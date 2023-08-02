Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Арестован собиравшийся вступить в ВСУ житель Тамбовской области
Ленинский районный суд Тамбова арестовал собиравшегося вступить в вооруженные силы Украины жителя региона
Ленинский районный суд Тамбова арестовал собиравшегося вступить в вооруженные силы Украины (ВСУ) жителя региона до 13 сентября, сообщили в учреждении.
В суде сообщили, что срок содержания подозреваемого под стражей установлен до 13 сентября, передает ТАСС.
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме вступления в состав вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях против Российской армии.
Задержанный признался в намерении отправиться на Украину через Турцию. Он рассказал, что в рамках подготовки к выезду на территорию боевых действий усиленно тренировался для поддержания физической формы, изучал литературу по практической медицине, полевой фортификации, вооружению и боевой технике.