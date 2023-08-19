Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.12 комментариев
Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» с участием звезд прошел в Благовещенске
Певица Анита Цой, группа «ПослеZавтра», литераторы и спортсмены выступили в Благовещенске на площадке фестиваля «Русское лето. ZаРоссию»
Благовещенск стал первым городом Дальнего Востока, который принял фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». На открытии мероприятия присутствовал губернатор Амурской области Василий Орлов.
Он отметил, что цель фестиваля – сплотить людей, показать, как богата талантами Россия и как велика ее культура.
«Сегодня те, кто защищает нашу страну с оружием в руках, делают великое дело. А наша с вами задача – сделать все возможное, чтобы здесь, в далеком тылу, наши бойцы чувствовали нашу поддержку, чтобы президент чувствовал нашу поддержку. Уверен, что враг будет разбит и победа будет за нами», – сказал Василий Орлов.
Перед жителями и гостями Благовещенска выступила певица Анита Цой, она как никто другой умеет создавать своим творчеством ощущение народного единства: в 2018 году певица исполнила композицию «Гимн болельщиков» в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) – песня прозвучала накануне грандиозной победы российской команды по хоккею.
Свои стихи со сцены прочитал благовещенский поэт Александр Курако, а победитель второго сезона шоу «Танцы» на ТНТ Максим Нестерович провел мастер-класс для всех, кому интересно искусство танца.
Еще одним хедлайнером музыкальной программы стала группа «ПослеZавтра». Музыканты в своем творчестве соединяют хип-хоп и серьезные размышления о современной истории. Их песня «Своих не бросаем», записанная командой весной 2022 года, превратилась в неофициальный гимн СВО.
С особой теплотой публика принимала свою землячку певицу Елизавету Долженкову, чемпионку Всемирной хоровой олимпиады, посла китайско-российской дружбы, которая в своих песнях показывает всю красоту русской песенной традиции и глубину народной культуры.
Вместе со звездными гостями выступили местные артисты. Виктор Литвиненко достойно представил Амурский кадетский корпус, Наталья Цимбал выступила от имени Управления МВД России по Амурской области, а известный в Благовещенске вокальный ансамбль «Душа границы» Пограничного управления ФСБ России по Амурской области собрал самые искренние аплодисменты публики.
На площадке «Сильнейшая нация мира» выступали мастера спорта и чемпионы по пауэрлифтингу: самый сильный человек Дальнего Востока 2019 года, серебряный призер чемпионата России-2020 в категории до 110 кг Владимир Тарасов, чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу Александр Шабанов и самый сильный человек Комсомольска-на-Амуре 2017 и 2019 года Андрей Назаров. Спортсмены рассказали, как правильно выстроить режим тренировок и вести здоровый образ жизни. Все желающие смогли присоединиться к открытой тренировке по армрестлингу.
Гости фестиваля пользовались возможностью записать свой видео-привет в специальной интерактивной кабине «Народного фронта»: теплые слова жителей Благовещенска услышат военнослужащие, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне СВО.
Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России.