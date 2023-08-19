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Российские военные сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны рассказали о сорванных шести атаках ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие сорвали шесть атак Киева на Краснолиманском направлении, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
По его словам, на данном направлении российские силы вели активную обороны занятых рубежей близ Торского выступа Серебрянского лесничества, передает РИА «Новости».
Савчук рассказал, что при поддержке огня артиллерии и ударов авиации были сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ. Киев потерял более 40 человек, боевую машину пехоты и пикап.
Также глава пресс-центра группировки «Центр» пояснил, что в результате контрбатарейной борьбы артиллеристы вскрыли и подавили более 30 позиций противника, поразили САУ «Гвоздика» и 120-мм миномет.
Кроме того, авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, трем пунктам временной дислокации и огневых средств ВСУ в районах Невского, Серебрянки и Червоной Дибровы, резюмировал Савчук.
Накануне на Купянском направлении в результате ударов армейской авиации, грамотных действий Западной группировки за сутки были отражены семь атак и контратак противника около Новоселовского ЛНР.