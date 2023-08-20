Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении

Кадыров: Бойцы батальона «Юг-Ахмат» на Ореховском направлении уничтожили десятки единиц техники

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Кадыров в своем Telegram-канале, на Ореховском направлении присутствует большое количество живой силы НАТО и западной боевой техники. По его словам, украинские атаки ВС РФ отбивают успешно, а подразделения БПЛА батальона «Юг-Ахмат» МО РФ делятся результатами своих трудов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что только Ореховском направлении российская армия уничтожила десятки единиц военной техники противника, ВСУ несут большие потери.

Глава Чечни опубликовал предоставленное с фронта видео, на котором, по его словам, запечатлена уничтоженная западная техника.

В прошлый понедельник Кадыров заявил, что из Чечни в зону проведения СВО на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов, отметив, что в настоящее время на передовых позициях находятся свыше семи тысяч бойцов.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных.