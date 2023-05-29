В Якутии научились вызывать дожди для предотвращения лесных пожаров

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29 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
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Ажиотажный спрос на золото вполне объясним

Мир накрыла новая золотая лихорадка DPA/TASS
В мире начинается новая золотая лихорадка. Драгоценный металл продолжают активно скупать не только мировые центробанки, но и частные лица. Цены держатся вблизи исторического максимума. Многие ждут нового исторического рекорда. Почему такой ажиотаж вокруг золота и как долго он продлится? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Россия получила всевидящий глаз из космоса

Спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» Сергей Савостьянов/ТАСС
Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии. Его задачи в первую очередь исключительно мирные – касающиеся, например, функционирования Северного морского пути. Однако этим они не исчерпываются. Чем же так важен этот аппарат для российской космонавтики, а в том числе и для наших военных? Подробности...
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На выборах в Турции победила Россия

Западные страны и турецкая оппозиция считают, что Москва фактически помогла Реджепу Эрдогану победить MURAT CETINMUHURDAR/Reuters
Важнейший внешнеполитический партнер России – президент Турции Реджеп Эрдоган – одержал победу во втором туре выборов главы государства. Почему Запад делал все для его поражения, почему провалился турецкий Майдан, за счет чего Эрдогану удалось удержаться на своем месте и что это теперь означает для интересов России? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Азия – это не другая галактика и даже не «анти-Европа», а точно такая же часть общей планеты. И в ней не получится найти тихую гавань ни в спорте, ни в политике, ни в экономике. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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Вам нравится климат вашего региона (среднегодовая температура воздуха)?
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  • Хотелось бы холоднее

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    Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных Москва раскритиковала нелепые попытки оправдать сенатора США Грэма Лавров о ситуации вокруг Косова: В центре Европы зреет большой взрыв Певицу Славу госпитализировали в Москве
    Военный эксперт: России надо присоединять не только Харьковскую область Командование ВСУ заявило о скором контрнаступлении Путин подписал закон, регламентирующий установку дорожных камер В храме Христа Спасителя назвали возможный срок выставления «Троицы»

    Главная тема


    Ажиотажный спрос на золото вполне объясним

    опубликовал открытку


    СМИ: Удар России по носителям Storm Shadow навел министр обороны Украины

    погибшие американцы


    В США назвали число ликвидированных на Украине американских наемников

    «откровенная русофобия»


    В Совфеде назвали ролик с сенатором Грэмом о «смерти русских» топорной пропагандой Киева

    Видео

    внешнеполитический партнер


    На выборах в Турции победила Россия

    прорывные технологии


    Россия получила всевидящий глаз из космоса

    русофобская риторика


    Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

    второй тур


    Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

    битва кланов


    Как Зеленский оказался наследником Брежнева

    развал империи


    Тимур Шерзад: Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

    часть планеты


    Денис Миролюбов: Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

    историческая случайность


    Дмитрий Орехов: Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    В Якутии научились вызывать дожди для предотвращения лесных пожаров

    Глава Якутии Николаев рассказал Путину о вызове искусственных дождей для тушения лесных пожаров
    		   
    29 мая 2023, 18:12
    Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    В прошлом году в Якутии был впервые проведен эксперимент по предотвращению пожаров с помощью искусственного вызова осадков, рассказал глава республики Айсен Николаев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «В прошлом году мы впервые провели эксперимент: привлекли авиацию для того, чтобы превентивно вызывать дожди на тех территориях, где у нас могли быть пожары. Я считаю, что в мае и июне нам это очень помогло», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов проверил, как Якутия подготовилась к тушению природных пожаров, он напомнил, что по итогам пожароопасного сезона 2022 года республика добилась кардинального снижения площади лесных пожаров. По сравнению с 2021 годом пройденная огнем площадь уменьшилась в 14 раз.

    Специально упавший в грязь перед бойцами офицер привел в восторг интернет
    Замполит Александрийской бригады привел в восторг российские соцсети своим разговором с бойцами
    		   
    29 мая 2023, 01:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Замполит Александрийской бригады «Черных гусар» с позывным «Метод», объясняя бойцам, как следует действовать при обстреле, не побрезговал упасть в грязь, чтобы быть убедительнее.

