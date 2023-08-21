Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.85 комментариев
Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены во Внуково и Домодедово
Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены во Внуково и Домодедово после крушения украинского БПЛА в Подмосковье
Столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно перестали принимать и отправлять самолеты, сообщили в пресс-службах воздушных гаваней.
В аэропортах уточнили, что временные ограничения введены в целях безопасности с 6.25 мск. Часть рейсов перенаправлены в другие аэропорты, передает ТАСС.
Ранее Минобороны России сообщило о крушении украинского беспилотника у населенного пункта Покровское в Московской области. После этого сообщалось, что рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в аэропорту Казани.