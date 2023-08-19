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    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Германии наступает Альтернатива

    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    20 комментариев
    19 августа 2023, 20:16

    Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» с участием звезд прошел в Благовещенске

    Певица Анита Цой, группа «ПослеZавтра», литераторы и спортсмены выступили в Благовещенске на площадке фестиваля «Русское лето. ZаРоссию»

    Благовещенск стал первым городом Дальнего Востока, который принял фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». На открытии мероприятия присутствовал губернатор Амурской области Василий Орлов.

    Он отметил, что цель фестиваля – сплотить людей, показать, как богата талантами Россия и как велика ее культура.

    «Сегодня те, кто защищает нашу страну с оружием в руках, делают великое дело. А наша с вами задача – сделать все возможное, чтобы здесь, в далеком тылу, наши бойцы чувствовали нашу поддержку, чтобы президент чувствовал нашу поддержку. Уверен, что враг будет разбит и победа будет за нами», – сказал Василий Орлов.

    Перед жителями и гостями Благовещенска выступила певица Анита Цой, она как никто другой умеет создавать своим творчеством ощущение народного единства: в 2018 году певица исполнила композицию «Гимн болельщиков» в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) – песня прозвучала накануне грандиозной победы российской команды по хоккею.

    Свои стихи со сцены прочитал благовещенский поэт Александр Курако, а победитель второго сезона шоу «Танцы» на ТНТ Максим Нестерович провел мастер-класс для всех, кому интересно искусство танца.

    Еще одним хедлайнером музыкальной программы стала группа «ПослеZавтра». Музыканты в своем творчестве соединяют хип-хоп и серьезные размышления о современной истории. Их песня «Своих не бросаем», записанная командой весной 2022 года, превратилась в неофициальный гимн СВО.

    С особой теплотой публика принимала свою землячку певицу Елизавету Долженкову, чемпионку Всемирной хоровой олимпиады, посла китайско-российской дружбы, которая в своих песнях показывает всю красоту русской песенной традиции и глубину народной культуры.

    Вместе со звездными гостями выступили местные артисты. Виктор Литвиненко достойно представил Амурский кадетский корпус, Наталья Цимбал выступила от имени Управления МВД России по Амурской области, а известный в Благовещенске вокальный ансамбль «Душа границы» Пограничного управления ФСБ России по Амурской области собрал самые искренние аплодисменты публики.

    На площадке «Сильнейшая нация мира» выступали мастера спорта и чемпионы по пауэрлифтингу: самый сильный человек Дальнего Востока 2019 года, серебряный призер чемпионата России-2020 в категории до 110 кг Владимир Тарасов, чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу Александр Шабанов и самый сильный человек Комсомольска-на-Амуре 2017 и 2019 года Андрей Назаров. Спортсмены рассказали, как правильно выстроить режим тренировок и вести здоровый образ жизни. Все желающие смогли присоединиться к открытой тренировке по армрестлингу.

    Гости фестиваля пользовались возможностью записать свой видео-привет в специальной интерактивной кабине «Народного фронта»: теплые слова жителей Благовещенска услышат военнослужащие, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне СВО.

    Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России.

    19 августа 2023, 16:40
    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском

    Asia Times: Киев начал терять контроль над Купянском

    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала терять контроль над ключевым железнодорожным узлом Купянском, который необходим для доставки боеприпасов ВСУ, сообщил журналист Стивен Брайен статье для издания Asia Times.

    Журналист считает, что российские войска продвигаются вперед на харьковском направлении и скоро могут освободить Купянск, который необходим ВСУ для поставок вооружения и боеприпасов, передает Ura.ru.

    Брайен также указал, что украинские войска не смогли прорваться на передовой, понесли огромные потери и используют резервные войска, что, по мнению журналиста, является уже отчаянным шагом. Он считает, что Украина может лишиться эффективных бойцов, и план военных действий ВСУ будет разрушен.

