  • Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении
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    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    71 комментарий
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Германии наступает Альтернатива

    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    20 комментариев
    20 августа 2023, 17:58

    Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении

    Кадыров: Бойцы батальона «Юг-Ахмат» на Ореховском направлении уничтожили десятки единиц техники

    Tекст: Валентина Григоренко

    Бойцы батальона «Юг-Ахмат» на Ореховском направлении СВО уничтожили десятки единиц украинской техники, Украина несет большие потери на этом направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Как указал Кадыров в своем Telegram-канале, на Ореховском направлении присутствует большое количество живой силы НАТО и западной боевой техники. По его словам, украинские атаки ВС РФ отбивают успешно, а подразделения БПЛА батальона «Юг-Ахмат» МО РФ делятся результатами своих трудов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что только Ореховском направлении российская армия уничтожила десятки единиц военной техники противника, ВСУ несут большие потери.

    Глава Чечни опубликовал предоставленное с фронта видео, на котором, по его словам, запечатлена уничтоженная западная техника.

    В прошлый понедельник Кадыров заявил, что из Чечни в зону проведения СВО на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов, отметив, что в настоящее время на передовых позициях находятся свыше семи тысяч бойцов.

    Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных.

    18 августа 2023, 08:45
    Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным

    Власти ДНР: Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным

    Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России уничтожили основную группировку украинских военных в Урожайном, теперь затруднен подвоз резервов, сообщает советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, основная группировка была ликвидирована тяжелым вооружением, подъезды к селу контролируют ВС России, подвезти резервы ВСУ не могут, их техника и личный состав уничтожаются на подступах, передает ТАСС.

    Также Гагин добавил, что украинские военные сконцентрировали группировку под Артемовском для новых атак на Клещеевку в ДНР.

    Так, по данным разведки, ВСУ готовятся штурмовать район Клещеевки, концентрируя группировку на Артемовском направлении.

    Ранее в пятницу в районе Урожайного была сорвана попытка ротации подразделений ВСУ, уничтожены две группы пехоты и минометный расчет.

    Напомним, Гагин сообщал, что Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», их потери здесь оцениваются в несколько сотен человек. В районе Урожайного ведутся ожесточенные бои, обстановка остается сложной.

    Коментарии (35)
    17 августа 2023, 20:36
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек.

    «У вас за время контрнаступления 45 тысяч человек погибло и калеками ушли. <…> Потери у вас на фронте – 1 к 8», – передает ТАСС слова Лукашенко.

    Также он добавил, что у России есть в резерве 250 тыс. человек, вооруженных современной техникой. «Вот они вас перемелют, а потом сделают то, что вы больше всего боитесь – они вас отрежут на Молдову, на Приднестровье», – сказал Лукашенко.

    Также он добавил, что Запад начинает понимать, что даже с его помощью Украина не сможет выдержать. Лукашенко отметил, что от Украины может остаться только «клочок» земли, и такого государства больше не будет, если она не сядет за стол переговоров.

    Ранее белорусский лидер рассказал, как должны проходить переговоры по Украине.

    Коментарии (28)
    18 августа 2023, 07:59
    Прогноз разведки США по контрнаступлению ВСУ вызвал скандалы в Конгрессе

    WP сообщила о возражениях ряда американских конгрессменов против помощи Киеву после негативного прогноза разведки США

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления, сообщают источники.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит, в частности, о том, что ВСУ не достигнут «ключевого» Мелитополя. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что Киеву не предоставили более мощные вооружения, передает РИА «Новости».

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов.

    Коментарии (12)
    19 августа 2023, 16:40
    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском

    Asia Times: Киев начал терять контроль над Купянском

    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала терять контроль над ключевым железнодорожным узлом Купянском, который необходим для доставки боеприпасов ВСУ, сообщил журналист Стивен Брайен статье для издания Asia Times.

    Журналист считает, что российские войска продвигаются вперед на харьковском направлении и скоро могут освободить Купянск, который необходим ВСУ для поставок вооружения и боеприпасов, передает Ura.ru.

    Брайен также указал, что украинские войска не смогли прорваться на передовой, понесли огромные потери и используют резервные войска, что, по мнению журналиста, является уже отчаянным шагом. Он считает, что Украина может лишиться эффективных бойцов, и план военных действий ВСУ будет разрушен.

    Ранее сообщалось, что Россия начала наступление в Харьковской области.

    Коментарии (17)
    19 августа 2023, 17:32
    ВС России взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области

    Глава ВГА Ганчев: ВС России взяли под контроль за неделю еще пять поселков в Харьковской области

    ВС России взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Территория Харьковской области, подконтрольная российским силам, выросла до 33 населенных пунктов, ВС России взяли еще пять поселков, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    В эфире «Соловьев. Live» он заявил, что российские войска приближаются к пригородам Купянска, есть столкновения в поселке Петропавловка, линия фронта сдвигается к Харькову. По его словам, во всех освобожденных поселках, а их в области сейчас уже 33, серая зона, люди там живут в тяжелых условиях, передает ТАСС.

