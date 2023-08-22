  • Украинские беспилотники уничтожены в Московской и Брянской областях
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    В Роскосмосе назвали причину крушения «Луны-25»
    Рогов заявил о боях сверхвысокой интенсивности в Работино
    Блогер объяснил гибель диггеров в подземельях Москвы
    Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Белоруссию
    РЖД приступили к укладке новых путей рядом с поврежденным участком БАМа
    Пользователи сообщили о масштабном сбое в Telegram
    В ВСУ сообщили о планах получить от Запада 128 истребителей
    Российские ученые нашли место падения станции «Луна-25»
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Золотой век рок-н-ролла столкнулся с каменным веком нацизма

    Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.

    21 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чем будет отличаться мировой порядок при БРИКС

    Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.

    2 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Вместо слез на могиле СССР лучше принять свою историю

    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    119 комментариев
    22 августа 2023, 03:51

    Украинские беспилотники уничтожены в Московской и Брянской областях

    Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО и подавлении средствами РЭБ БПЛА в Московской и Брянской областях

    Украинские беспилотники уничтожены в Московской и Брянской областях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытки осуществить террористические атаки с использованием беспилотников в Московской и Брянской областях, никто не пострадал, сообщило Минобороны России.

    Два беспилотника были обнаружены и уничтожены средствами ПВО над Московской областью. Еще два беспилотника ПВО обнаружила над территорией Брянской области, они были подавлены комплексами РЭБ и потерпели крушение, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один беспилотник был сбит в районе Красногорска, второй – в районе Часцов.

    21 августа 2023, 05:54
    Российские удобрения заполнили рынок Германии

    Bild сообщила о заполнивших рынок Германии российских удобрениях на фоне роста стоимости их производства в ФРГ

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за отказа стран Европы от российского газа стоимость производства удобрений в Германии подскочила на 150%, немецкий рынок заполнили удобрения из России, сообщают СМИ.

    Как указывает Bild, на удобрения санкции не распространяются. В самой России «газ стоит дешево». В результате отказ от российского газа для химической промышленности обернулся «фатальными последствиями». «Цены на газ выросли на 40%, затраты на производство удобрений под маркировкой Made in Germany отчасти – на 150%», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Издание пишет, что «газоемкое производство удобрений» оказалось «нерентабельным», а поставки «российских удобрений в ЕС, по данным отрасли, в течение года выросли в пять раз». В Германии представители отрасли столкнулись с угрозой прекращения производства. BASF уже закрыл завод по производству аммиака в Людвигсхафене-на-Рейне. Теперь трудности возникли у SKWP, работающей с 1915 года; компания жалуется на «узаконенный политиками дешевый импорт» из России.

    Министр экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт Свен Шульце заявил об «огромных потерях». Он задается вопросом, почему российский импорт «смог вырасти». По его версии, Россия может «как ей заблагорассудится, снижать цену на газ и тем самым в значительной степени субсидировать производство карбамида и аммиака», а производство в ЕС «вынуждено закрываться». Он призвал канцлера Олафа Шольца принять меры для изменения ситуации.

    Напомним, ряд производств в Европе были просто закрыты, в основном это энергоемкие химические заводы по производству минеральных удобрений и так далее, ряд производств были перенесены из Европы в США. США также более чем вдвое нарастили импорт удобрений из России.

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    21 августа 2023, 12:12
    В Совфеде отреагировали на слова Зеленского об «обмене» Белгорода

    Сенатор Джабаров: Зеленскому стоить думать не о Белгороде, а о сохранении Украины

    В Совфеде отреагировали на слова Зеленского об «обмене» Белгорода
    @ President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Президент Украины Владимир Зеленский вместо того, чтобы позаботиться о будущем своей страны и себя лично говорит глупости, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Зеленский заявил о готовности «обменять» Белгород на членство Украины в НАТО.

     «Президент Украины Владимир Зеленский озвучил очередную фантазию, даже глупость. Совершенно очевидно – он потерял связь с реальностью, превратил политику в шоу-бизнес и цирк. Все это, видимо. Сказывается опыт работы в «95 квартале», – сказал Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам.