    Ранее сообщалось, что Россия начала наступление в Харьковской области.

    Коментарии (9)
    19 августа 2023, 06:04
    Российский «Ланцет» догнал американский БТР на Запорожском направлении

    Российский «Ланцет» догнал американский БТР Stryker на Запорожском направлении

    Российский «Ланцет» догнал американский БТР на Запорожском направлении
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Расчет БПЛА российского армейского спецназа «Осман» прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил американский колесный бронетранспортер Stryker на Запорожском направлении.

    Кадры, снятые камерой «Ланцета», публикует РИА «Новости».

    Американский бронетранспортер двигался по проселочной дороге на высокой скорости, за ним поднимался столб пыли. «Ланцет» преследовал БТР и вскоре попал в уходящую технику.

    Публикуется также еще одно видео с «Ланцетом». На кадрах расчет БПЛА уничтожил танк украинских националистов.

    Ранее украинские военнослужащие пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, что российские беспилотные аппараты «Ланцет» и «Орлан» значительно усложняют жизнь боевикам ВСУ.

    Коментарии (21)
    19 августа 2023, 12:40
    Российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра

    Российские силы разгромили попытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра отряд ВСУ из 150 человек

    Российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских военнослужащих численностью около 150 человек, которые предприняли попытку закрепиться на левом берегу реки Днепр, сообщают в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на передовых позициях у пункта Казачьи Лагери российские силы разгромили отряд противника численностью около 150 человек.

    Уточняется, что бойцы «Днепра» позволили передовым группам противника, которые в основном состоят из наемников, выйти на берег, после чего навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки.

    «Артиллеристы осуществили комбинированное объемное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями… в качестве трофеев собраны десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение», – заключили в Минобороны.

    Ранее район Казачьих Лагерей на левобережье Днепра ВС России полностью зачистили от украинских солдат. После чего ВСУ продолжили обстрелы жилых кварталов села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра.

    Коментарии (11)
    19 августа 2023, 13:11
    Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области

    В Минобороны России сообщили об атаке беспилотника ВСУ на военный аэродром в Новгородской области

    Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В субботу около 10.00 Вооруженные силы Украины совершил террористическую атаку на военный аэродром в Новгородской области, применив БПЛА коптерного типа.

    В Министерстве обороны России сообщили, что БПЛА удалось обнаружить расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома. Беспилотник поражали из стрелкового оружия, передает Telegram-канал ведомства.

    В результате атаки начался пожар на стоянке самолетов, однако огонь оперативно погасили пожарными расчетами.

    Отмечается, что повреждение получил один самолет, пострадавших нет.

    Коментарии (21)
    19 августа 2023, 17:32
    ВС России взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области

    Глава ВГА Ганчев: ВС России взяли под контроль за неделю еще пять поселков в Харьковской области

    ВС России взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Территория Харьковской области, подконтрольная российским силам, выросла до 33 населенных пунктов, ВС России взяли еще пять поселков, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    В эфире «Соловьев. Live» он заявил, что российские войска приближаются к пригородам Купянска, есть столкновения в поселке Петропавловка, линия фронта сдвигается к Харькову. По его словам, во всех освобожденных поселках, а их в области сейчас уже 33, серая зона, люди там живут в тяжелых условиях, передает ТАСС.

    Ганчев также добавил, что ВС России ждут жители еще не освобожденных поселков, которые продолжают обстреливать ВСУ на фоне своих неудач на фронте. При этом огонь ведется по поселкам за линией боестолкновения, которые раньше не обстреливались.

    Ранее российские войска отразили четыре атаки на Купянском направлении.

    Коментарии (18)
    19 августа 2023, 11:08
    Российские военные рассказали, как опознать готовых сдаться в плен боевиков ВСУ

    Российские военные рассказали, что опознать готовых сдаться в плен боевиков ВСУ можно по алой листовке в руках

    Российские военные рассказали, как опознать готовых сдаться в плен боевиков ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Готовых сдаться в плен украинских военнослужащих можно опознать по алой листовке в руках и автоматом с отстегнутым магазином, рассказал оператор дрона «Писатель».

