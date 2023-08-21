Минобороны отчиталось об уничтожении украинского дрона в Подмосковье

Политолог: Принимать решение о новом министре обороны Украины будут США и Британия

Tекст: Дарья Волкова

«Слухи об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова идут уже довольно давно. Его фигура во главе оборонного ведомства вызывает недовольство многих военных тем, что он не имеет никакого отношения к армии, не знает военного дела. Кроме того, с ним связывают высокий уровень коррупции в оборонном секторе», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Однако он обладает большой поддержкой со стороны Британии и считается протеже Лондона. Именно из-за этого все последнее время он фактически был неприкасаемой фигурой. Считается, что во многом именно благодаря ему Британия осуществляет поставки вооружения и военной помощи Украине», – отметила она.

«В частности, Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow, которые представляют большую угрозу для нашей армии за счет своих тактико-технических характеристик. Этими ракетами ВСУ пытаются наносить удары по Крыму, нашим новым территориям, разрушать объекты гражданской инфраструктуры», – добавила собеседница.

«На кого именно заменят Резникова, пока сказать сложно. Однако очевидно, что последнее слово здесь будет явно не за украинским президентом Владимиром Зеленским. Западные союзники Украины настаивают на том, что министром обороны должно быть гражданское лицо. В этом ключе вполне состоятельны разговоры о назначении на эту должность нынешнего министра инфраструктуры или министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины», – рассуждает политолог.

«Кроме того, обсуждается и возможность того, что министром обороны может стать Мария Берлинская. Именно она была организатором вчерашнего сбора военных экспертов ВСУ по боевым дронам в Чернигове, куда пришелся удар ВС России. Сам этот инцидент, на мой взгляд, сыграет на руку Резникову, нежели его оппонентам, поскольку мероприятие было созвано без ведома оборонного министерства, а организаторы пренебрегли мерами безопасности», – отметила Шеслер.

«Вместе с тем Берлинская является креатурой США. У Штатов нет консенсуса с британцами, которые тоже хотят сменить Резникова, поскольку он стал токсичной фигурой, но видят на его месте других кандидатов. Так, например, их ставленницей может стать замглавы военного ведомства Анна Маляр. Соревнования между двумя женщинами за пост министра обороны – одна из любимых традиций Запада, отработка демократической, феминистской повестки», – акцентировала она.

«Пока сложно прогнозировать, чей кандидат – Вашингтона или Лондона – победит в борьбе за министерскую должность. Вполне возможно, что англосаксы договорятся о какой-то компромиссной фигуре. Но тогда это будет абсолютно неприметный человек, который станет пытаться отвечать интересам обеих стран», – заключила политолог.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о возможном уходе в отставку. Он отметил, что подобные решения принимает глава государства, но можно подать в отставку и самому. По его словам, он может уволиться, если уже не будет «сил и чувства юмора» смеяться над людьми, желающими его отставки.

Накануне удар ВС России пришелся на место сбора военных экспертов ВСУ по боевым дронам в Чернигове, замаскированное под фестиваль «Свирепых птичек», сообщил знакомый с ситуацией источник. Собеседник показал фотографию приглашения на мероприятие, из которого видно, что оно специально маскировалось под «фестиваль дронов».

Украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины. На должность, которую сейчас занимает Резников, есть по меньшей мере два претендента: Александр Кубраков, нынешний министр инфраструктуры, а также Александр Камышин, который занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Отмечается, что Резников «якобы не против стать послом в Великобритании». При этом уточняется, что неизвестно, рассматривается ли эта возможность всерьез.

Депутат Рады Алексей Гончаренко ранее сообщал, что Резников, который признавался в том, что «не переживает» по поводу отставания от графика контрнаступления ВСУ, может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.