Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» с участием звезд прошел в Благовещенске

Благовещенск стал первым городом Дальнего Востока, который принял фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». На открытии мероприятия присутствовал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он отметил, что цель фестиваля – сплотить людей, показать, как богата талантами Россия и как велика ее культура.

«Сегодня те, кто защищает нашу страну с оружием в руках, делают великое дело. А наша с вами задача – сделать все возможное, чтобы здесь, в далеком тылу, наши бойцы чувствовали нашу поддержку, чтобы президент чувствовал нашу поддержку. Уверен, что враг будет разбит и победа будет за нами», – сказал Василий Орлов.

Перед жителями и гостями Благовещенска выступила певица Анита Цой, она как никто другой умеет создавать своим творчеством ощущение народного единства: в 2018 году певица исполнила композицию «Гимн болельщиков» в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) – песня прозвучала накануне грандиозной победы российской команды по хоккею.

Свои стихи со сцены прочитал благовещенский поэт Александр Курако, а победитель второго сезона шоу «Танцы» на ТНТ Максим Нестерович провел мастер-класс для всех, кому интересно искусство танца.

Еще одним хедлайнером музыкальной программы стала группа «ПослеZавтра». Музыканты в своем творчестве соединяют хип-хоп и серьезные размышления о современной истории. Их песня «Своих не бросаем», записанная командой весной 2022 года, превратилась в неофициальный гимн СВО.

С особой теплотой публика принимала свою землячку певицу Елизавету Долженкову, чемпионку Всемирной хоровой олимпиады, посла китайско-российской дружбы, которая в своих песнях показывает всю красоту русской песенной традиции и глубину народной культуры.

Вместе со звездными гостями выступили местные артисты. Виктор Литвиненко достойно представил Амурский кадетский корпус, Наталья Цимбал выступила от имени Управления МВД России по Амурской области, а известный в Благовещенске вокальный ансамбль «Душа границы» Пограничного управления ФСБ России по Амурской области собрал самые искренние аплодисменты публики.

На площадке «Сильнейшая нация мира» выступали мастера спорта и чемпионы по пауэрлифтингу: самый сильный человек Дальнего Востока 2019 года, серебряный призер чемпионата России-2020 в категории до 110 кг Владимир Тарасов, чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу Александр Шабанов и самый сильный человек Комсомольска-на-Амуре 2017 и 2019 года Андрей Назаров. Спортсмены рассказали, как правильно выстроить режим тренировок и вести здоровый образ жизни. Все желающие смогли присоединиться к открытой тренировке по армрестлингу.

Гости фестиваля пользовались возможностью записать свой видео-привет в специальной интерактивной кабине «Народного фронта»: теплые слова жителей Благовещенска услышат военнослужащие, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России.