    «Он стал президентом-шантажистом, совершающим подлые и бессмысленные атаки, теракты. Но ему бы не о Белгороде сейчас думать и даже не о пиаре. Зеленскому следует позаботиться о том, чтобы сохранить остатки страны. Украина, теряя территории и политическую субъектность, приближается к полной утрате собственной государственности», – отметил он.

    «Что же касается политической жизни Зеленского, она уже предрешена. Он оказался ни на что не способным политиком и завел страну в тупик. Его никчемность очевидна и западным союзникам Украины, и его ближайшему окружению, не говоря уже о гражданах государства», – полагает парламентарий.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «обменять» Белгород на членство страны в НАТО. Так он ответил на вопрос о готовности к территориальным уступкам в обмен на вступление в альянс. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Зеленского предположила, что у президента Украины, «видимо, передозировка случилась». Депутат Госдумы Алексей Журавлев в своем Telegram-канале заявил, что «придурок все еще считает, что играет в КВН». «Даже датская премьерша таких шуток не понимает», – добавил парламентарий.

    Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии РИА «Новости» сказал, что заявление про Белгород – «это просто бахвальство, попытка сохранить мину при плохой игре». «Территории утрачены, война проиграна», – добавил он. По его словам, при этом, Зеленский продолжает визиты в западные страны, «выпрашивая вооружение и деньги». Цеков также считает, что встречи украинского президента с европейскими политиками, пресс-конференции показывают «убогость и упадок Европы».

    Напомним, глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом альянса, если бы уступила территории, которые сейчас не признает частью России. Позднее он дизавуировал собственное заявление, отметив, что не должен был этого говорить. По его словам, высказывание было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине. После этого в Верховной раде Украины решили утвердить невозможность окончания конфликта путем уступок территорий.

    Коментарии (23)
    21 августа 2023, 05:26
    Вучич заявил Такеру Карлсону о крахе экономики Европы

    Вучич заявил Такеру Карлсону о сокрушенной в результате конфликта на Украине европейской экономике

    Вучич заявил Такеру Карлсону о крахе экономики Европы
    @ @Tucker Carlson

    Tекст: Антон Антонов

    Популярный американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что встретился в сербском посольстве в Будапеште с президентом Сербии Александром Вучичем, который заявил о крахе европейской экономики.

    Как сообщил Карлсон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), один из «тезисов» Вучича заключался в том, что конфликт на Украине «сокрушил европейскую экономику». Причем ситуация описывается как «ведомая НАТО война против России», передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что подрыв российского газопровода «Северный поток» «убивает» экономику Германии, а ответственность за диверсию напрямую или опосредованно несет администрация президента США Джо Байдена.

    Подчеркивается, что «одна страна НАТО фактически атаковала другую страну НАТО», в результате «последствия ощущаются по всей Европе». Конфликт «вредит всем, возможно, за исключением в долгосрочной перспективе России», но «усиливает всех за пределами Европы»: страны Персидского залива, Китай, Турцию.

    Карлсон заявил о «перезагрузке мира». Он сказал: «Это немного сложнее, чем «Гитлер против Черчилля», «добро против зла», демократия. Речь идет о масштабном перетоке сил из США и Запада на Восток. Это происходит прямо сейчас, но в нашей стране по каким-то причинам, кажется, только очень немногие в курсе этого».

    Напомним, в последнее время Вучич стал откровенно высмеивать политику США и ЕС.

    Коментарии (12)
    21 августа 2023, 14:34
    Минобороны сообщило об успехах на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» при поддержке оперативно-тактической авиации активными действиями улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ около Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Возле Стельмаховки ЛНР уничтожен склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны.

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, пять бронемашин, американская артсистема М777, самоходные артиллерийские установки: польская Krab, американская М109 Paladin и «Акация», а также две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    На Запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки при поддержке ракетных войск и артиллерии отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ рядом с Работино Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Под Омельником Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 80 военнослужащих, три машины пехоты, гаубицы – британская FH-70, Д-20 и Д-30, два американских орудия M119, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    На Донецком направлении профессиональными действиями подразделений Южной группировки, ударами армейской авиации отражены три атаки ВСУ у Красногоровки и Невельского Донецкой народной республики (ДНР).

