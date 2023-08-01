Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении

  • Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском
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    Мировой рецессии в 2023 году больше не ждут
    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ
    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации
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    Корабли Черноморского флота отбили атаку украинских морских дронов
    Беспилотник повредил фасад башни в «Москва-Сити»
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

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    Новости
    10:59Мобильное приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play

    Мобильное приложение «Тинькофф банка» стало недоступно для скачивания в Google Play.

    10:56Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении

    Украинские военнослужащие начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

    10:54Обломки двух сбитых БПЛА не повредили подмосковную инфраструктуру

    Рухнувшие на землю обломки двух сбитых ПВО в Московской области беспилотников самолетного типа не привели к повреждению инфраструктурных объектов, рассказал представитель экстренных служб.

    10:49ЕС осудил переворот в Нигере

    Брюссель считает силовой переворот в Нигере неприемлемым и призывает немедленно освободить задержанных министров и высокопоставленных чиновников администрации Мохамеда Базума, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    10:36ВС России уничтожили ЗРК IRIS-T в Херсонской области

    Российские войска за сутки уничтожили две лодки и десять военнослужащих ВСУ около островов Просеретский и Даманский на реке Днепр в Херсонской области, а также немецкий ЗРК IRIS-T, сообщил представитель экстренных служб региона.

    10:32Польский генерал о тактике ВСУ: Контрнаступление – это сильно сказано

    Действия Вооруженных сил Украины ограничены из-за плохой подготовки и недостатка авиации, о полноценном контрнаступлении речи не идет, заявил польский генерал Роман Полько.

    10:24В Москве опровергли информацию о взрыве дрона в квартире

    Информация о якобы «взорвавшемся» в квартире в столичном Строгино беспилотнике не подтвердилась, громкий звук был вызван взрывом духовки, рассказала жительница пострадавшей квартиры.

    10:17Трамп заявил о прокси-войне США против России

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что массовая истерия, к которой привели сфабрикованные против него обвинения в связях с Москвой, привели США к прокси-войне с Россией, которая может закончиться третьей мировой войной.

    10:10Пушилин: ВСУ не считаются с потерями в боях за Старомайорское

    ВСУ бросают большие силы на Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР), не считаясь с потерями, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин.

    09:53Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг

    Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички, сообщил источник.

    09:49Власти Мьянмы помиловали экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи

    Экс-госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи была помилована государственным административным советом, сообщает телеканал MRTV.

    09:42Турецкие власти закрыли все пляжи курорта Шиле из-за поиска снарядов

    Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула закрыты в связи с обследованием территории после обнаружения 28 снарядов, сообщил источник в полиции Шиле.

    09:39Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском

    Населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска, по последним данным, находится под контролем российских военных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    09:37Франция объявила эвакуацию граждан из Нигера

    Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации соотечественников из страны в «самом скором времени», сообщает France Presse со ссылкой на диппредставительство.

    09:34Умер 25-летний актер сериала «Эйфория» Ангус Клауд

    Сыгравший одну из ключевых ролей в сериале «Эйфория актер Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет в Окленде в штате Калифорния.

    1 августа 2023, 10:56

    Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении

    Врио главы Запорожской области Балицкий: Киев пытается формировать штурмовые группы на Ореховском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военнослужащие начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что на этом направлении противник проводит перегруппировку, проводит попытки формировать штурмовые группы из мобилизованных, однако у них отсутствует должная подготовка. «Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью для противника сохранить жизнь», – подчеркнул Балицкий.

    Кроме того, врио главы Запорожской области отметил, что ВСУ предприняли попытку прорыва российской линии обороны на Ореховском направлении, но понесли значительные потери.

    «В ходе боя противнику нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. Противник получил значительные потери и отброшен назад», – заверил Балицкий.

    Накануне российские военные сорвали попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении.

    31 июля 2023, 19:28
    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Власть Украины сменится после окончания СВО

    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    После окончания спецоперации на Украине Россия установит в Киеве дружественную Москве власть, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как указал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works, новое украинское руководство будет противостоять сторонникам Степана Бандеры. По его словам, конфликт на Украине закончится поражением и ослаблением НАТО, передает РИА «Новости».