    Ганчев также добавил, что ВС России ждут жители еще не освобожденных поселков, которые продолжают обстреливать ВСУ на фоне своих неудач на фронте. При этом огонь ведется по поселкам за линией боестолкновения, которые раньше не обстреливались.

    Ранее российские войска отразили четыре атаки на Купянском направлении.

    Коментарии (34)
    19 августа 2023, 17:02
    Экс-разведчик ВС США заявил об успехе ВС России в тылу украинских войск

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия успешно наносит удары по ВСУ в тылу

    Экс-разведчик ВС США заявил об успехе ВС России в тылу украинских войск
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия может наносить удары вглубь территории Украины, ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире U.S. Tour of Duty отметил, что Россия наносит существенный ущерб ВСУ, моральный дух украинских военных упал, войска несут большие потери, в том числе только что поставленной натовской техники, передает радио Sputnik.

    По мнению экс-разведчика, ВС России успешно выводят из строя украинские системы ПВО, а также доминирует в воздухе. Кроме того, боевые вертолеты «Аллигатор» Ка-52 уничтожают украинскую бронетехнику в зоне СВО.

    Ранее российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове.

    До этого российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра.

    Коментарии (6)
    18 августа 2023, 14:44
    Генерал авиации назвал последствия для F-16 в случае их передачи Украине

    Генерал авиации Попов: России есть чем ответить на передачу американских F-16 Украине

    Генерал авиации назвал последствия для F-16 в случае их передачи Украине
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Илья Абрамов

    Истребитель F-16 – это бренд американского ВПК, и США не хотят запятнать его репутацию. А неопытные украинские летчики могут стать мишенью для нашей авиации. Так что Вашингтон будет следить за уровнем подготовки специалистов, прежде чем передать эти самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине после подготовки пилотов.

    «Истребитель F-16 может выполнять широкий комплекс задач. Самолет сбрасывает свободнопадающие и планирующие бомбы, стреляет управляемыми и неуправляемыми ракетами по воздушным и наземным целям. Кроме того, машина способна вести контактный бой», – сказал Владимир Попов, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик РФ.

    «Тактика использования F-16 заключается в том, чтобы самолет нанес удар с максимально возможной дистанции, а затем отошел. Но у России, например, есть С-400, способные поражать цели на большой дальности», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, наши летчики могут навязать противнику неудобный для него ближний бой. Нельзя забывать и о необходимости уничтожения сопутствующей инфраструктуры – аэродромов и складов с боеприпасами и ГСМ. Сочетание озвученных методов позволит эффективно бороться с F-16», – акцентирует собеседник.

    «Отдельный вопрос – подготовка украинских пилотов. Чтобы хорошо обучить летчика для выполнения задач на новой машине, требуется около полутора лет. Также нужно обеспечить инженерные команды для обслуживания техники на земле. Если этого не сделать, то в реальном бою F-16 станут очередной мишенью для наших истребителей», – подчеркивает он.

    «В целом F-16 – это узнаваемый бренд. Американцы не допустят, чтобы их истребители так просто уничтожали. Вероятно, они будут следить за уровнем подготовки Данией и Нидерландами украинцев. Поэтому до конца года технику на фронте я бы не ждал. Возможно, для выполнения задач привлекут иностранных наемников, но им тоже потребуется некоторое время для адаптации к ТВД», – резюмировал Попов.

    Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине, когда завершится обучение пилотов. Соответствующие письма направил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    В письме Блинкен от лица США выражает «полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов». По его словам, это позволит ВСУ воспользоваться новыми возможностями, как только первая группа летчиков завершит свою подготовку.

    Напомним, ранее в США не смогли назвать сроки начала обучения украинских летчиков на F-16. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверял, что не владеет такой информацией и не знает, где и когда будут учить пилотов.

    The Washington Post пишет, что первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету. Как отмечает газета, длительные сроки подготовки связаны с тем, что пилотам необходимо пройти дополнительные четырехмесячные курсы английского языка в Британии.

    Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ не получат осенью или зимой американские истребители F-16. Хотя офис Зеленского возлагал большие надежды на эти самолеты.

    Коментарии (23)
    18 августа 2023, 18:15
    В Белом доме выразили недовольство атаками Украины на Крым

    CNN: В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ценных ресурсов

    В Белом доме выразили недовольство атаками Украины на Крым
    @ Алена Попова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атаки Украины на Крым являются пустой тратой ресурсов, которые Киеву следовало бы сосредоточить на контрнаступлении, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

    Так, неназванный представитель американской администрации заявил телеканалу, что киевским властям было бы лучше сосредоточиться на контрнаступлении, потому что атаки на Крым не привели к решительным результатам, передает ТАСС.