    За минувшие сутки потери противника составили порядка 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, три бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 110 военнослужащих, две бронемашины, самоходные артиллерийские установки – британская AS-90 Braveheart и «Нона-С», а также американская артсистема М777, сообщил Конашенков.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации отразили две атаки около Червоной Дибровы ЛНР. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ямполовки, Серебрянки и Григоровки ДНР. Ликвидированы около 75 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки потери противника составили до 45 военнослужащих и два 120-мм миномета.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 167 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (24)
    21 августа 2023, 17:01
    Рогов заявил о боях сверхвысокой интенсивности в Работино

    Рогов: Противник ввел в Работино в бой дополнительные подразделения из стратегического резерва

    Рогов заявил о боях сверхвысокой интенсивности в Работино
    @ Dmytro Smolienko/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    ВСУ предпринимают попытки забросить в центр Работино свои лучшие резервы, однако такая тактика не приносит им успеха. За населенный пункт идут интенсивные бои. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении.

    «В северной и центральной части Работино продолжаются тяжелые кровопролитные бои сверхвысокой интенсивности. Противник ввел в бой дополнительные подразделения из стратегического резерва 10-го армейского корпуса ВСУ. Часть из них попытались забросить в центр села на бронетехнике, не менее пяти единиц техники ВСУ тут же были уничтожены», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Ради сохранения жизней бойцов Российской армии было принято решение оставить несколько наших опорников в районе населенного пункта Вербовое. После того как боевики ВСУ зашли на эти позиции, их накрыла артиллерия ВС РФ. Наше преимущество в том, что военные успели хорошо изучить и пристреляться на этом ландшафте», – отметил он.

    В ночь на понедельник Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что информация о переходе населенного пункта Работино под контроль противника не соответствует действительности. «Я специально проверил данную информацию в нескольких источниках, три из которых физически находятся на переднем крае Ореховского направления. Все они ее опровергают», – написал он.

    «Русские воины продолжают удерживать позиции в Работино, по позициям ВСУ постоянно наносятся массированные артиллерийские удары, а также удары фронтовой авиации, включая прилеты «умных» бомб ФАБ-500. Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование украинской армии держало в резерве для главного этапа контрнаступа», – подчеркнул Рогов.

    Кроме того, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские силы уничтожили три штурмовые группы ВСУ, которые в ночь на понедельник пытались атаковать село Вербовое в Запорожской области. Он отметил, что в составе трех штурмовых групп было до 40 человек. Они пытались прорвать оборону севернее села. Также была уничтожена РСЗО «Град», которую украинские военные пытались замаскировать в лесополосе.

    В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Ореховском направлении присутствует большое количество живой силы НАТО и западной боевой техники. Как он написал в своем Telegram-канале, украинские атаки ВС РФ отбивают успешно, а подразделения БПЛА батальона «Юг-Ахмат» МО РФ делятся результатами своих трудов.

    Накануне в Минобороны РФ рассказали, что ВС России на Запорожском направлении при поддержке артиллерии отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Как сообщают в ведомстве, потери ВСУ составили до 135 украинских военнослужащих, два танка, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании и M119 производства США, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, две боевые машины пехоты, САУ Krab, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Коментарии (23)
    21 августа 2023, 13:19
    Стало известно об активных боях на подступе к Купянску

    Глава Харьковской области Ганчев сообщил о боевых действиях возле Синьковки под Купянском

    Стало известно об активных боях на подступе к Купянску
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Активные боевые действия происходят в районе харьковского села Синьковка под Купянском, противник уже покинул поселок, сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев.

    По его словам, в настоящее время российские силы разбивают противника на подступах к Купянску. Особенно активные действия разворачиваются в районе поселка Синьковка, сам поселок ВСУ уже покинули, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что территория Харьковской области, подконтрольная российским силам, выросла до 33 населенных пунктов, ВС России взяли еще пять поселков.

