защитники Отечества» проверила работу филиала в Чечне

Председатель фонда «Защитники Отечества» Цивилева проверила работу филиала организации в Чеченской Республике

Tекст: Антон Никитин

Цивилева осмотрела здание филиала фонда в Чеченской Республике, пообщалась с коллективом, социальными координаторами и встретилась с ветеранами СВО и членами семей погибших бойцов, говорится в сообщении на сайте государственного фонда «Защитники Отечества».

Руководитель филиала Алихан Инаркаев проинформировал, что здание площадью 429 кв. метров было полностью отремонтировано, созданы комфортные условия. Филиал начал работу с 1 июня 2023 года. Социальные координаторы прошли обучение и приступили к работе. В центральном офисе работают девять координаторов, остальные – в муниципалитетах, где для них также созданы рабочие места. На сегодняшний день рассмотрено более 500 обращений, осуществляются выезды в районы республики.

Руководитель филиала Алихан Инаркаев отметил, что не относящихся к работе фонда вопросов нет. Создан реестр организаций, где определены ответственные лица для взаимодействия с филиалом, который работает по принципу «одного окна».

В ходе визита обсуждались вопросы реабилитации ветеранов СВО, межведомственного взаимодействия, юридической помощи, сотрудничества с общественными организациями, речь шла и о возможности привлечения к работе в фонде демобилизованных участников спецоперации, а также членов их семей.

В ходе встречи гости посетили Инновационный центр физической и реабилитационной медицины в городе Аргун. В центре проходят реабилитацию пациенты после травм, инсультов, операций, заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы различной степени тяжести.

Председатель фонда отметила, что филиал в Чечне демонстрирует открытость ко всем запросам защитников Отечества, и подчеркнула значимость поддержки, которую республика оказывает участникам СВО и их семьям.

По словам Цивилевой, подопечные фонда ждут поддержки во всем. Она выразила уверенность, что от того, насколько структурно и дисциплинированно выстроена работа филиалов фонда, зависит оперативное и качественное оказание поддержки ветеранам СВО и родственникам погибших, чтобы каждый из подопечных чувствовал уважение, заботу и внимание со стороны общества и государства. Председатель фонда «Защитники Отечества» подчеркнула, что Чечня демонстрирует успешный пример такой работы.

В свою очередь руководитель филиала Алихан Инаркаев выразил благодарность руководителю фонда «Защитники Отечества» за визит в республику, поддержку и содействие в открытии регионального филиала.

Накануне в фонде «Защитники Отечества» рассказали о помощи ветеранам и семьям погибших бойцов СВО.