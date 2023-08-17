Власти Курской области назвали провокацией сообщения о якобы эвакуации возле Курской АЭС

Tекст: Вера Басилая

На своей странице в «ВКонтакте» ЦОД ГОЧС Курской области сообщил, что украинские паблики распространяют недостоверную информацию о якобы планах властей Курской области эвакуировать «избранную» часть населения из-за готовящейся провокации на Курской АЭС. При этом украинские СМИ ссылаются на «План эвакуационных мероприятий Курской области».

ЦОД ГОЧС отметил, что подобные сообщения предназначены для того, чтобы вызвать у людей панику, а план, на который ссылаются украинские провокаторы, является стандартным региональным документом, применяемым в случае ЧП.

Жителей области просят доверять только проверенной информации из официальных источников и не поддаваться провокации.

Ранее три жителя пострадали в результате обстрела села Волфино в Курской области.