    Коментарии (12)
    21 августа 2023, 06:54
    Российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил об уничтожении трех вагонов с боеприпасами ВСУ

    Российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении уничтожено три вагона с боеприпасами и десять транспортных средств подвоза вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

    Астафьев сообщил, что в результате удара, нанесенного российскими ракетными подразделениями, также уничтожено «значительное количество живой силы» ВСУ. Кроме того, по району сосредоточения украинских войск у Новодмитровки нанесли удары РСЗО «Торнадо-С», передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что в районе Торского и участке Серебрянского лесничества ВСУ пытались отбить утраченные позиции, но им было «нанесено огневое поражение». В результате ВСУ потеряли более 30 человек, танк, БМП и два автомобиля, передает ТАСС.

    В ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили «около 30 артиллерийских позиций противника», был «поражен 120-мм миномет с расчетом». У населенного пункта Кременная российским ЗРК «Тор-М1» уничтожен украинский беспилотник. Авиация нанесла восемь ракетных ударов по ВСУ в районе Новосадового и Червоной Дибровы.

    Напомним, Минобороны показало кадры ракетного удара по воинскому эшелону с боеприпасами ВСУ на станции Межевая в Днепропетровской области.

    Коментарии (30)
    21 августа 2023, 10:19
    Сбитый в Подмосковье дрон упал по соседству с домом Симоньян
    Сбитый в Подмосковье дрон упал по соседству с домом Симоньян
    @ t.me/margaritasimonyan

    Tекст: Алина Власенко

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что сбитый в Истринском районе Подмосковья беспилотник упал на соседней с ней улице.

    Симонян в своем Telegram сообщила, что дрон упал в поселке, где она проживает. Она также поблагодарила силы ПВО за работу.

    Ранее Минобороны сообщило, что утром в понедельник была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи беспилотника.

    Коментарии (21)
    21 августа 2023, 09:27
    Из-за атаки украинского дрона в Москве не смогли приземлиться 47 самолетов

    Из-за атаки украинского дрона на Москву на запасные аэропорты были направлены 47 самолетов

    Из-за атаки украинского дрона в Москве не смогли приземлиться 47 самолетов
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    После введения ограничений на использование воздушного пространства из московских аэропортов были перенаправлены почти 50 самолетов, сообщили в Росавиации.

    На запасные аэропорты Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга были перенаправлены 45 пассажирских и два грузовых рейса. Позже пассажиров этих рейсов доставят в аэропорты назначения, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило, что российскими силами утром в понедельник была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку дроном. При этом временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены во Внуково и Домодедово. В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.

    Коментарии (26)
    21 августа 2023, 11:56
    Российские военные уничтожили три штурмовые группы ВСУ в Запорожской области
    Российские военные уничтожили три штурмовые группы ВСУ в Запорожской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Российские силы уничтожили три штурмовые группы Вооруженных сил Украины, которые в ночь на понедельник пытались атаковать село Вербовое в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Как уточнил врио губернатора в Telegram, в составе трех штурмовых групп было до 40 человек. Они пытались прорвать оборону севернее села Вербовое, но были уничтожены. Также была уничтожена РСЗО «Град», которую украинские военные пытались замаскировать в лесополосе.

    На прошлой неделе российские силы ликвидировали на Запорожском направлении до 170 военнослужащих ВСУ.

    Коментарии (0)
    21 августа 2023, 08:48
    Филиппо: Нидерланды могут отказаться передавать Киеву истребители F-16

    Глава французской партии «Патриоты» Филиппо: Нидерланды могут отказаться передавать Киеву истребители F-16

    Филиппо: Нидерланды могут отказаться передавать Киеву истребители F-16
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Нидерланды, возможно, не станут передавать Украине истребители F-16, которые пообещал поставить уходящий в отставку премьер Марк Рютте, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По мнению Филиппо, на досрочных парламентских выборах в Нидерландах одержит победу «Партия свободы», представители которой не захотят передавать Киеву F-16, передает RT.

    Ранее уходящий в отставку премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды еще не решили, сколько истребителей F-16 передадут Украине. До этого сообщалось, что Киев достиг с Нидерландами договоренности о поставке 42 истребителей F-16.

