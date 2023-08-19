  • Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200
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    Россия готовит транспортную революцию
    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму
    В Белом доме выразили недовольство атаками Украины на Крым
    В Родительской ассоциации рассказали об импульсивных покупках к 1 сентября
    Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
    В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине
    Лавров заявил о вовлеченности «коалиции Рамштайн» в конфликт на Украине
    В Польше заявили о готовности властей воевать против России
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    Владимир Можегов Владимир Можегов В Германии наступает Альтернатива

    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    16 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    53 комментария
    19 августа 2023, 08:49

    Российские военные сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

    В Минобороны рассказали о сорванных шести атаках ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие сорвали шесть атак Киева на Краснолиманском направлении, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

    По его словам, на данном направлении российские силы вели активную обороны занятых рубежей близ Торского выступа Серебрянского лесничества, передает РИА «Новости».

    Савчук рассказал, что при поддержке огня артиллерии и ударов авиации были сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ. Киев потерял более 40 человек, боевую машину пехоты и пикап.

    Также глава пресс-центра группировки «Центр» пояснил, что в результате контрбатарейной борьбы артиллеристы вскрыли и подавили более 30 позиций противника, поразили САУ «Гвоздика» и 120-мм миномет.

    Кроме того, авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, трем пунктам временной дислокации и огневых средств ВСУ в районах Невского, Серебрянки и Червоной Дибровы, резюмировал Савчук.

    Накануне на Купянском направлении в результате ударов армейской авиации, грамотных действий Западной группировки за сутки были отражены семь атак и контратак противника около Новоселовского ЛНР.

    18 августа 2023, 14:44
    Генерал авиации назвал последствия для F-16 в случае их передачи Украине

    Генерал авиации Попов: России есть чем ответить на передачу американских F-16 Украине

    Генерал авиации назвал последствия для F-16 в случае их передачи Украине
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Илья Абрамов

    Истребитель F-16 – это бренд американского ВПК, и США не хотят запятнать его репутацию. А неопытные украинские летчики могут стать мишенью для нашей авиации. Так что Вашингтон будет следить за уровнем подготовки специалистов, прежде чем передать эти самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине после подготовки пилотов.

    «Истребитель F-16 может выполнять широкий комплекс задач. Самолет сбрасывает свободнопадающие и планирующие бомбы, стреляет управляемыми и неуправляемыми ракетами по воздушным и наземным целям. Кроме того, машина способна вести контактный бой», – сказал Владимир Попов, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик РФ.

    «Тактика использования F-16 заключается в том, чтобы самолет нанес удар с максимально возможной дистанции, а затем отошел. Но у России, например, есть С-400, способные поражать цели на большой дальности», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, наши летчики могут навязать противнику неудобный для него ближний бой. Нельзя забывать и о необходимости уничтожения сопутствующей инфраструктуры – аэродромов и складов с боеприпасами и ГСМ. Сочетание озвученных методов позволит эффективно бороться с F-16», – акцентирует собеседник.

    «Отдельный вопрос – подготовка украинских пилотов. Чтобы хорошо обучить летчика для выполнения задач на новой машине, требуется около полутора лет. Также нужно обеспечить инженерные команды для обслуживания техники на земле. Если этого не сделать, то в реальном бою F-16 станут очередной мишенью для наших истребителей», – подчеркивает он.

    «В целом F-16 – это узнаваемый бренд. Американцы не допустят, чтобы их истребители так просто уничтожали. Вероятно, они будут следить за уровнем подготовки Данией и Нидерландами украинцев. Поэтому до конца года технику на фронте я бы не ждал. Возможно, для выполнения задач привлекут иностранных наемников, но им тоже потребуется некоторое время для адаптации к ТВД», – резюмировал Попов.

    Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине, когда завершится обучение пилотов. Соответствующие письма направил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    В письме Блинкен от лица США выражает «полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов». По его словам, это позволит ВСУ воспользоваться новыми возможностями, как только первая группа летчиков завершит свою подготовку.

    Напомним, ранее в США не смогли назвать сроки начала обучения украинских летчиков на F-16. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверял, что не владеет такой информацией и не знает, где и когда будут учить пилотов.

