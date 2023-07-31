ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении

Шойгу: На Ореховском направлении сорвана попытка ВСУ прорвать российскую оборону

Tекст: Вера Басилая

Министр отметил проявленную стойкость и самоотверженность подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка. Он поблагодарил российских бойцов за работу, отметив, что они дали отпор такому натиску противника, который пока ВС России за все это время не видели, следует из сообщения в Telegram-канале Министерства обороны России.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за июль потеряли 20 тыс. 824 военнослужащих и 2 тыс. 227 единиц вооружения.

Между тем, в Кремле заявили о провале украинского контрнаступления.