    Коментарии (6)
    21 августа 2023, 13:17
    Стало известно о возможности Украины нарастить ВВС вдвое за счет F-16

    Forbes: С поставками F-16 Украина может вдвое увеличить свои ВВС

    Стало известно о возможности Украины нарастить ВВС вдвое за счет F-16
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина может увеличить свои ВВС вдвое за счет поставок западных истребителей F-16, сообщил Forbes.

    Стало известно, что Нидерланды и Дания передадут Украине истребители F-16 производства Lockheed Martin, передает Forbes.

    Издание отмечает, что истребители, как ожидается, должны привести к сдвигу в том, как Украина использует свои ВВС. С помощью F-16 ВСУ смогут наносить удары большой дальности.

    ВВС Нидерландов передаст ВВС Украины 42 самолета F-16A/B Mid-Life Update. Датские ВВС передадут дополнительно 19 MLU F-16A/B. Все 61 F-16 должны прибыть на Украину к началу 2024 года. При этом подготовка пилотов может занять некоторое время. Для первого этапа подготовки отобраны 32 пилота.

    По информации СМИ, Украина, получив 61 самолет F-16, сможет заменить примерно половину боевого парка ВВС.

    С февраля 2022 года ВВС Украины потеряли почти 70 самолетов, с тех пор Киев восполнял потери за счет поставок Запада и восстановления старых самолетов.

    На данный момент у Украины на вооружении имеется столько же боевых самолетов, сколько и в феврале 2022 года. Теперь, отмечет Forbes, у ВСУ есть два варианта: заменить половину устаревающих самолетов советской эпохи или вдвое увеличить свои ВВС за счет новых поставок.

    Напомним, в Дании предупредили, что переданные Киеву F-16 не должны действовать за пределами Украины.

    Коментарии (20)
    21 августа 2023, 16:31
    ФСБ задержала в Ростовской области гражданку Украины за шпионаж

    Гражданка Украины, собиравшая военные данные в Ростовской области, задержана сотрудниками ФСБ

    Tекст: Вера Басилая

    Силовики задержали в Ростовской области гражданку Украины, собиравшую сведения о местах расположения средств ПВО и перемещении военной техники, сообщила УФСБ России по региону.

    Украинка, приехав в Россию, связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей сообщать о местоположении воинских подразделений, о перемещении техники и личного состава ВС России, передает РИА «Новости».

    Женщина неоднократно приезжала в Ростовскую область и записывала сообщения о перемещениях танков и военных машин,  а также расположения ПВО. В УФСБ отметили, что собранная ею информация могла быть использована ВСУ для нанесения ударов по российским военным.

    Сейчас она задержана, у нее изъяли средства связи, при помощи которых она созванивалась с СБУ, ей грозит до 20 лет лишения свободы за шпионаж. Возбуждено уголовное дело.

    Ранее ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии на стрелочных переводах железнодорожной станции Херсон.

    Коментарии (6)
    21 августа 2023, 10:07
    Пушилин сообщил о захвате трех украинских опорных пунктов в ДНР

    Врио главы ДНР Пушилин сообщил о захвате трех украинских опорных пунктов на Авдеевском направлении

    Пушилин сообщил о захвате трех украинских опорных пунктов в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные заняли три опорных пункта Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

    Он уточнил, что занятые пункты находятся в направлении населенного пункта Новокалиново. В то же время он сообщил, что на Марьинском направлении существенных изменений нет, передает РИА «Новости».

    Пушилин также отметил, что ВСУ продолжают попытки закрепиться в Старомайорском и Урожайном в ДНР, они бросают дополнительные резервы на это направление, не считая своих потерь. Однако российские подразделения не дают противнику закрепиться.

    Ранее Пушилин сообщил, что российские военные с каждым днем все больше продвигаются на Краснолиманском и Купянском направлениях.