    По его словам, в тыловой зоне спецоперации бойцы ВС России учатся, в том числе, сбрасывать с беспилотников агитлистовки. Они призывают сдаваться и гарантируют сохранение жизни на двух языках – русском и украинском, передает медиагруппа «Звезда».

    Так, на место, которое собираются штурмовать, скидывают сначала листовки. В случае, если выходит военнослужащий ВСУ и несет листовку красного цвета, она является пропуском.

    «Листовка над головой, поднятые руки, автомат опущен вниз, отстегнут магазин – это знак, что военнослужащий сдается», – отметил «Писатель».

    Ранее украинский солдат заявил, что он вместе с двумя товарищами решил переплыть Днепр ночью на лодке и сдаться ВС России из-за плохого отношения украинских командиров, недостатка боевой подготовки и голода.

    Коментарии (9)
    19 августа 2023, 14:53
    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт в Москве

    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт с помощью БПЛА в Москве и Московской области

    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт в Москве
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Средства российской ПВО пресекли попытку ВСУ совершить теракт с помощью дрона самолетного типа в субботу в Москве и Московской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, средства ПВО своевременно обнаружили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск. Обошлось без пострадавших и разрушений.

    Кроме того, около 14.00 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    Очередная попытка ВСУ совершить теракт с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа над Белгородским районом Белгородской области была зафиксирована накануне.

    Коментарии (7)
    19 августа 2023, 17:02
    Экс-разведчик ВС США заявил об успехе ВС России в тылу украинских войск

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия успешно наносит удары по ВСУ в тылу

    Экс-разведчик ВС США заявил об успехе ВС России в тылу украинских войск
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия может наносить удары вглубь территории Украины, ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире U.S. Tour of Duty отметил, что Россия наносит существенный ущерб ВСУ, моральный дух украинских военных упал, войска несут большие потери, в том числе только что поставленной натовской техники, передает радио Sputnik.

    По мнению экс-разведчика, ВС России успешно выводят из строя украинские системы ПВО, а также доминирует в воздухе. Кроме того, боевые вертолеты «Аллигатор» Ка-52 уничтожают украинскую бронетехнику в зоне СВО.

    Ранее российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове.

    До этого российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра.

    Коментарии (0)
    19 августа 2023, 04:28
    Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
    Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе главы государства.

    «Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», – передает ТАСС сообщение Кремля.

    Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону. Так, он проводил здесь совещание и заслушивал доклады военных в середине марта – тогда же, когда впервые посещал Мариуполь.

    Президент приезжал также в штаб 31 декабря 2022 года и отсюда выступал с новогодним обращением к гражданам.

    Коментарии (9)
    19 августа 2023, 14:52
    ВС России поразили передовой командный пункт и склад боеприпасов ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили передовой командный пункт и склад боеприпасов ВСУ

    ВС России поразили передовой командный пункт и склад боеприпасов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт ВСУ, а в Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасами, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские военные поразили командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, кроме того, около Голоскова Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Также за сутки средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника в районах пунктов Берестовое Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Сватово, Приволье ЛНР, Старомихайловка, Спорное ДНР, Энергодар и Шевченково Запорожской области.

    Всего с начала СВО уничтожены 461 самолет, 246 вертолетов, 5854 беспилотников, 431 ЗРК, 11387 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины РСЗО, 5940 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12319 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра.

    Коментарии (0)
    19 августа 2023, 17:22
    В Новгороде сообщили об устранении последствий атаки БПЛА на военный аэродром

    Власти Новгородской области сообщили о ликвидации последствий атаки беспилотника на военный аэродром

    В Новгороде сообщили об устранении последствий атаки БПЛА на военный аэродром

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия атаки беспилотника на военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области устранены, заявил глава Солецкого муниципального округа Максим Тимофеев.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что все организации работают в прежнем режиме, населению ничего не угрожают, последствия атаки украинским БПЛА на аэродром ликвидированы.