    Эксперт добавил, что в дальнейшем страны начнут покидать альянс, доказавший свою неэффективность.

    Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что провал контрнаступления украинского командования не приведет к окончанию спецоперации.

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    31 июля 2023, 12:00
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ заняли господствующие высоты и ведут ожесточенные бои на Купянском направлении

    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    «Вооруженные силы ВС РФ на Купянском направлении атакуют село Синьковка, расположенное северо-восточнее Купянска. Для этого они пробились западнее населенного пункта к берегу реки. Сейчас там идут самые упорные бои», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, наши подразделения подошли к Макеевке. А севернее этого города переправились через реку Жеребец и заняли большой плацдарм между населенными пунктами Кармазиново и Надия», – отметил собеседник.

    «Идут ожесточенные бои, но выбить российскую армию вооруженные силы Украины не в состоянии, поскольку в этом районе нами заняты господствующие высоты. ВС РФ также освободили поселок Новоегоровка. Одновременно с этим мы продвинулись в Серебрянском лесничестве – южнее Макеевки и севернее Северска, в районе излучины Северского Донца», – объясняет эксперт.

    «К югу от Артемовска идут бои за Клещеевку, сам город находится в низине, а господствующие высоты заняты противником. На Запорожском направлении у противника есть лишь незначительные успехи, прорвать оборону российской армии им так и не удалось. В целом на всей линии фронта для нас достаточно стабильная обстановка, мы крепко стоим и даже постепенно наступаем», – добавил эксперт.

    «Известно, что украинское командование перебрасывает подкрепления на Купянское и Краснолиманское направления. В частности, туда были направлены две батальонные группы из резервов, которые изначально предполагалось использовать после прорыва российской обороны на Запорожском направлении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

    По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

    Представитель оборонного ведомства отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за последние сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

    Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

    В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что взятие российскими войсками под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит ВС РФ двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова. Он считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    Макгрегор также отметил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло. Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    Коментарии (8)
    1 августа 2023, 07:54
    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота

    Минобороны России сообщило о попытке Украины атаковать безэкипажными катерами корабли Черноморского флота

    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России.

    Атака произошла в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, на днях американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который, как сообщалось, Киев собирается применить для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

    Коментарии (14)
    1 августа 2023, 08:28
    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ

    Hindustan Times восхитилось боем экипажа российского танка с колонной техники ВСУ

    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный бою российского танка с колонной техники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    Издание отмечает, что один российский танк уничтожил как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства. Остальная техника ВСУ была подбита российскими расчетами ПТРК, передает РИА «Новости».

    Как пишет Hindustan Times, российский танк использовал для укрытия лесополосу и постоянно вел огонь по украинской технике, потому сам почти не получил повреждений.

    На прошлой неделе блогеры опубликовали видео, на котором один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (6)
    31 июля 2023, 21:59
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты чеченских подразделений нанесли «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Бойцы ВС России работают строго по живой силе и технике, а не по гражданской инфраструктуре, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Глава региона сообщил, что операцию провели под командованием Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова. Кадыров подчеркнул, что врага «лучше бить на его территории», чтобы обеспечить безопасность приграничных населенных пунктов.

    Ранее сообщалось о гибели трех мирных жителей после ударов ВСУ по селу Басань в Запорожской области.

    Коментарии (8)
    31 июля 2023, 11:37
    Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области

    Балицкий рассказал об отказе украинских военных от наступления в Запорожской области

    Tекст: Алина Власенко

    Украинские военные отказываются наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, украинские военные отказываются идти в наступление, многие сдаются в плен. Балицкий написал в Telegram, что потери у ВСУ колоссальные, а действия противника неслаженные.

    Ранее Балицкий сообщил, что две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу.

    Коментарии (5)
    1 августа 2023, 09:39
    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском

    Пушилин: Российские войска установили контроль над Клещеевкой под Артемовском

    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска, по последним данным, находится под контролем российских военных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    «Клещеевка … под нашим контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что ВСУ пытаются идти в наступление в районе Майорска, но существенных изменений позиций нет, передает ТАСС.

    Днем ранее Пушилин сообщил, что российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское.