    The Washington Post пишет, что первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету. Как отмечает газета, длительные сроки подготовки связаны с тем, что пилотам необходимо пройти дополнительные четырехмесячные курсы английского языка в Британии.

    Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ не получат осенью или зимой американские истребители F-16. Хотя офис Зеленского возлагал большие надежды на эти самолеты.

    Коментарии (23)
    18 августа 2023, 18:15
    В Белом доме выразили недовольство атаками Украины на Крым

    CNN: В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ценных ресурсов

    В Белом доме выразили недовольство атаками Украины на Крым
    @ Алена Попова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атаки Украины на Крым являются пустой тратой ресурсов, которые Киеву следовало бы сосредоточить на контрнаступлении, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

    Так, неназванный представитель американской администрации заявил телеканалу, что киевским властям было бы лучше сосредоточиться на контрнаступлении, потому что атаки на Крым не привели к решительным результатам, передает ТАСС.

    Ряд других представителей Белого дома поддерживает это мнение: они считают атаки по Крыму тратой ценных ресурсов, в лучшем случае они отвлекают внимание России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атаковать Крымский мост Украине помогает Запад.

    Коментарии (12)
    18 августа 2023, 18:15
    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму

    Политолог Дудаков: На фоне провалов ВСУ в США растет вероятность блокировки военных траншей

    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму
    @ Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Американский парламент уже сократил очередной военный транш Украине. И чем хуже у ВСУ будут обстоять дела на фронте, тем выше вероятность окончательного блокирования помощи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее СМИ сообщили о возражениях ряда американских конгрессменов в вопросе помощи Украине после того, как разведка США усомнилась в способности ВСУ добиться успехов в ходе так называемого контрнаступления.

    «В Конгрессе США все чаще критикуют выделение новых траншей на военную помощь Украине. Законодатели не видят особого смысла в трате денег на фоне провала украинской армии на поле боя», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Чем хуже обстоят дела на фронте для Украины, тем сильнее американский парламент будет давить на Белый дом, склоняя его к переговорам с Россией. Появятся разговоры либо о перемирии, либо о заморозке конфликта», – полагает он.

    «Особенно сильно эта тенденция может проявиться в преддверии президентских выборов в Америке. Усталость американского населения от Украины сильно влияет на предвыборную гонку. Растут рейтинги политиков, выступающих за переговорный процесс», – полагает собеседник.

    «Вместе с тем таких конгрессменов пока меньшинство. Поэтому очередной пакет на 13 млрд долларов еще будет поддержан. Но эта сумма заметно меньше тех, которые выделялись раньше», – обращает внимание американист.

    «Учитывая этот раскол, я не исключаю, что в какой-то момент американский парламент может просто заблокировать очередной транш Украине. Тогда Белый дом окажется в очень непростой ситуации. И если положение дел ВСУ на фронте продолжит ухудшаться, то такое может произойти уже к зиме этого года», – заключил Дудаков.

    Ранее американские СМИ сообщили, что ряд конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Украине в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит о том, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Джо Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что украинской армии не предоставили более мощные вооружения.

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.

    Экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Вашингтона в отношении Украины лишь оттягивает поражение ВСУ. По его словам, Америка должна отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в США и Польше признали провал контрнаступления украинской армии, однако разошлись в оценках причин неудачи.

    Коментарии (14)
    18 августа 2023, 14:50
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25

    Минобороны: Авиация ВКС России и средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России сбили украинский штурмовик возле Веролюбовки ДНР, а ПВО сбила Су-25 ВСУ около Малой Токмачки Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В Telegram-канале Минобороны уточняется, что два украинских штурмовика были сбиты истребительной авиацией ВС России и средствами ПВО в ДНР и Запорожской области.

    Кроме того, за сутки уничтожены 26 украинских беспилотников рядом с Верхней Дуванкой, Кременной, Привольем, Лисичанском, Берестовым, Красной Горой, Володино, Орлинским в ДНР, Любимовкой, Работино и Токмаком в Запорожской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных.

