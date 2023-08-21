В фонде «Защитники Отечества» рассказали о помощи ветеранам и семьям погибших бойцов СВО

Так, в петербургский филиал фонда обратился ветеран Игорь и попросил помочь ему пройти обучение по специальности «государственное и муниципальное управление» на базе имеющегося высшего философского образования. Социальный координатор оформила запрос в РАНХиГС, после чего Игорь поступил на курсы повышения квалификации и успешно получил диплом.

«Подопечный поблагодарил сотрудников филиала за участие и поддержку в решении его вопросов», – говорится в Telegram-канале фонда.

Филиал фонда в Костромской области также помог вернуться к привычной жизни Валерию с позывным Искандер, который получил ранение. Рядовой артиллерийского полка провел на передовой девять месяцев. В ходе выполнения боевого задания получил контузию, потерял двигательную активность руки. Был демобилизован по возрасту. Ветеран обратился в филиал фонда в Костромской области с просьбой оформить удостоверение ветерана боевых действий и пройти курс медицинской реабилитации, рассказала в Telegram председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Сегодня Валерий трудится крановщиком на прежнем месте работы и продолжает активную жизнь. Он отметил, что благодаря работе фонда каждый ветеран СВО знает, что не останется один на один со своими проблемами

Кроме того, Фонд активно помогает родственникам погибших бойцов СВО. Социальный координатор филиала фонда «в Волгоградской области помогла родителям погибшего. Мать бойца – пенсионерка, отец имеет инвалидность, в июле перенес инсульт. Сейчас мужчина восстанавливается, ему требуется коляска для перемещения по квартире. За помощью супруги обратились к соцкоординатору Галине Бурмистровой. Она сразу же оформила семью на социальное сопровождение.