    Коментарии (15)
    1 августа 2023, 00:05
    Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»

    В администрации президента Бразилии сообщили о требовании позвать на встречу по Украине в Джидде Россию и Китай

    Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бразилия настаивает, что Россия и Китай должны быть представлены на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые планируется провести в Джидде, заявил источник в администрации бразильского президента.

    Источник ТАСС заявил, что «Бразилия должна направить кого-то в качестве представителя» на переговоры в Джидде. Однако пока не принято решение, «на каком уровне» она будет представлена. В частности, не решено, примет ли участие во встрече спецпомощник президента по международным вопросам Селсу Аморим.

    Как сообщается, Бразилия уже не в первый раз заявила организаторам переговоров, что во встрече «должны принимать участие китайцы» и что на любых переговорах требуется «присутствие русских». По мнению Бразилии, нельзя «проводить переговоры с самим собой», без России.

    Напомним, сообщалось о планах Саудовской Аравии провести 5 и 6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине, но российских представителей в списке нет. Мексика уже отказалась участвовать в переговорах по Украине без России.

    Коментарии (7)
    31 июля 2023, 13:41
    Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка

    Шойгу: Российские силы освободили Ковалевку, Сергеевку и ж/д станцию Молчановка

    Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные в ходе спецоперации освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    По словам министра, российские силы освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, сказал Шойгу, слова которого приводятся в Telegram Минобороны.

    Министр уточнил, что особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк. Кроме того, Шойгу отметил действия 238-й артиллерийской бригады, 31-го инженерно-саперного полка и 23-го истребительного авиационного полка.

    Глава Минобороны подчеркнул, что российские силы продолжают активные действия на всех направлениях, благодаря профессиональным действиям военных продвижения ВСУ не допущено. При этом командование украинских войск все еще бросает новые силы на штурм российских позиций.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

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    31 июля 2023, 14:32
    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки

    Американист Дробницкий: Если США дадут гарантии безопасности Украине, договоренностям придется следовать и новому президенту

    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Гарантии безопасности – это попытка США успокоить украинских чиновников. Однако похожие обязательства Белый дом давал и бывшему руководству Афганистана, что не помешало американской армии покинуть Кабул. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что офис Зеленского начнет переговоры с Вашингтоном о предоставлении Украине гарантий безопасности.

    «Гарантии безопасности – это попытка найти формулу решения украинского вопроса, которую США могут представить своим подопечным. Сначала в Вашингтоне надеялись, что ВСУ за счет поддержки НАТО победят российскую армию, что привело бы к кризису в нашей стране. Но этого не случилось», – сказал политолог американист Дмитрий Дробницкий.

    «Теперь США необходимо успокоить Украину и показать, что они там навсегда. При этом в НАТО страну никто приглашать не собирается. Соответственно, в Вашингтоне ищут другую форму договоренностей. И тут могут пригодиться те самые гарантии безопасности. Но тут стоит помнить, что обязательства, данные, например, бывшему руководству Афганистана, не помешали американцам покинуть страну», – подчеркнул собеседник.

    «При этом нового президента США могут обязать следовать гарантиям. Такой прецедент был с Дональдом Трампом. Когда он только вошел в должность, Конгресс обязал министерство финансов США реализовать все санкции в отношении России, принятые еще при Обаме», – отмечает он.

    «Однако в данном случае нужен монолитный Конгресс. Хотя демократы поддерживают данные меры, Трамп склоняет республиканцев к приостановке помощи ВСУ до конца расследования дела Байденов. Кроме того, в 2024 году ожидаются выборы в Палату представителей и Сенат. Поэтому пока единства в законодательном органе власти США ждать не стоит», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страна на следующей неделе начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. В своем Telegram-канале он пояснил, что гарантии будут представлять из себя конкретные и долговременные обязательства, обеспечивающие «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем.

    По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления в НАТО. Также он заявил, что уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

    Предполагается, что Украина заключит с участниками этой декларации двусторонние договоры, содержащих конкретные гарантии безопасности, а также четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали администрации Зеленского некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне».