    Коментарии (12)
    18 августа 2023, 13:04
    Эксперт: Исключить атаки дронов на Москву до полного поражения Украины будет сложно

    Военный эксперт Кашин: Налеты украинских БПЛА на Москву только пугают людей и не имеют военного эффекта

    Эксперт: Исключить атаки дронов на Москву до полного поражения Украины будет сложно
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Украинские дроны стали оружием для террористических атак на российские города. Полностью пресечь угрозу будет невозможно до полного поражения Украины, но минимизировать можно. России необходимо продолжать усиливать систему ПВО и разрабатывать новые средства противодействия БПЛА. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Кашин. Ранее украинский беспилотник вновь попытался атаковать Москву.

    «Вооруженные силы Украины достаточно тщательно прокладывают маршрут для БПЛА на основе данных спутниковой разведки о расположении наших систем ПВО. В такой ситуации нам, вероятно, необходимо проводить работу по усилению противовоздушной обороны, особенно вокруг Москвы», – сказал Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

    «Судя по всему, противник делает ставку на то, что мы стянем в столицу дополнительные комплексы противовоздушной обороны, сняв их с фронта и прифронтовых районов. Тут важно не поддаваться на провокацию. Кроме того, у атак есть и политическая цель», – отметил он.

    «Их можно сравнить с обстрелами палестинцами территории Израиля при помощи самодельных ракет. Они, как и налеты украинских БПЛА на Москву, не имеют большого военного и экономического эффекта, но нарушают привычное течение жизни. Скорее всего, полностью исключить такие атаки до полного поражения Украины будет сложно», – рассуждает эксперт.

    «Любой крупный город – это благоприятная среда для применения дронов. На руку противнику играет большое количество зданий, складок местности. По сути, в городской застройке беспилотники превращаются в идеальное террористическое оружие», – полагает он.

    «Но нашим военным, конечно, необходимо прорабатывать комплекс мер для защиты от таких атак. Нужно создавать новые средства уничтожения БПЛА, которые будут эффективны и безопасны для применения в населенных пунктах. В частности, это может быть лазерное оружие», – считает собеседник.

    «Такой процесс займет много времени. Поэтому сейчас, помимо усиления системы ПВО, нам стоит уделить особое внимание высокоточным ударам по местам сборки и взлета дронов. Кроме того, было бы правильным отодвигать линию фронта как можно дальше от границы России, создавать таким образом буферную зону, которая не позволит беспилотникам противника проникать на нашу территорию», – заключил Кашин.

    Ранее украинский беспилотник упал рядом со зданием «Экспоцентра» в Москве, в результате падения обломки БПЛА повредили крышу и фасад павильона. Минобороны сообщило, что после «воздействия средств поражения ПВО» беспилотник «изменил траекторию полета и упал на нежилое здание», пострадавших нет. Неделей ранее российская ПВО сбила БПЛА противника в районе Карамышевской набережной Москвы. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что несмотря на предотвращение ударов, стоит задуматься об усилении линии защиты столицы.

    Напомним, Кнутов также указывал на то, что противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. По его мнению, для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения беспилотных летательных аппаратов.

    Коментарии (51)
    19 августа 2023, 04:28
    Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
    Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе главы государства.

    «Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», – передает ТАСС сообщение Кремля.

    Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону. Так, он проводил здесь совещание и заслушивал доклады военных в середине марта – тогда же, когда впервые посещал Мариуполь.

    Президент приезжал также в штаб 31 декабря 2022 года и отсюда выступал с новогодним обращением к гражданам.

    Коментарии (2)
    18 августа 2023, 12:18
    В Совфеде призвали признать власти Украины террористами и добиваться международного осуждения

    Сенатор Климов: России следует добиваться международного осуждения террористических атак украинских БПЛА на Москву

    В Совфеде призвали признать власти Украины террористами и добиваться международного осуждения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Атаки БПЛА на Москву однозначно классифицируются УК РФ как террористический акт. Они несут угрозу не только россиянам, но и иностранным гражданам на территории страны, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее украинский беспилотник вновь попытался атаковать Москву.

    «Противник пытается дестабилизировать обстановку в России. Украине это необходимо, чтобы показать Вашингтону – они не зря тратят американские деньги. Для нас же такие атаки являются поводом лишний раз задуматься о безопасности», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Наши силовики также должны дать правовую оценку действиям противника. Атаки дронами на гражданскую инфраструктуру классифицируются УК РФ как теракт. Все подобные преступления нужно документировать, чтобы потом наказать виновных», – акцентировал собеседник.

