Пик летнего пожароопасного сезона пройден в России

Глава Рослесхоза Советников сообщил о завершении пика летнего пожароопасного сезона

Tекст: Антон Антонов

В 2023 году в лесах России произошло «около 10 тыс. возгораний, огнем пройдено порядка 3,9 млн га». Советников признал, что «цифра немалая», но «она ниже среднепятилетних значений в 1,7 раза», передает ТАСС.

Глава Рослесхоза отметил, что «зоны контроля существенно сокращены с около 600 до 400 млн га, то есть охрана лесов от огня увеличена более чем на 200 млн га». Он указал, что пожары «ликвидируются на крайне удаленных территориях, в частности, в Якутии и Хабаровском крае».

В 2023 году летний пожароопасный сезон стартовал на три недели раньше обычного, бороться с пожарами приходится при неблагоприятных погодных условиях, а большинство пожаров произошло в труднодоступной местности. Самым пожароопасным регионом стала Якутия, сейчас обстановка там стабилизирована.

Советников признал, что пока «рано подводить итоги сезона». Он указал, что можно увидеть, как «изменяется климат и последствия этого по всему миру: лесные пожары в Канаде, дым от которых добрался до Нью-Йорка, страшная трагедия на Гавайях, унесшая жизни людей, сложная обстановка с огнем в лесах Турции».

Советников заявил, что только за «прошедшие сутки в России ликвидировано 125 лесных пожаров». Он подчеркнул, что «жертв или пострадавших местных жителей от лесных пожаров в нашей стране нет». Советников призвал местные власти «оставаться в режиме повышенной готовности».

В 2022 году в Якутии был впервые был проведен эксперимент по предотвращению пожаров с помощью искусственного вызова осадков.