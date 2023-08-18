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Стартовал Чемпионат России по боксу с участием спортсменов из новых регионов
В хабаровской «Платинум Арене» стартовал чемпионат страны по боксу. На него были заявлены пять спортсменов ДНР, а родившийся в ЛНР Игорь Свиридченков выступает за Воронежскую область.
Всего на чемпионат России приехали 324 боксера из 60 регионов страны. Среди них – пять спортсменов ДНР: Шандур Иваненко (54 кг, Макеевка), Владислав Максученко (67 кг, Иловайск), Антон Ягубкин (80 кг, Донецк), Данил Кочетков (86 кг, Макеевка), Владимир Пьянков (92+ кг, Горловка).
Еще один спортсмен ДНР Александр Быкасов (51 кг, Шахтерск) в Хабаровск прилетел, но на последней тренировке получил травму голеностопа.
Также получили приглашения от Федерации бокса России Егор Бондаренко (Херсонская область, 71 кг), Константин Луговской (ЛНР, 48 кг) и Александр Мохнатко (Запорожская область, 75 кг), однако в Хабаровск они не прилетели. Луговской примет участие в соревнованиях по боксу Международного фестиваля университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ, который 19 августа стартует в Екатеринбурге.
Родившийся в Краснодоне (ЛНР) Игорь Свиридченков сейчас выступает за Воронеж под руководством тренера Луганского высшего училища физической культуры Владислава Никитина. Игорь – действующий чемпион страны и лучший боксер ЧР-2022, который проходил в Чите.
Антон Ягубкин из команды ДНР в первом бою проиграл Тимофею Каверину (СФО) 0:5, а Владислав Максученко уступил Василию Зайцеву (ЦФО). «Влад ввязался в ближний бой, но в нем соперник чувствовал себя более уверенно, – сказал тренер команды Владимир Калиниченко. – Антон в третьем раунде выровнял бой, поймал свои движения, но судьи отдали сопернику победу с минимальным счетом. Без поражений побед не бывает. Нашу команду ДНР допустили до таких серьезных соревнований впервые за девять лет. Сейчас мы потихоньку осваиваемся».
Призовой фонд чемпионата России – 2023 составит 26 млн рублей. Победители получат по 1,5 млн, серебряные медалисты – по 250 тысяч, бронзовые – по 125 тысяч рублей.