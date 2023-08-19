Дацик победил британца Томпсона на боксерском турнире в Москве

Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.2 комментария
Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.2 комментария
Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.19 комментариев
Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».53 комментария
Из документа следует, что ряд географических объектов на территории Горно-Бадахшанской автономной области будут переименованы, передает ТАСС.
Так, на территории Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области переименован крупнейший на Памире ледник Федченко, названный по фамилии русского ученого. Теперь он носит название Ванджях.
Также переименовали ледник, названный в честь бывшего директора Библиотеки имени Ленина Елены Розмирович, он получил название Робия Озод. Ледник ОГПУ переименован в ледник Национального флага Республики Таджикистан.
Ранее на Украине переименовали Днепропетровскую академию музыки имени Михаила Глинки.
Bild: Россия, Турция и Катар заключат новое соглашение вместо зерновой сделки
Как пишет Bild со ссылкой на источники, в рамках нового соглашения зерно России будет отправляться в развивающиеся страны (в основном африканские) при посредничестве Турции и Катара, передает RT. Отмечается, что новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште.
Ранее турецкий источник заявил, что вероятность возобновления черноморской зерновой инициативы заметно снизилась.
Генерал авиации Попов: России есть чем ответить на передачу американских F-16 Украине
«Истребитель F-16 может выполнять широкий комплекс задач. Самолет сбрасывает свободнопадающие и планирующие бомбы, стреляет управляемыми и неуправляемыми ракетами по воздушным и наземным целям. Кроме того, машина способна вести контактный бой», – сказал Владимир Попов, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик РФ.
«Тактика использования F-16 заключается в том, чтобы самолет нанес удар с максимально возможной дистанции, а затем отошел. Но у России, например, есть С-400, способные поражать цели на большой дальности», – отмечает эксперт.
«Кроме того, наши летчики могут навязать противнику неудобный для него ближний бой. Нельзя забывать и о необходимости уничтожения сопутствующей инфраструктуры – аэродромов и складов с боеприпасами и ГСМ. Сочетание озвученных методов позволит эффективно бороться с F-16», – акцентирует собеседник.
«Отдельный вопрос – подготовка украинских пилотов. Чтобы хорошо обучить летчика для выполнения задач на новой машине, требуется около полутора лет. Также нужно обеспечить инженерные команды для обслуживания техники на земле. Если этого не сделать, то в реальном бою F-16 станут очередной мишенью для наших истребителей», – подчеркивает он.
«В целом F-16 – это узнаваемый бренд. Американцы не допустят, чтобы их истребители так просто уничтожали. Вероятно, они будут следить за уровнем подготовки Данией и Нидерландами украинцев. Поэтому до конца года технику на фронте я бы не ждал. Возможно, для выполнения задач привлекут иностранных наемников, но им тоже потребуется некоторое время для адаптации к ТВД», – резюмировал Попов.
Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине, когда завершится обучение пилотов. Соответствующие письма направил глава Госдепа Энтони Блинкен.
В письме Блинкен от лица США выражает «полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов». По его словам, это позволит ВСУ воспользоваться новыми возможностями, как только первая группа летчиков завершит свою подготовку.
Напомним, ранее в США не смогли назвать сроки начала обучения украинских летчиков на F-16. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверял, что не владеет такой информацией и не знает, где и когда будут учить пилотов.
The Washington Post пишет, что первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету. Как отмечает газета, длительные сроки подготовки связаны с тем, что пилотам необходимо пройти дополнительные четырехмесячные курсы английского языка в Британии.
Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ не получат осенью или зимой американские истребители F-16. Хотя офис Зеленского возлагал большие надежды на эти самолеты.
В своем сообщении в Telegram дипломат поздравила Вашингтон «с заявленной Госдепом» капитуляцией.
«Молодцы. Правильно сказали», – написала Захарова.
Ранее экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что политика Вашингтона в отношении Украины лишь оттягивает поражение ВСУ.
CNN: В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ценных ресурсов
Так, неназванный представитель американской администрации заявил телеканалу, что киевским властям было бы лучше сосредоточиться на контрнаступлении, потому что атаки на Крым не привели к решительным результатам, передает ТАСС.
Ряд других представителей Белого дома поддерживает это мнение: они считают атаки по Крыму тратой ценных ресурсов, в лучшем случае они отвлекают внимание России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что атаковать Крымский мост Украине помогает Запад.
Politico: США могли упустить шанс начать переговоры по Украине
В статье газеты Politico приводятся слова неназванного американского чиновника, который признал, что в Вашингтоне все больше осознают реальную ситуацию с украинским контрнаступлением.
В публикации говорится, что в руководстве США задаются вопросом о том, не следовало ли прислушаться к словам председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который в ноябре прошлого года советовал Западу подумать о возможности переговоров по Украине. Сотрудник администрации США заявил, что Милли «был прав», передает ТАСС.
При этом другой американский чиновник рассказал, что в администрации Байдена все больше задаются следующим вопросом касательно поддержки Киева: «Если мы признаем, что не будем делать это вечно, то что тогда мы будем делать?»
Ранее американские СМИ писали, что ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.
МИД: Россия призывает военнослужащих ВСУ повернуть оружие против режима или капитулировать
По ее словам, украинским военнослужащим, кто понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуют повернуть оружие против нее или же капитулировать перед ВС России, достойное гуманное отношение ко всем гарантируется, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны заявили, что все больше украинских военнослужащих, сталкиваясь с профессиональными действиями российских войск, принимают единственно верное решение – сдаться.