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    21 августа 2023, 20:30
    Военкор рассказал о преимуществах эвакуационной тележки для военных

    Военкор Филатов: Эвакуационная тележка позволяет сохранить жизни российских бойцов в СВО

    Военкор рассказал о преимуществах эвакуационной тележки для военных
    @ t.me/tretyakov_n

    Tекст: Алёна Задорожная

    Эвакуационная тележка позволяет частично решить так называемую проблему последней мили. На ней можно вывозить раненных с поля боя без привлечения большого числа бойцов, рассказал газете ВЗГЛЯД военкор Андрей Филатов. Ранее на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» была представлена эвакуационная тележка с электроприводом.

    «Мне на фронте неоднократно приходилось помогать эвакуировать раненых. На переднем крае много людей не бывает. Вообще, чтобы донести одного пострадавшего, нужно в среднем пять–семь человек», – рассказал военкор Андрей Филатов.

    «И я решил помочь ребятам, как-то упростить им задачу. В итоге нашел энтузиаста в Красногорске, который восстанавливает военную технику. Он по чертежам времен Второй мировой создал прототип телеги», – продолжил собеседник.

    «Но на фронте она очень быстро сломалась. Под весом солдата в 110 кг конструкция просто рассыпалась. Еще и катить ее было сложно. Тогда возникла мысль об электрификации. Но к первой версии тележки прикрутить мотор не получилось», – отмечает эксперт.

    «Тогда мы с моими друзьями-инженерами сами доработали чертежи, усовершенствовали конструкцию. В частности, поставили колеса от велосипеда и, собственно, сам мотор с аккумулятором. При этом никакого стороннего финансирования у нас нет. Все собираем на основе прямых заказов и донатов. Всего сделали и отправили на фронт около 150 устройств», – указывает Филатов.

    «Конечно, есть и скептические отзывы. Так, одно подразделение взяло тележку на испытания в тылу и вернуло. Но она и не предназначена для тыла. На фронте мы фактически при помощи этого устройства решаем проблему последней мили», – объясняет собеседник.

    «В прошлых конфликтах было проще – можно было подъехать на БМП и эвакуировать раненых. Сейчас любая машина мгновенно становится целью дронов-камикадзе. А тележкой могут пользоваться всего два человека. То есть как минимум не создается толпа, снижаются риски», – рассуждает военкор.

    «Кроме того, в какой-то момент ко мне пришел ПТУРщик одной из бригад ВДВ и попросил тележку для перевозки боекомплектов и ПТУР. Тогда мы с ребятами разработали еще одну тележку – она может перевозить пять-шесть ракет, вес каждой из которых 38 кг», – добавил он.

    «Конечно, конструкция в идеале требует доработки. Так, ее было бы хорошо сделать из алюминиевого сплава, но тогда и стоить она будет как крыло самолета. А сейчас это вполне подъемные деньги. Также надо бы поставить на тележку более мощный аккумулятор, потому что нынешний может пройти на одном заряде семь-восемь километров», – перечислил он.

    «При этом я не гонюсь за патентом – все чертежи выложены в Интернете. Главное сейчас – насытить фронт. Идею уже подхватили в Омске, Казани и еще нескольких городах. То есть волну я запустил, посмотрим, продолжит ли она расти», – заключил Филатов.

    Ранее в подмосковной Кубинке прошел Международный военно-технический форум «Армия-2023». Там были представлены новые виды отечественной военной техники.

    Среди прочего, на форуме на отдельном стенде были показаны и разработки военкора Андрей Филатова. Эвакуационная тележка вызвала волну обсуждений в социальных сетях. Так, сооснователь гуманитарного проекта «Буханка» в Донбассе Никита Третьяков в своем Telegram-канале рассказал об опыте использования оборудования.

    «Результат превзошел все ожидания! Всего за одну боевую задачу телега, управляемая одним лишь солдатом, помогла  эвакуировать около десяти раненых и тел погибших, подвезти на позиции множество ящиков с боеприпасами, доставить бесчисленные термосы с неоценимой для фронтового быта горячей пищей», – перечислил он.

    «Эта простая по сути штуковина сэкономила несметное количество солдатских сил и, что важнее, позволила бойцам меньше покидать укрытия и меньше подвергаться опасности обстрела. Неудивительно, что теперь и все соседние подразделения захотели себе такую же», – подчеркнул он.

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