  • Украинский беспилотник подавлен средствами РЭБ в Подмосковье
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    Запад устроит «феминистское состязание» за пост министра обороны Украины
    Захарова заподозрила у Зеленского «передозировку»
    Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении
    Украине объяснили, кто заплатит за кассетные снаряды от США
    Шольц: Германия не хочет войны между НАТО и Россией
    Посол Израиля ответил на упреки Киева
    «Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли
    Die Welt: Киеву необходимо мобилизовать три млн человек
    Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети
    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Вместо слез на могиле СССР лучше принять свою историю

    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    85 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Германии наступает Альтернатива

    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    22 комментария
    21 августа 2023, 08:35

    Минобороны отчиталось об уничтожении украинского дрона в Подмосковье

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в Истринском районе Подмосковья

    Tекст: Алина Власенко

    Российскими силами утром в понедельник пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотником, сообщили в Минобороны.

    В Telegram оборонного ведомства отмечается, что силами ПВО украинский дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области.

    Ранее Минобороны России сообщило о крушении украинского беспилотника у населенного пункта Покровское в Московской области. При этом временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены во Внуково и Домодедово.

    20 августа 2023, 20:50
    Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети

    Tекст: Ольга Иванова

    Внешний вид президента Владимира Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией стал предметом обсуждения в соцсети X (экс-Twitter, соцсеть заблокирована в России).

    На встречу Зеленский прибыл в штанах, футболке цвета хаки и тяжелых ботинках. Пользователи соцсети назвали его стиль неуместным, передает РИА «Новости».

    Пользователи поинтересовались у Зеленского, есть ли у него какая-нибудь другая одежда, а также напомнили, что зато у главы Украины «есть семь зарубежных вилл, шесть часов Rolex, пять Ferrari, четыре замка, три частных самолета, две пачки золота».

    Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Данию, где у него запланирована встреча с премьер-министром Мэтте Фредериксен, королевской семьей и представителями парламента.

    Коментарии (31)
    20 августа 2023, 19:58
    Зеленский предложил «отдать» Белгород в обмен на членство Украины в НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «обменять» Белгород на членство республики в НАТО, сообщает «Страна.ua».

    Так ответил на вопрос о готовности Киева к территориальным уступкам в обмен на вступление в альянс.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО в воскресенье уничтожила три цели в воздухе.

    Коментарии (68)
    20 августа 2023, 15:55
    На Западе назвали условие победы Украины
    На Западе назвали условие победы Украины
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву необходимо мобилизовать три миллиона человек, чтобы одержать победу в конфликте с Россией, считают журналисты немецкого издания Die Welt.

    При этом авторы заметили, что несмотря на сокращение населения Украины, на данный момент оно превышает 30 млн человек. Поэтому общая численность ВСУ может достигать трех миллионов, что даст Киеву возможность выиграть, передает Lenta.ru.

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ни помощь оружием и деньгами «сколько потребуется», ни санкции против России не помогут «позабывшим о своих собственных гражданах вожакам» победить на Украине.

    Коментарии (45)
    20 августа 2023, 18:32
    Посол Израиля ответил на упреки Киева
    Посол Израиля ответил на упреки Киева
    @ Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В этом году власти Израиля в основном не пустили в страну желающих нелегально работать украинцев, так посол Израиля в Киеве Михаил Бродский ответил на упреки Киева.

    Он уточнил, что с начала года было отказано во въезде 5,4% (около 2500 человек) из 47 000 украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 году. По большей части это были те, кто хотел нелегально работать в Израиле, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинские власти снова рассматривают возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем из-за большого количества отказов украинцам во въезде в еврейское государство, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

    Коментарии (5)
    20 августа 2023, 22:57
    Захарова заподозрила у Зеленского «передозировку»

    Захарова сочла слова Зеленского о Белгороде возможным признаком «передозировки»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина готова «обменять» российский город Белгород на членство в НАТО.

    Захарова в ответ на слова Зеленского заявила, что у президента Украины, «видимо, передозировка случилась», передает РИА «Новости».

    Напомним, глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом альянса, если бы уступила территории, которые сейчас не признает частью России. Когда Зеленскому задали вопрос о готовности Киева к территориальным уступкам в обмен на вступление в НАТО, президент Украины ответил, что готов «обменять» Белгород.