    Ранее украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области. В результате атаки начался пожар на стоянке самолетов, он был быстро потушен. Повреждения получил один самолет.

    Коментарии (4)
    19 августа 2023, 18:42
    Медведев указал на неизбежное поражение Запада на Украине

    Зампред Совбеза России Медведев указал на неизбежное поражение Запада на Украине

    Медведев указал на неизбежное поражение Запада на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ни помощь оружием и деньгами «сколько потребуется», ни санкции против России не помогут «позабывшим о своих собственных гражданах вожакам», заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Или Россия уничтожит враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию, и сгинет вместе с ней, что никому не нужно, заявил в своем Telegram-канале Медведев.

    Медведев отметил, что для Запада – это чужая война, которая рано или поздно наскучит, и станет затратной и неактуальной. По его словам, западные страны никогда не выйдут за рамки своих интересов.

    В это же время для России этот конфликт экзистенциальный, трагедия, война за самосохранение. Медведев выразил уверенность, что через некоторое время на Западе будут умолять о переговорах и замораживании конфликта.

    Он также считает, что Россия не должна останавливаться до уничтожения дотла и демонтажа нынешнего террористического по своей сути украинского государства. По его словам, абсолютные гарантии лояльности на будущее может дать лишь контроль России на территориях «бывшего бандеровского государства».

    Ранее Медведев заявил, что Западу не интересны мирные переговоры по Украине. Он считает, что они хотят лишь заработать побольше денег для собственных военно-промышленных комплексов.

    Коментарии (5)
    18 августа 2023, 21:08
    Конгрессвумен рассказала, к чему приведет отправка Украине истребителей F-16

    Конгрессвумен Тейлор-Грин рассказала, к чему приведет отправка Украине истребителей F-16

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Киеву американских F-16 приблизит США к третьей мировой войне.

    Она указала, что президент США Джо Байден, продавая Украине эти самолеты, подталкивает страну к войне, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Тейлор-Грин в соцсети.

    «Джо Байден работает на Украину, а Америку ставит на последнее место», – заявила она.

    Ранее в Пентагоне заявили, что необходимо около пяти лет, чтобы подготовить украинских летчиков для полетов на F-16.

    Коментарии (0)
    19 августа 2023, 14:23
    Власти Новгородской области рассказали о ситуации после атаки беспилотника

    Губернатор Никитин: Ситуация в Новгородской области после атаки ВСУ на аэродром спокойная

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация после атаки с применением беспилотника по военному аэродрому в Новгородской области контролируемая и спокойная, сообщил губернатор области Андрей Никитин.

    В своем Telegram-канале он написал, что пострадавших в результате атаки на аэродром Сольцы Новгородской области нет, все меры безопасности приняты, ситуация спокойная.

    Никитин также выразил уверенность, что действия Киева не останутся без ответа.

    Ранее украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области. В результате атаки начался пожар на стоянке самолетов, он был быстро потушен. Повреждения получил один самолет.

    Коментарии (0)
    19 августа 2023, 11:40
    В ЛНР задержали передававшую иностранцам данные о ВС России женщину

    ФСБ задержала в ЛНР передававшую иностранцам данные о ВС России женщину

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники ФСБ по ЛНР задержали местную жительницу, которая в течение года передавала иностранному государству данные о местах скопления российских военнослужащих и техники, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

    По информации специалистов ФСБ, жительница ЛНР с целью оказания содействия ВСУ с августа прошлого года собирала сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и ВС России, передает ТАСС.

    В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Ее задержали.

    Ранее сообщалось, что в Псковской области был задержан шпион СБУ.

    Коментарии (7)
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