    Замполит объяснял, что при обстреле противнику будет труднее попасть по лежащему человеку, чем по тому, который стоит в полный рост. Еще сложнее попасть по бойцу, который при этом «перевернется и переползет» в другое место, сказал он. При этом «Метод» продемонстрировал все указанные действия прямо в грязи.

    «Мужики, стесняться ничего не надо, – сказал он, поднявшись. – Я лучше своими руками вот этими 150 тыс. раз буду иметь возможность умыть свое вот это грязное лицо. Но я вернусь к своей маме, которая подарила мне жизнь, моей семье, моим детям. И ради них я дойду здесь до конца. Я не вправе оставить себя здесь. Я вправе закончить с этой нечистью – и идти вперед с высоко поднятой головой».

    Замполит заявил: «Пусть я сегодня грязный, пусть у меня не будет возможности сегодня постираться, но я живой. Берегите себя здесь каждый, мужики». Он подчеркнул, что бойцам нужно сплотиться в «единый кулак», которым можно «пробить лоб противнику» так, что «кулак вылезет из затылка».

    Он сравнил отделение с кулаком: «Вот отделение – пять человек. Сломай мизинец – минус один человек. Можно ударить этим кулаком? Нет. Командир – большой палец. Если он сломан, можно ударить этим кулаком? Нет». А собранные в единый кулак бойцы сильны, их не сломить, заявил «Метод». Он подчеркнул, что «русский человек долго запрягает», но «если запряжет – нас не остановить».

    В комментариях к записи пользователи Telegram заявили, что «каждое слово» замполита «прям отточено и точно в мозг». «Молодец, командир. Берегите солдат, в них сила армии», – отметил другой комментатор. Указывается, что «Метод» – это «наглядный пример для дебилов, вечно вопрошающих, зачем нужен грамотный политофицер». «Каждое слово как пуля и точно в сознание. Политрук огонь просто», – заявили в комментариях.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как во время Великой Отечественной войны Красной армии приходилось сражаться с врагом не только на передовой, но и на идеологическом фронте.

    Коментарии (31)
    СМИ: Россия полностью уничтожила украинский флот турецких Bayraktar

    28 мая 2023, 19:54

    Текст: Ольга Иванова

    Россия лишила ВСУ важного стратегического ударного средства, уничтожив все БПЛА Bayraktar TB2, сообщило издание Business Insider.

    Аналитик Сэмюэль Бендетт рассказал, что такие БПЛА хорошо работают в случаях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но Россия сбила много украинских БПЛА, передает Lenta.ru.

    По словам эксперта, сейчас Киев использует оставшиеся турецкие БПЛА лишь для наблюдения и разведки.

    Ранее украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом.

    Коментарии (31)
    Кличко назвал причину ночных вибраций в квартирах киевлян
    		   
    28 мая 2023, 19:08
    Фото: Chris Emil Janssen/Keystone Press Agency
    Текст: Ольга Иванова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вибрация, которую ощущали жители города в своих квартирах ночью, связана с перемещением «мощного оружия».

    В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что это мощное оружие идет к фронту и вибрация может быть связана с ним, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ писали, что жители Киева в ночь на воскресенье ощущали толчки и вибрацию.

    До этого Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

    Коментарии (54)
    Reuters: Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян
    		   
    29 мая 2023, 01:25
    Фото: Ukrainian Presidentia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа, следует из сообщения информационных агентств.

    На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

    Позднее Киев предоставил Reuters полную запись встречи. На ней Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Грэм сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же заявил, что украинские войска «не сражаются» на российской территории.

    Reuters указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи Украине от США.

    При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ.

    Напомним, сообщалось, что Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».

    Коментарии (54)
    Минобороны заявило о групповом ударе высокоточным оружием по аэродромам ВСУ
    		   
    29 мая 2023, 14:41
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродромах, сообщили в Минобороны.

    «Цель удара достигнута. Назначенные объекты уничтожены», – сообщается в Telegram-канале МО.