    Коментарии (10)
    20 августа 2023, 16:35
    В ВСУ заявили об отсутствии ресурсов для «лобовых атак»
    В ВСУ заявили об отсутствии ресурсов для «лобовых атак»
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Запад «умоляет» Киев о «лобовых атаках», но у украинских властей нет таких ресурсов, сообщает издание Economist со ссылкой на источник в генштабе ВСУ.

    Источник отметил, что Киев получил всего 60 танков Leopard, хотя союзники обещали «сотни», также республике недостаточно машин для разминирования, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что у ВСУ просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых «умоляет Запад». По словам источника, военное руководство откладывало начало контрнаступления из-за минных полей ВС России и отсутствия господства в воздухе.

    Ранее издание The Buisness Insider сообщило, что украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки».

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что из-за нехватки резервов украинские генералы начинают бороться за подкрепления.

    Коментарии (15)
    20 августа 2023, 16:55
    Шольц: Германия не хочет войны между НАТО и Россией
    Шольц: Германия не хочет войны между НАТО и Россией
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Берлин оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дня открытых дверей, в рамках которого канцлер отвечал на вопросы простых жителей.

    Таким образом он ответил на вопрос, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Шольц намерен одобрить сделку по поставке Taurus для нужд ВСУ только в случае, если будет уменьшена их дальность действия.

    Между тем в Германии звучат призывы не поставлять Украине крылатые ракеты.

    Коментарии (35)
    20 августа 2023, 15:18
    Политолог: Принимать решение о новом министре обороны Украины будут США и Британия
    Политолог: Принимать решение о новом министре обороны Украины будут США и Британия
    @ Thomas Imo/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Несмотря на то, что Резников является креатурой Британии, его фигура стала токсичной даже для Лондона. Кроме того, Штаты хотели бы поставить на эту должность своего человека. Поэтому вероятность его отставки крайне высока. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о возможном уходе в отставку.

    «Слухи об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова идут уже довольно давно. Его фигура во главе оборонного ведомства вызывает недовольство многих военных тем, что он не имеет никакого отношения к армии, не знает военного дела. Кроме того, с ним связывают высокий уровень коррупции в оборонном секторе», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Однако он обладает большой поддержкой со стороны Британии и считается протеже Лондона. Именно из-за этого все последнее время он фактически был неприкасаемой фигурой. Считается, что во многом именно благодаря ему Британия осуществляет поставки вооружения и военной помощи Украине», – отметила она.

    «В частности, Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow, которые представляют большую угрозу для нашей армии за счет своих тактико-технических характеристик. Этими ракетами ВСУ пытаются наносить удары по Крыму, нашим новым территориям, разрушать объекты гражданской инфраструктуры», – добавила собеседница.

    «На кого именно заменят Резникова, пока сказать сложно. Однако очевидно, что последнее слово здесь будет явно не за украинским президентом Владимиром Зеленским. Западные союзники Украины настаивают на том, что министром обороны должно быть гражданское лицо. В этом ключе вполне состоятельны разговоры о назначении на эту должность нынешнего министра инфраструктуры или министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины», – рассуждает политолог.

    «Кроме того, обсуждается и возможность того, что министром обороны может стать Мария Берлинская. Именно она была организатором вчерашнего сбора военных экспертов ВСУ по боевым дронам в Чернигове, куда пришелся удар ВС России. Сам этот инцидент, на мой взгляд, сыграет на руку Резникову, нежели его оппонентам, поскольку мероприятие было созвано без ведома оборонного министерства, а организаторы пренебрегли мерами безопасности», – отметила Шеслер.

    «Вместе с тем Берлинская является креатурой США. У Штатов нет консенсуса с британцами, которые тоже хотят сменить Резникова, поскольку он стал токсичной фигурой, но видят на его месте других кандидатов. Так, например, их ставленницей может стать замглавы военного ведомства Анна Маляр. Соревнования между двумя женщинами за пост министра обороны – одна из любимых традиций Запада, отработка демократической, феминистской повестки», – акцентировала она.

    «Пока сложно прогнозировать, чей кандидат – Вашингтона или Лондона – победит в борьбе за министерскую должность. Вполне возможно, что англосаксы договорятся о какой-то компромиссной фигуре. Но тогда это будет абсолютно неприметный человек, который станет пытаться отвечать интересам обеих стран», – заключила политолог.

    Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о возможном уходе в отставку. Он отметил, что подобные решения принимает глава государства, но можно подать в отставку и самому. По его словам, он может уволиться, если уже не будет «сил и чувства юмора» смеяться над людьми, желающими его отставки.