    Ряд других представителей Белого дома поддерживает это мнение: они считают атаки по Крыму тратой ценных ресурсов, в лучшем случае они отвлекают внимание России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атаковать Крымский мост Украине помогает Запад.

    Коментарии (13)
    19 августа 2023, 06:04
    Российский «Ланцет» догнал американский БТР на Запорожском направлении

    Российский «Ланцет» догнал американский БТР Stryker на Запорожском направлении

    Российский «Ланцет» догнал американский БТР на Запорожском направлении
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Расчет БПЛА российского армейского спецназа «Осман» прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил американский колесный бронетранспортер Stryker на Запорожском направлении.

    Кадры, снятые камерой «Ланцета», публикует РИА «Новости».

    Американский бронетранспортер двигался по проселочной дороге на высокой скорости, за ним поднимался столб пыли. «Ланцет» преследовал БТР и вскоре попал в уходящую технику.

    Публикуется также еще одно видео с «Ланцетом». На кадрах расчет БПЛА уничтожил танк украинских националистов.

    Ранее украинские военнослужащие пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, что российские беспилотные аппараты «Ланцет» и «Орлан» значительно усложняют жизнь боевикам ВСУ.

    Коментарии (21)
    19 августа 2023, 12:40
    Российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра

    Российские силы разгромили попытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра отряд ВСУ из 150 человек

    Российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских военнослужащих численностью около 150 человек, которые предприняли попытку закрепиться на левом берегу реки Днепр, сообщают в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на передовых позициях у пункта Казачьи Лагери российские силы разгромили отряд противника численностью около 150 человек.

    Уточняется, что бойцы «Днепра» позволили передовым группам противника, которые в основном состоят из наемников, выйти на берег, после чего навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки.

    «Артиллеристы осуществили комбинированное объемное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями… в качестве трофеев собраны десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение», – заключили в Минобороны.

    Ранее район Казачьих Лагерей на левобережье Днепра ВС России полностью зачистили от украинских солдат. После чего ВСУ продолжили обстрелы жилых кварталов села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра.

    Коментарии (10)
    19 августа 2023, 13:11
    Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области

    В Минобороны России сообщили об атаке беспилотника ВСУ на военный аэродром в Новгородской области

    Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В субботу около 10.00 Вооруженные силы Украины совершил террористическую атаку на военный аэродром в Новгородской области, применив БПЛА коптерного типа.

    В Министерстве обороны России сообщили, что БПЛА удалось обнаружить расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома. Беспилотник поражали из стрелкового оружия, передает Telegram-канал ведомства.

    В результате атаки начался пожар на стоянке самолетов, однако огонь оперативно погасили пожарными расчетами.

    Отмечается, что повреждение получил один самолет, пострадавших нет.

    Коментарии (23)
    18 августа 2023, 18:15
    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму

    Политолог Дудаков: На фоне провалов ВСУ в США растет вероятность блокировки военных траншей

    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму
    @ Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Американский парламент уже сократил очередной военный транш Украине. И чем хуже у ВСУ будут обстоять дела на фронте, тем выше вероятность окончательного блокирования помощи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее СМИ сообщили о возражениях ряда американских конгрессменов в вопросе помощи Украине после того, как разведка США усомнилась в способности ВСУ добиться успехов в ходе так называемого контрнаступления.

    «В Конгрессе США все чаще критикуют выделение новых траншей на военную помощь Украине. Законодатели не видят особого смысла в трате денег на фоне провала украинской армии на поле боя», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Чем хуже обстоят дела на фронте для Украины, тем сильнее американский парламент будет давить на Белый дом, склоняя его к переговорам с Россией. Появятся разговоры либо о перемирии, либо о заморозке конфликта», – полагает он.

    «Особенно сильно эта тенденция может проявиться в преддверии президентских выборов в Америке. Усталость американского населения от Украины сильно влияет на предвыборную гонку. Растут рейтинги политиков, выступающих за переговорный процесс», – полагает собеседник.

    «Вместе с тем таких конгрессменов пока меньшинство. Поэтому очередной пакет на 13 млрд долларов еще будет поддержан. Но эта сумма заметно меньше тех, которые выделялись раньше», – обращает внимание американист.

    «Учитывая этот раскол, я не исключаю, что в какой-то момент американский парламент может просто заблокировать очередной транш Украине. Тогда Белый дом окажется в очень непростой ситуации. И если положение дел ВСУ на фронте продолжит ухудшаться, то такое может произойти уже к зиме этого года», – заключил Дудаков.

    Ранее американские СМИ сообщили, что ряд конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Украине в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит о том, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Джо Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что украинской армии не предоставили более мощные вооружения.

