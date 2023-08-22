Полярники в Арктике развернули самый большой российский триколор

Tекст: Александра Юдина

Торжественная акция была организована в рамках проекта «Все стихии», в ходе которого флаг России разворачивается в самых экстремальных условиях и знаковых местах планеты – в воздухе, на воде, на вулкане и на земле – на Кавказе и на Камчатке, в Сибири и в Крыму, в Антарктиде и в Арктике.

При этом для организации уникальной акции на льду Северного Ледовитого океана ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института выбрали безопасный участок ледового поля.





Так, двумя рейсами вертолета Ка-32 к месту проведения мероприятия были доставлены 24 полярника с ледостойкой платформы «Северный полюс» и научно-экспедиционного судна «Академик Трешников». Флаг России развернули в точке с координатами 83.31°с.ш., 51.48°в.д.

Как отметил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, в Арктике – в месте силы – могут работать только стойкие и мужественные люди, настоящие патриоты своего дела.

«На дрейфующей станции «Северный полюс – 41» ученые проводят уникальные и важные для страны исследования, позволяющие развивать новые морские и воздушные трассы, осваивать перспективные территории и месторождения, сохранять уникальную природную среду Арктического региона. Мы хотим, чтоб они чувствовали поддержку, поэтому именно здесь развернули масштабный российский триколор», – подчеркнул он.

Длина развернутого на дрейфующей станции «Северный полюс – 41» государственного флага Российской Федерации составила 4807 см, а ширина – 2960 см.

Напомним, экспедиция СП-41 стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учеными.

Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция «Северный полюс» начала работу 21 мая 1937 года. С тех пор каждой следующей экспедиции присваивалось название «Северный полюс» и порядковый номер. В общей сложности было организовано 40 таких экспедиций.

В 2013 году команду ученых с дрейфующей станции «СП-40» эвакуировали, программа была приостановлена почти на 10 лет: критическое состояние льда, подвижки, трещины, разрывы не оставляли возможности оставлять ледовый лагерь.

В 2022 году, спустя 85 лет с ее образования, программа дрейфующих арктических станций была возобновлена на технологически новом уровне – экспедиция проводится при поддержке ледостойкой платформы «Северный полюс».

НЭС «Северный полюс» – уникальное научно-экспедиционное судно, обладающее функционалом научно-исследовательского центра и предназначенное для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования, способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты типа Ми-8 АМТ (Ми-17).