    «Я считаю, что настало время признать украинские власти террористами и добиваться их международного осуждения. Также надо адресно призывать другие государства принять меры против офиса Зеленского. Необходимо понимать, что эти атаки несут угрозу и иностранным гражданам в России. Например, сотрудникам посольств», – отмечает сенатор.

    «Кроме того, история знает немало случаев, когда вскормленные западными странами террористы вредили своим же покровителям. Тот же Бен Ладен, стоящий за атакой на Всемирный торговый центр в Нью Йорке, был выращен Вашингтоном. Украина может пойти по схожему пути», – акцентировал Климов.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова в разговоре с газетой ВЗГЛЯД напомнила, что «Россия давно квалифицирует деятельность киевского режима как террористическую». По ее словам, вопросом о включении президента Украины Владимира Зеленского в список террористов должны заниматься правоохранительные органы.

    Ранее украинский беспилотник взорвался рядом со зданием «Экспоцентра» в Москве, в результате падения обломки БПЛА повредили крышу и фасад павильона. На месте ЧП работают спецслужбы, информации о пострадавших не поступало. Как отмечают в Telegram-канале Shot, зафиксировано повреждение части павильона № 8.

    По информации очевидцев, беспилотник некоторое время летел вдоль Москвы-реки, москвичи видели его за пять-семь минут до взрыва, передает «Московский комсомолец». Так, в 3:49 в правоохранительные органы обратился проживающий на 13-м этаже дома по Береговому проезду житель района Филевский парк, который сообщил о шуме, слышном с улицы. Когда мужчина посмотрел в окно, то увидел летательный аппарат с пропеллером, летевший вдоль Москвы-реки в сторону «Москва-Сити» на уровне 15-го этажа.

    Неделей ранее российская ПВО сбила БПЛА противника в районе Карамышевской набережной Москвы. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что несмотря на предотвращение всех ударов, стоит задуматься об усилении линии защиты столицы.

    Напомним, Кнутов также указывал на то, что противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. По его мнению, для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения беспилотных летательных аппаратов.

    Коментарии (6)
    19 августа 2023, 06:04
    Российский «Ланцет» догнал американский БТР на Запорожском направлении

    Российский «Ланцет» догнал американский БТР Stryker на Запорожском направлении

    Российский «Ланцет» догнал американский БТР на Запорожском направлении
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Расчет БПЛА российского армейского спецназа «Осман» прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил американский колесный бронетранспортер Stryker на Запорожском направлении.

    Кадры, снятые камерой «Ланцета», публикует РИА «Новости».

    Американский бронетранспортер двигался по проселочной дороге на высокой скорости, за ним поднимался столб пыли. «Ланцет» преследовал БТР и вскоре попал в уходящую технику.

    Публикуется также еще одно видео с «Ланцетом». На кадрах расчет БПЛА уничтожил танк украинских националистов.

    Ранее украинские военнослужащие пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, что российские беспилотные аппараты «Ланцет» и «Орлан» значительно усложняют жизнь боевикам ВСУ.

    Коментарии (10)
    18 августа 2023, 14:31
    На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
    На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
    @ t.me/mod_russia

    На Донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке штурмовой авиации за последние сутки отражены три атаки ВСУ около Авдеевки, Берестового и Марьинки ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронемашины, американская артсистема М777, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Возле Дылеевки, Дзержинска и Новопокровского ДНР уничтожены три пункта боепитания подразделений ВСУ.

    На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток», ударами оперативно-тактической авиации отражена атака противника рядом с Никольским ДНР, а также нанесено поражение подразделениям ВСУ под Урожайным и Старомайорским ДНР, отчитались в Минобороны.

    В ход боев за минувшие сутки уничтожены до 210 военнослужащих, танк, две машины пехоты, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», сообщил Конашенков.

    Коментарии (31)
    18 августа 2023, 14:49
    Наемники из США заявили о «профессиональной силе» сопротивления ВС России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские военные, сражающиеся на стороне ВСУ, рассказали о «профессиональной силе» сопротивления российских войск, сообщает ABC News.

    По словам одного из бойцов с позывным Танго, его подразделение, в которое входят десятки человек, понесло 85% потерь, передает RT.

    Еще один наемник с позывным Золотая Рыбка рассказал, что российские военные профессионально ведут бои. ВС России он назвал «профессиональной силой», с которой приходится сражаться.

    Ранее сообщалось, что на Купянском направлении ВС России отразили семь атак.

    Коментарии (3)
    18 августа 2023, 18:48
    В Пентагоне назвали срок подготовки украинских экипажей F-16

    Пентагон назвал срок подготовки украинских экипажей F-16 к боевым действиям

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подготовка к участию в боевых действиях эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F-16 может занять до пяти лет, речь идет о подготовке украинских военнослужащих, при этом передача этих самолетов Киеву ситуацию на поле боя не изменит, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

    Генерала спросили, продолжает ли он придерживаться той точки зрения, что передача истребителей не станет переломным моментом для Киева, он подтвердил свои слова, передает ТАСС.

    «Что даст им F-16? Он более совместим с вооружением, которое мы им сейчас поставляем. <…> Он поможет и предоставит им дополнительный потенциал, но не станет панацеей», – добавил командующий ВВС. Также он уточнил, что для подготовки к пилотированию F-16 необходимо учиться несколько лет.

    Ранее сообщалось, что США одобрили план по передаче истребителей F-16 Киеву, когда будут готовы пилоты ВСУ.

    Коментарии (3)
    18 августа 2023, 20:41
    ПВО сбила беспилотник ВСУ самолетного типа в Белгородской области

    Российская система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ самолетного типа в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбит ПВО над Белгородским районом Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что Белгородскую область пытался атаковать БПЛА самолетного типа, его сбила российская ПВО. По его словам, уточняется информация о последствиях на земле, предварительно пострадавших и разрушений нет.

    Ранее средства РЭБ приземлили украинский дрон-камикадзе в Курской области.

    Коментарии (0)
    18 августа 2023, 21:08
    Конгрессвумен рассказала, к чему приведет отправка Украине истребителей F-16

    Конгрессвумен Тейлор-Грин рассказала, к чему приведет отправка Украине истребителей F-16

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Киеву американских F-16 приблизит США к третьей мировой войне.

    Она указала, что президент США Джо Байден, продавая Украине эти самолеты, подталкивает страну к войне, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Тейлор-Грин в соцсети.

    «Джо Байден работает на Украину, а Америку ставит на последнее место», – заявила она.

    Ранее в Пентагоне заявили, что необходимо около пяти лет, чтобы подготовить украинских летчиков для полетов на F-16.

    Коментарии (0)
    18 августа 2023, 10:15
    Российские войска уничтожили лодку с военными ВСУ в Херсонской области

    Российские войска уничтожили лодку с военными ВСУ и РЛС AN/TPQ-36 в Херсонской области

    Соединения группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожили РЛС AN/TPQ-36, два 120-мм миномета и лодку с военными ВСУ, сообщил представитель экстренных служб региона.

    Российские военные в ходе огневого поражения уничтожили РЛС AN/TPQ-36, 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом к нему, ликвидированы пять боевиков ВСУ, еще двое получили, передает ТАСС.

    Представитель экстренных служб добавил, что в островной зоне уничтожены еще один миномет и лодка с пятью военными ВСУ. В общей сложности за последние сутки в этой зоне ликвидированы восемь украинских военных и четверо ранены.

    На каховском направлении уничтожено место дислокации подразделения ВСУ, ликвидированы девять военных, 12 получили ранения, выведены из строя две единицы автомобильной техники.

    Неделю назад сообщалось, что соединения группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожили склад ВСУ с боеприпасами, в том числе к артиллерийским системам иностранного производства.

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    18 августа 2023, 15:52
    Средства РЭБ приземлили украинский дрон-камикадзе в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили в приграничном Рыльском районе Курской области украинский дрон-камикадзе, взрывчатка не сдетонировала, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он написал, что груз на дроне ВСУ, который посадили российские средства РЭБ, был со взрывчаткой, но сдетонировать он не успел.

    Ранее сообщалось, что в ходе атаки беспилотника 18 августа был поврежден фасад павильона «Экспоцентра» в Москве и крыша здания.

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