    Ударом поражены командные пункты и радиолокационные посты. Также повреждения получила авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.

    Ранее очевидцы сообщали о десятках взрывов прошлой ночью в Киеве, также работала система ПВО. В понедельник днем также сообщалось о взрывах в украинской столице, в районе киевского аэропорта Жуляны виден дым.

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    СМИ: Удар России по носителям Storm Shadow навел министр обороны Украины
    «Российская газета»: Министр обороны Украины Резников навел удар ВКС России по носителям Storm Shadow
    		   
    29 мая 2023, 15:54
    Фото: mil.gov.ua
    Текст: Ольга Никитина

    В результате российского авиаудара по украинской авиабазе в Хмельницкой области могли быть уничтожены самолеты-носители британских ракет Storm Shadow, пишут СМИ.

    Удар ВКС, как сообщается, мог «навести» министр обороны Украины Алексей Резников, который ранее опубликовал открытку с фронтовым бомбардировщиком Су-24 с британской Storm Shadow, раскрыв носителя этих ракет, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».

    На той же открытке, по данным СМИ, «засветилась» эмблема 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, база которой расположена в городе Староконстантинове в Хмельницкой области.

    Об уничтожении пяти самолетов в Хмельницкой области ранее сообщали местные власти, подконтрольные Киеву.

    Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО за сутки перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS.

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    Российские военные взяли в плен у Белогоровки 23 украинских десантника
    Российские силы за двое суток взяли в плен у Белогоровки более 20 украинских десантников
    		   
    29 мая 2023, 08:16
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Российские военнослужащие за двое суток взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам эксперта, за двое суток российские штурмовые отряды провели несколько успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка и захватили в плен 23 военнослужащих 81-й бригады Вооруженных сил Украины.

    Как указал Марочко, военнопленным оказали медицинскую помощь и отправили их в место содержания, «отвечающее всем нормам международного гуманитарного права», передает ТАСС.

    Российские военные также заняли выгодные позиции на линии боевого соприкосновения у Белогоровки.

    Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к маневренной обороне, пытаются прощупать слабые места российских позиций на Луганском направлении.

    Коментарии (22)
    Губернатор Гладков предложил решение проблемы с обстрелами Белгородской области
    Губернатор Гладков: Присоединение Харькова станет решением проблемы с обстрелами Белгородской области
    		   
    29 мая 2023, 09:38
    Фото: t.me/vvgladkov
    Текст: Ольга Никитина

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы украинских обстрелов территории региона станет присоединение Харькова.

    Гладков в эфире канала «Россия 24» подчеркнул, что если Харьков присоединить к Белгородской области, это станет лучшим решением проблемы обстрелов региона, передает ТАСС.

    В воскресенье Гладков сообщал, что за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов. При обстреле города Шебекино погиб один человек.

    Коментарии (65)
    Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Киеве
    ТАСС: В центре Киева прозвучало больше десяти взрывов, люди спускаются в подвалы
    		   
    29 мая 2023, 12:03
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    По сообщениям очевидцев, в центре Киева прогремело более десяти взрывов, жители спускаются в метро и подвалы.

    Очевидец сообщил ТАСС, что над городом работает система ПВО. По его словам, жители в панике.

    Источник сообщил также, что дым виден в районе киевского аэропорта Жуляны.

    Воздушная тревога в понедельник объявлена почти во всех регионах Украины, кроме Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской.

    Ранее сообщалось, что некоторых жителей во время воздушной тревоги не пустили в метро.

    Коментарии (32)
    В Минобрнауки отреагировали на скандальные заявления доцента СПбГУ о спецоперации

    29 мая 2023, 13:23

    Текст: Елизавета Шишкова

    Ситуация с антироссийскими высказываниями доцента Института истории Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Михаила Белоусова – безобразная и нетерпимая, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

    Белоусова высказался против СВО и заявил о поддержке украинской армии, заявления историка прозвучали на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову, ушедшему на фронт добровольно, взяв академический отпуск, передает РИА «Новости».