    Накануне удар ВС России пришелся на место сбора военных экспертов ВСУ по боевым дронам в Чернигове, замаскированное под фестиваль «Свирепых птичек», сообщил знакомый с ситуацией источник. Собеседник показал фотографию приглашения на мероприятие, из которого видно, что оно специально маскировалось под «фестиваль дронов».

    Украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины. На должность, которую сейчас занимает Резников, есть по меньшей мере два претендента: Александр Кубраков, нынешний министр инфраструктуры, а также Александр Камышин, который занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

    Отмечается, что Резников «якобы не против стать послом в Великобритании». При этом уточняется, что неизвестно, рассматривается ли эта возможность всерьез.

    Депутат Рады Алексей Гончаренко ранее сообщал, что Резников, который признавался в том, что «не переживает» по поводу отставания от графика контрнаступления ВСУ, может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.

    Коментарии (9)
    21 августа 2023, 06:54
    Российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил об уничтожении трех вагонов с боеприпасами ВСУ

    Российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении уничтожено три вагона с боеприпасами и десять транспортных средств подвоза вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

    Астафьев сообщил, что в результате удара, нанесенного российскими ракетными подразделениями, также уничтожено «значительное количество живой силы» ВСУ. Кроме того, по району сосредоточения украинских войск у Новодмитровки нанесли удары РСЗО «Торнадо-С», передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что в районе Торского и участке Серебрянского лесничества ВСУ пытались отбить утраченные позиции, но им было «нанесено огневое поражение». В результате ВСУ потеряли более 30 человек, танк, БМП и два автомобиля, передает ТАСС.

    В ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили «около 30 артиллерийских позиций противника», был «поражен 120-мм миномет с расчетом». У населенного пункта Кременная российским ЗРК «Тор-М1» уничтожен украинский беспилотник. Авиация нанесла восемь ракетных ударов по ВСУ в районе Новосадового и Червоной Дибровы.

    Напомним, Минобороны показало кадры ракетного удара по воинскому эшелону с боеприпасами ВСУ на станции Межевая в Днепропетровской области.

    Коментарии (2)
    20 августа 2023, 19:34
    Дания решила передать Украине 19 истребителей F-16

    Tекст: Ольга Иванова

    Копенгаген передаст Киеву 19 истребителей F-16, говорится в пресс-релизе Минобороны Дании.

    Отмечается, что правительство готово вместе с Нидерландами пожертвовать датские самолеты. Вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16, передает ТАСС.

    Напомним, Дания подтвердила готовность направить на Украину истребители F-16, когда для этого будут созданы условия.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что достиг с Нидерландами договоренности о поставке 42 истребителей F-16.

    Коментарии (18)
    20 августа 2023, 18:51
    Зеленский прилетел в Данию за F-16
    Зеленский прилетел в Данию за F-16
    @ Mads Claus Rasmussen/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию, где у него запланирована встреча с премьер-министром Мэтте Фредериксен, королевской семьей и представителями парламента.

    По его словам, украинская сторона развивает сотрудничество с Данией в рамках достигнутых договоренностей в вопросе предоставления истребителей F-16, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дания подтвердила готовность направить на Украину истребители F-16, когда для этого будут созданы условия.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что достиг с Нидерландами договоренности о поставке 42 истребителей F-16.

    Коментарии (12)
    21 августа 2023, 05:54
    Российские удобрения заполнили рынок Германии

    Bild сообщила о заполнивших рынок Германии российских удобрениях на фоне роста стоимости их производства в ФРГ

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за отказа стран Европы от российского газа стоимость производства удобрений в Германии подскочила на 150%, немецкий рынок заполнили удобрения из России, сообщают СМИ.

    Как указывает Bild, на удобрения санкции не распространяются. В самой России «газ стоит дешево». В результате отказ от российского газа для химической промышленности обернулся «фатальными последствиями». «Цены на газ выросли на 40%, затраты на производство удобрений под маркировкой Made in Germany отчасти – на 150%», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Издание пишет, что «газоемкое производство удобрений» оказалось «нерентабельным», а поставки «российских удобрений в ЕС, по данным отрасли, в течение года выросли в пять раз». В Германии представители отрасли столкнулись с угрозой прекращения производства. BASF уже закрыл завод по производству аммиака в Людвигсхафене-на-Рейне. Теперь трудности возникли у SKWP, работающей с 1915 года; компания жалуется на «узаконенный политиками дешевый импорт» из России.