    Коментарии (14)
    31 июля 2023, 16:15
    Российские войска заняли выгодные позиции на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России продолжили наступление в районе Куземовки в ЛНР и заняли выгодные позиции

    Российские войска заняли выгодные позиции на Купянском направлении
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые отряды российской группировки «Запад» продолжили наступательные действия в районе Куземовки в ЛНР и заняли более выгодные позиции, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские военные успешно отразили атаку ВСУ районе Новоселовского в ЛНР, было нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника на этом направлении составили более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, по словам Конашенкова, российские войска успешно отразили атаку ВСУ в районе Старомайорского в ДНР.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лесное, Преображенка, Малая Токмачка, Работино, Орехов Запорожской области.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении населенных пунктов Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожной станции Молчановка на Купянском направлении.

    Коментарии (3)
    1 августа 2023, 08:50
    Сотрудники ГУР Минобороны Украины избили наемников из Колумбии

    Tекст: Алина Власенко

    Обучающие украинских солдат колумбийские военные советники пожаловались на избиения и унижения со стороны сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

    Соответствующее видео было опубликовано пользователем edwincarvajal355 в TikTok. На нем группа испаноговорящих людей в камуфляжной форме разговаривает на повышенных тонах с сотрудниками ГУР. «Теперь видите, как на Украине относятся к тем, кто им помогает. Они зашли в балаклавах и избили наших ребят», – говорит автор ролика, который позже удалил его.

    Другое видео распространяется в Telegram. На нем конфликт разразился из-за того, что колумбийский военный советник отказался обучать троих украинских военнослужащих, поскольку к колумбийцам на Украине «относятся как к животным», передает РИА «Новости».

    По его словам, из группы колумбийских военных советников на Украине погибли уже 25 человек, но вместо благодарности они получают лишь унижения.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 15:52
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тыс. рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

    С 1 октября 2023 года неявка в военкомат повлечет наложение штрафа от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, ранее размер штрафа составлял от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Кроме того, штраф за неподачу списков на учет в военкомат увеличен до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 350 тыс. до 400 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Также Путин подписал закон, который вводит административные штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Для должностных лиц он составит 60–80 тыс. рублей, а для юридических лиц – 400–500 тыс. рублей.

    Такие же штрафы вводятся для тех, кто не обеспечил поставку техники согласно своим обязанностям, в соответствии с планами мобилизации на сборные пункты и в военные части.

    Коментарии (5)
    1 августа 2023, 06:57
    Минобороны Украины признало проблему уклонения от мобилизации

    Первый замминистра обороны Украины Павлюк сообщил о росте случаев уклонения от мобилизации в ряды ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Нарастает проблема уклонения от мобилизации в ряды вооруженных сил Украины, заявил первый замминистра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

    Комментируя работу Telegram-каналов, которые помогают уйти от мобилизации, Павлюк заявил, что «это препятствование действиям» ВСУ. По его словам, «рано или поздно правоохранительные органы и на эту проблему обратят особое внимание». Как заявил Павлюк, если бы «все было по закону, то не было бы никаких проблем», передает ТАСС.

    Он связывает проблему уклонения от мобилизации с отношением общества к службе в армии, а не только с действиями территориальных центров комплектования (военкоматов). Подобное отношение Павлюк назвал «очень большой проблемой общества, с которой требуется уже сейчас начинать бороться». Он признал, что где-то сотрудники ТЦК работают «плохо, перегибают, потеряли почву под ногами», но «искать проблематику», по его словам, нужно не только в них, но и в самом обществе.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации. Глава Львовского ТЦК полковник Александр Тищенко пожаловался на недостаток добровольцев и необходимость облав.

    Коментарии (3)
    1 августа 2023, 06:53
    Герасимов проверил командный пункт на Запорожском направлении

    Герасимов проверил передовой пункт управления группировки российских войск на Запорожском направлении

    Герасимов проверил командный пункт на Запорожском направлении
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Минобороны.

    Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука. Романчук рассказал о «текущей обстановке», а также о действиях вооруженных сил Украины. Кроме того, Романчук доложил о выполнении российскими военными задач на Ореховском тактическом направлении. Герасимов подчеркнул важность своевременного выявления украинских сил, превентивных ударов по ВСУ и контрбатарейной борьбы, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в июне сообщалось, что Герасимов находился на одном из передовых пунктов управления на Южнодонецком направлении, когда ВСУ предприняли попытку перейти в крупномасштабное наступление.

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