Комиссар ЭКОВАС Муссах заявил, что дата начала военного вмешательства в Нигере определена
Он указал, что точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но в настоящее время она не будет озвучена, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera. По его словам, начальники Генштабов стран ЭКОВАС уже согласовали план военной операции в Нигере.
В субботу сторонники новой власти в Нигере вышли на многотысячную манифестацию у французской военной базы в Ниамее, чтобы выразить протест в связи с планами военного вмешательства со стороны ЭКОВАС.
Напомним, военный совет распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о планах начать интервенцию. США и Франция поддержали действия ЭКОВАС в Нигере.
9 августа в МИД РФ заявили, что ввод войск ЭКОВАС в конфликтную ситуацию в Нигере едва ли поспособствует нормализации обстановки в стране.
Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200, средства ПВО России сбили ее
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что украинская ракета была сбита российскими средствами ПВО. Жертв и разрушений на земле нет.
Напомним, российские военные в ночь 12 августа отразили попытку террористической атаки с украинской стороны по объектам на территории Крыма.
Политолог Дудаков: На фоне провалов ВСУ в США растет вероятность блокировки военных траншей
«В Конгрессе США все чаще критикуют выделение новых траншей на военную помощь Украине. Законодатели не видят особого смысла в трате денег на фоне провала украинской армии на поле боя», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Чем хуже обстоят дела на фронте для Украины, тем сильнее американский парламент будет давить на Белый дом, склоняя его к переговорам с Россией. Появятся разговоры либо о перемирии, либо о заморозке конфликта», – полагает он.
«Особенно сильно эта тенденция может проявиться в преддверии президентских выборов в Америке. Усталость американского населения от Украины сильно влияет на предвыборную гонку. Растут рейтинги политиков, выступающих за переговорный процесс», – полагает собеседник.
«Вместе с тем таких конгрессменов пока меньшинство. Поэтому очередной пакет на 13 млрд долларов еще будет поддержан. Но эта сумма заметно меньше тех, которые выделялись раньше», – обращает внимание американист.
«Учитывая этот раскол, я не исключаю, что в какой-то момент американский парламент может просто заблокировать очередной транш Украине. Тогда Белый дом окажется в очень непростой ситуации. И если положение дел ВСУ на фронте продолжит ухудшаться, то такое может произойти уже к зиме этого года», – заключил Дудаков.
Ранее американские СМИ сообщили, что ряд конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Украине в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.
Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит о том, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Джо Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что украинской армии не предоставили более мощные вооружения.
Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.
Экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Вашингтона в отношении Украины лишь оттягивает поражение ВСУ. По его словам, Америка должна отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.
Газета ВЗГЛЯД писала, как в США и Польше признали провал контрнаступления украинской армии, однако разошлись в оценках причин неудачи.
Документ опубликован по итогам переговоров Джо Байдена с Юн Сок Ёлем и Фумио Кисидой в загородной резиденции американского лидера Кемп-Дэвид, передает РИА «Новости».
Между тем ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что санкционная политика США против России провалилась, Соединенные Штаты, поддерживающие Украину, стали беднее «на триллионы» долларов.
Сийярто: Поступающий в Венгрию газ из России могут направить на «Турецкий поток»
Как указал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), Венгрия вовремя среагировала и приняла меры для того, чтобы действия по диверсификации затрагивали не только источники, но и маршруты, поскольку для поставок газа необходимо и то, и другое, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул важность наличия газопровода «Турецкий поток», потому что его пропускная способность в Венгрию 8,5 млрд кубометров, и она может включить весь объем газа, который поступает из России в Венгрию по долгосрочному контракту
Ранее в МИД Венгрии заявили, что страна не в состоянии обойтись без российского газа, а утверждения о том, что его поставки ведутся по завышенным ценам, являются ложью.
Российский «Ланцет» догнал американский БТР Stryker на Запорожском направлении
Кадры, снятые камерой «Ланцета», публикует РИА «Новости».
Американский бронетранспортер двигался по проселочной дороге на высокой скорости, за ним поднимался столб пыли. «Ланцет» преследовал БТР и вскоре попал в уходящую технику.
Публикуется также еще одно видео с «Ланцетом». На кадрах расчет БПЛА уничтожил танк украинских националистов.
Ранее украинские военнослужащие пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, что российские беспилотные аппараты «Ланцет» и «Орлан» значительно усложняют жизнь боевикам ВСУ.
Mysl Polska: Власти Польши будут готовы отправить солдат на войну против России
Обозреватель Михал Радзиковский в статье для издания Mysl Polska выразил уверенность, что премьер-министр республики и другие лица, принимающие решения, будут готовы пойти на такой шаг якобы для «защиты Родины», передает РИА «Новости».
Радзиковский считает, что число погибших ничего не значило бы для польских властей. По его словам, руководство республики использует патриотический нарратив, однако это не имеет ничего общего с защитой национальных интересов Польши.
Как писало издание Mysl Polska ранее, Польша скупает большое количество наступательного оружия, что может говорить о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины.
Минобороны: Авиация ВКС России и средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25
В Telegram-канале Минобороны уточняется, что два украинских штурмовика были сбиты истребительной авиацией ВС России и средствами ПВО в ДНР и Запорожской области.
Кроме того, за сутки уничтожены 26 украинских беспилотников рядом с Верхней Дуванкой, Кременной, Привольем, Лисичанском, Берестовым, Красной Горой, Володино, Орлинским в ДНР, Любимовкой, Работино и Токмаком в Запорожской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных.