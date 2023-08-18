На Купянском направлении отражено семь атак ВСУ

Возле Каменок Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника на этом направлении за сутки составили до 75 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа, польская самоходная артиллерийская установка Krab.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки «Центр», огнем артиллерии отражены две атаки противника рядом с Григоровкой ДНР и Червоной Дибровой ЛНР.

За последние сутки ликвидированы порядка 80 военнослужащих, три бронемашины и два пикапа, сообщил Конашенков.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки при поддержке артиллерии под Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а кроме того пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две машины пехоты, польская самоходная артустановка Krab, американская артиллерийская система М777, британская гаубица L119, перечислили в Минобороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы около 30 военнослужащих, также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 37.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за сутки поражены живая сила и техника ВСУ в 143 районах, отчитались в Минобороны.