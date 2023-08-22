Минобороны Украины пожаловалось на постоянные утечки информации

В Совфеде отреагировали на слова Зеленского об «обмене» Белгорода

Сенатор Джабаров: Зеленскому стоить думать не о Белгороде, а о сохранении Украины

Tекст: Дарья Волкова

«Президент Украины Владимир Зеленский озвучил очередную фантазию, даже глупость. Совершенно очевидно – он потерял связь с реальностью, превратил политику в шоу-бизнес и цирк. Все это, видимо. Сказывается опыт работы в «95 квартале», – сказал Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам.

«Он стал президентом-шантажистом, совершающим подлые и бессмысленные атаки, теракты. Но ему бы не о Белгороде сейчас думать и даже не о пиаре. Зеленскому следует позаботиться о том, чтобы сохранить остатки страны. Украина, теряя территории и политическую субъектность, приближается к полной утрате собственной государственности», – отметил он.

«Что же касается политической жизни Зеленского, она уже предрешена. Он оказался ни на что не способным политиком и завел страну в тупик. Его никчемность очевидна и западным союзникам Украины, и его ближайшему окружению, не говоря уже о гражданах государства», – полагает парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «обменять» Белгород на членство страны в НАТО. Так он ответил на вопрос о готовности к территориальным уступкам в обмен на вступление в альянс. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Зеленского предположила, что у президента Украины, «видимо, передозировка случилась». Депутат Госдумы Алексей Журавлев в своем Telegram-канале заявил, что «придурок все еще считает, что играет в КВН». «Даже датская премьерша таких шуток не понимает», – добавил парламентарий.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии РИА «Новости» сказал, что заявление про Белгород – «это просто бахвальство, попытка сохранить мину при плохой игре». «Территории утрачены, война проиграна», – добавил он. По его словам, при этом, Зеленский продолжает визиты в западные страны, «выпрашивая вооружение и деньги». Цеков также считает, что встречи украинского президента с европейскими политиками, пресс-конференции показывают «убогость и упадок Европы».

Напомним, глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом альянса, если бы уступила территории, которые сейчас не признает частью России. Позднее он дизавуировал собственное заявление, отметив, что не должен был этого говорить. По его словам, высказывание было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине. После этого в Верховной раде Украины решили утвердить невозможность окончания конфликта путем уступок территорий.