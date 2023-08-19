Представители ЭКОВАС прибыли в Нигер

AFP: Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер для переговоров

Tекст: Вера Басилая

По данным AFP, самолет с делегацией ЭКОВАС приземлился в аэропорту столицы страны – Ниамея – около 13:00 по местному времени (15:00 мск). Представители сообщества собираются выступить дипломатическими посредниками по урегулированию ситуации в Нигере, передает ТАСС.

Между тем, газета Le Monde пишет, что исполняющий обязанности премьер-министра Асуми Масуду подписал документ, который разрешал Франции военное вмешательство в ситуацию в республике в первые часы переворота.

Le Monde отметила, что французские военные прибыли к штабу Нацгвардии рано утром 27 июля, но президент Нигера Базум выступил против операции, захотев договориться с путчистами. Франция после этих событий заняла сдержанную позицию, поскольку часть нигерских военных, на которых рассчитывал Париж, перешла на сторону мятежников.

Ранее комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах заявил, что точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере определена.

Напомним, военный совет распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о планах начать интервенцию. США и Франция поддержали действия ЭКОВАС в Нигере.