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.

    Экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Вашингтона в отношении Украины лишь оттягивает поражение ВСУ. По его словам, Америка должна отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в США и Польше признали провал контрнаступления украинской армии, однако разошлись в оценках причин неудачи.

    Коментарии (14)
    19 августа 2023, 11:08
    Российские военные рассказали, как опознать готовых сдаться в плен боевиков ВСУ

    Российские военные рассказали, что опознать готовых сдаться в плен боевиков ВСУ можно по алой листовке в руках

    Российские военные рассказали, как опознать готовых сдаться в плен боевиков ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Готовых сдаться в плен украинских военнослужащих можно опознать по алой листовке в руках и автоматом с отстегнутым магазином, рассказал оператор дрона «Писатель».

    По его словам, в тыловой зоне спецоперации бойцы ВС России учатся, в том числе, сбрасывать с беспилотников агитлистовки. Они призывают сдаваться и гарантируют сохранение жизни на двух языках – русском и украинском, передает медиагруппа «Звезда».

    Так, на место, которое собираются штурмовать, скидывают сначала листовки. В случае, если выходит военнослужащий ВСУ и несет листовку красного цвета, она является пропуском.

    «Листовка над головой, поднятые руки, автомат опущен вниз, отстегнут магазин – это знак, что военнослужащий сдается», – отметил «Писатель».

    Ранее украинский солдат заявил, что он вместе с двумя товарищами решил переплыть Днепр ночью на лодке и сдаться ВС России из-за плохого отношения украинских командиров, недостатка боевой подготовки и голода.

    Коментарии (9)
    19 августа 2023, 14:53
    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт в Москве

    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт с помощью БПЛА в Москве и Московской области

    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт в Москве
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Средства российской ПВО пресекли попытку ВСУ совершить теракт с помощью дрона самолетного типа в субботу в Москве и Московской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, средства ПВО своевременно обнаружили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск. Обошлось без пострадавших и разрушений.

    Кроме того, около 14.00 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    Очередная попытка ВСУ совершить теракт с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа над Белгородским районом Белгородской области была зафиксирована накануне.

    Коментарии (8)
    17 августа 2023, 23:57
    Корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ

    Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ кораблями ЧФ «Пытливый» и «Василий Быков»

    Корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку атаки морским безэкипажным катером кораблей Черноморского флота России, сообщило российское Минобороны.

    Атака была предпринята в 22.55 мск в 237 км юго-западнее Севастополя. Украинский катер, «не достигнув цели атаки», был уничтожен огнем сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков». Корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, Украина угрожает усилить морскую войну в Черном море и проводит атаки на российские торговые суда и военные корабли, в том числе используя безэкипажные катера.

    Коментарии (15)
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    Зачем Боррель решил оскорбить Россию

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой». К последнему сравнению уже неоднократно прибегали на Западе. Как считают эксперты, Боррель облучен западной пропагандой, поэтому сам верит в то, что говорит о России. Но на самом деле это пример мифологизированного сознания. В Москве заявление Борреля сочли проявлением беспомощности и зависти. Подробности

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    Россия готовит транспортную революцию

    Высокоскоростную железнодорожную магистраль до Адлера в перспективе можно дотянуть до Донецка и Луганска. Об этом заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что реализация проекта улучшит связанность страны. В чем заключаются особенности строительства подобных магистралей и какие задачи российским строителям предстоит решать в первую очередь? Подробности

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    Турция прибирает к рукам наследие Каддафи

    Поступают все новые сигналы о расширении турецкой экспансии в регионе Средиземного моря. Последним таким сообщением стали спекуляции о размещении турецкой военной базы в Ливии. Как Эрдогану удаются такие успехи, почему их не стоит преувеличивать и какую выгоду из происходящего может извлечь Россия? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Индус рвется к власти в США

      Бизнесмен-индуист Вивек Рамасвами неожиданно вышел на второе место в республиканском забеге кандидатов в президенты США. По опросам он уступает только Дональду Трампу, с которым поддерживает хорошие отношения, и теперь явно метит на пост вице-президента. Для России это очень приятный кандидат, благо выступает за роспуск НАТО и отказ от поддержки Украины.

    • Украина оставит ЕС без русского газа

      «Предстоящий год покажет, каковы возможности Европы функционировать вообще без российского газа». Такими словами министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил отказ Киева от переговоров с Москвой о продлении контракта на прокачку газа в ЕС, который истекает в 2024 году. А что потом? Европа замерзнет?

    • В мир между РФ и Украиной верит одна страна

      Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, и объяснил это решение. При этом он заявил о своем «оптимистичном» взгляде на урегулирование российско-украинского конфликта. В мировой политике он пока один такой оптимист. Чем его оптимизм вызван?

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