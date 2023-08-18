В Родительской ассоциации рассказали об импульсивных покупках к 1 сентября

В Родительской ассоциации рассказали, что не стоит покупать школьнику к 1 сентября

Tекст: Татьяна Косолапова

«К 1 сентября родители школьников нередко совершают импульсивные покупки, покупают то, что ученику не пригождается, либо приобретают какие-то товары в избытке. И я их понимаю, в том же канцелярском магазине глаза просто разбегаются, и кажется, что все очень нужно, но это не так», – говорит Шевченко.



Первая ошибка, которую совершают родители, по мнению эксперта, это покупка зимней одежды на вырост, в том числе спортивной. В конце летнего сезона наблюдаются большие скидки на данные товары, однако есть риск того, что школьник вырастет из этой одежды к зиме либо она останется велика. Кроме того, вещи могут разонравиться за полугодие, причем как родителям, так и ребенку. Тоже самое касается школьной и уличной обуви – ее следует брать лишь для ближайшего времени. «Иногда лучше переплатить и купить подороже потом, но зато нужное, чем сэкономить и приобрести по скидке, а в итоге это не понадобится», – отмечает собеседница.

Бывает, что какие-то рабочие тетради или пособия ребенок в течение года не использует, продолжает специалист. Такие товары она призывает закупать коллективно по рекомендации конкретного учителя, на весь класс. То же самое касается утепленной спортивной одежды – сначала стоит спросить, планируется ли проводить занятия на улице, и только потом принимать решение о покупке.

«Не стоит покупать впрок канцелярку. Это касается как базовых синих шариковых ручек, карандашей и подобных мелочей, так и альбомов, красок различных, фломастеров и маркеров, разноцветных ручек и так далее. И часто еще тетрадей на год вперед родители закупают, но не все подходят для конкретного предмета. Иногда педагоги требуют тетради с определенным размером клетки или линейки, кому-то важна ширина полей на страничках, чтобы учитель делал пометки, либо их толщина, ведь некоторые собирают тетради на проверку», – делится Шевченко.

Для того чтобы избежать бестолковых трат и купить лишь то, что ребенку действительно нужно для школы, специалист рекомендует обратиться к классному руководителю с просьбой выдать список необходимых для учебы предметов. В их числе должна быть канцелярия с уточнениями: сколько и каких цветов необходимо приобрести ручек, какие краски, кисточки и бумага понадобятся для предмета ИЗО (изобразительные искусства), нужны ли дополнительные выделители текста, какие необходимы линейки, циркули и так далее. Также классный руководитель может подсказать требования к тетрадям, если, например, по каким-то предметам не подойдут любые, понравившиеся школьнику.

«Что касается цветов для учителя, то это, конечно, дело добровольное, но по итогу каждый ребенок что-то да приносит. Здесь родителям стоит заранее обсудить, не против ли они одного общего букета от класса. Это намного лучше, потому что педагогу тоже неудобно все цветы по отдельности перетаскивать домой, это тяжело, но и без букета его оставить нельзя, это уже традиция. А вот если собрать деньги с класса, то можно купить большой, достойный, красивый букет, который отразит любовь к классному руководителю сразу от всех учеников», – заключила собеседница.

Ранее компания «АльфаСтрахование» провела опрос среди российских родителей, согласно которому выяснила, что большинство (64%) считают самой нецелесообразной тратой к 1 сентября покупку цветов, передает «Газета.ru». 43% опрошенных в числе ненужных покупок ко Дню знаний отметили подарок учителю, поскольку для отдельного поздравления есть День учителя. 33% родителей к бесполезным тратам отнесли покупку школьной формы, а 22% респондентов пожаловались, что покупали два комплекта физкультурной формы (для летнего и зимнего периода), один из которых в итоге не пригодился ребенку в течение учебного года.