    Министр экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт Свен Шульце заявил об «огромных потерях». Он задается вопросом, почему российский импорт «смог вырасти». По его версии, Россия может «как ей заблагорассудится, снижать цену на газ и тем самым в значительной степени субсидировать производство карбамида и аммиака», а производство в ЕС «вынуждено закрываться». Он призвал канцлера Олафа Шольца принять меры для изменения ситуации.

    Напомним, ряд производств в Европе были просто закрыты, в основном это энергоемкие химические заводы по производству минеральных удобрений и так далее, ряд производств были перенесены из Европы в США. США также более чем вдвое нарастили импорт удобрений из России.

    Коментарии (0)
    21 августа 2023, 05:26
    Вучич заявил Такеру Карлсону о крахе экономики Европы

    Вучич заявил Такеру Карлсону о сокрушенной в результате конфликта на Украине европейской экономике

    Tекст: Антон Антонов

    Популярный американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что встретился в сербском посольстве в Будапеште с президентом Сербии Александром Вучичем, который заявил о крахе европейской экономики.

    Как сообщил Карлсон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), один из «тезисов» Вучича заключался в том, что конфликт на Украине «сокрушил европейскую экономику». Причем ситуация описывается как «ведомая НАТО война против России», передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что подрыв российского газопровода «Северный поток» «убивает» экономику Германии, а ответственность за диверсию напрямую или опосредованно несет администрация президента США Джо Байдена.

    Подчеркивается, что «одна страна НАТО фактически атаковала другую страну НАТО», в результате «последствия ощущаются по всей Европе». Конфликт «вредит всем, возможно, за исключением в долгосрочной перспективе России», но «усиливает всех за пределами Европы»: страны Персидского залива, Китай, Турцию.

    Карлсон заявил о «перезагрузке мира». Он сказал: «Это немного сложнее, чем «Гитлер против Черчилля», «добро против зла», демократия. Речь идет о масштабном перетоке сил из США и Запада на Восток. Это происходит прямо сейчас, но в нашей стране по каким-то причинам, кажется, только очень немногие в курсе этого».

    Напомним, в последнее время Вучич стал откровенно высмеивать политику США и ЕС.

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    20 августа 2023, 16:05
    Германия предложила выделять 5 млрд евро в год на военную помощь Украине

    Министр финансов Германии Линднер предложил выделять 5 млрд евро в год на военную помощь Украине

    Tекст: Валентина Григоренко

    Необходимо закладывать 5 млрд евро в год на военную помощь Киеву, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

    Как указал Линднер в Берлине на дискуссии с гражданами в рамках Дней открытых дверей правительства ФРГ, Германия уже оказала Украине помощь на сумму 22 млрд евро, в нее входит и военная, и гуманитарная помощь, в том числе уход за беженцами. Он предложил бюджетным законодателям в Бундестаге внести в план сумму 5 млрд евро ежегодно в качестве военной поддержки, передает ТАСС.

    Во вторник депутат Бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала решение германских властей сократить бюджет на социальную сферу, подчеркнув, что делается это ради продолжения военных поставок Украине.

    Ранее министр финансов Германии ранее сообщал, что совокупная помощь Германии, включая размещение украинских беженцев и уход за ними, оценивается в 22 млрд евро.

    Коментарии (2)
    21 августа 2023, 01:28
    Риттер обвинил Зеленского в решении пожертвовать 400 тыс. украинцев ради НАТО

    Риттер заявил об ответственности Зеленского за гибель 400 тыс. украинских мужчин из-за «натовского гамбита»

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер обвинил Владимира Зеленского в том, что президент Украины решил пожертвовать 400 тыс. украинских мужчин «в неудачном натовском гамбите».

    Риттер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) прокомментировал сообщение Зеленского о передаче Украине самолетов F-16. Риттер выразил уверенность, что «все они будут сбиты в течение месяца».

    По словам экс-разведчика, Украине навязывают «иллюзию безопасности», делают это те же люди, которые заставили «пожертвовать более чем 400 тыс. украинских мужчин в неудачном натовском гамбите». «Позор вам за то, что вы позволили этому случиться», – заявил Риттер.

    Напомним, Дания решила передать Украине 19 истребителей F-16. Зеленский сообщил, что достиг с Нидерландами договоренности о поставке 42 истребителей F-16. Однако, по словам премьера Нидерландов Марк Рютте, его страна пока не готова сказать, сколько из 42 истребителей F-16, которые есть у Нидерландов, получит Украина.

    Коментарии (3)
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