    «Ситуация безобразная и нетерпимая со всех точек зрения. Героически погиб студент университета, который добровольцем принимал участие в спецоперации. И вместо того, чтобы почтить память товарища, коллеги по университету, проявить человеческие чувства, мы видим абсолютно вульгарную попытку привлечь  внимание антироссийскими политическими заявлениями», – сказал Могилевский.

    По его словам, исторический факультет СПбГУ – один из лучших в России. На факультете работают профессионалы с гражданской позицией, люди, «к которым не относится маленькая группа, устроившая провокацию».

    Могилевский заявил, что о научных достижениях Белоусова ему ничего неизвестно, кроме того, что отдельные студенты группируются вокруг него. Эти учащиеся также не могут похвастать какими-либо серьезными достижениями в научной деятельности.

    «Белоусов – преподаватель, доцент, занимался декабристами. Но вот услышали бы его декабристы, русские офицеры, как они отнеслись бы к попыткам дискредитировать российские Вооруженные силы? Выступать в борьбе, которую ведет России, фактически на стороне врага?» – сказал Могилевский.

    Представитель ведомства добавил, что в высказываниях Булоусова «не видно ни совести, ни исторического сознания, ни университетской чести».

    Могилевский выразил уверенность, что ректор университета Николай Михайлович Кропачев разберется и примет меры для нормализации ситуации в вузе.

    Коментарии (53)
    В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
    Советник главы военной администрации Одесской области Украины Братчук сообщил о повреждении портовой инфраструктуры
    		   
    29 мая 2023, 07:47
    Фото: Рупор Москвы/Rutube
    Текст: Антон Антонов

    Повреждены объекты портовой инфраструктуры, заявил советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук после сообщений о взрывах в регионе.

    Как рассказал Братчук, воздушная тревога в Одесской области продолжалась почти четыре часа, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что «в портовой инфраструктуре вспыхнул пожар». Она уточнила, что «пострадала портовая инфраструктура именно Одессы», передает ТАСС.

    Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.

    Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.

    Коментарии (15)
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прозвучали в Киеве и ряде регионов Украины
    		   
    29 мая 2023, 04:29
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    На окраинах Киева, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Киеве взрывы прогремели в четырех районах. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе начался пожар.

    Воздушная тревога объявлена в ночь на понедельник на всей территории Украины, передает ТАСС.

    Сначала тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Также тревогу объявили на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Предупреждение об угрозе с воздуха также было объявлено в Полтавской и Черкасской областях.

    Позднее тревога прозвучала в Житомирской, Харьковской и Одесской областях Украины, далее – в Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Черновицкой областях. Последними тревогу объявили в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

    В воскресенье мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

    Коментарии (16)
    Румыния осудила президента Венгрии из-за слов о Трансильвании
    Заявление президента Венгрии Новак о Трансильвании вызвало недовольство МИД Румынии
    		   
    29 мая 2023, 06:25
    Фото: Martin Juen/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    МИД Румынии выразил «твердое неодобрение» в связи с заявлением президента Венгрии Каталин Новак о Трансильвании, история которой остается болезненным вопросом в румыно-венгерских отношениях.

    МИД подчеркнул, что Румыния не раз призывала венгерских официальных лиц и политиков к сдержанности в ходе их «частных визитов в Румынию». МИД пожаловался на «неадекватные публичные высказывания, в том числе касающиеся исторического региона Румынии», передает ТАСС.

    Новак посетила церковь в городе Мьеркуря-Чук и приняла участие в паломничестве в Шумулеу-Чук (уезд Харгита в исторической области Трансильвания). В конце мероприятия традиционно прозвучали гимны Венгрии и секуев – этнически близкого к венграм национального меньшинства. В соцсетях Новак опубликовала строку из гимна секуев: «Не дай Трансильвании погибнуть, Господи наш!».

    Трансильвания была передана Румынии по итогам Первой мировой войны. Сейчас в Румынии живет примерно 1,2 млн этнических венгров, большинство – в Трансильвании.

    Напомним, осенью жест премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в поддержку венгерской сборной по футболу обернулся международным скандалом.

    Коментарии (7)
    Зеленский назвал ночную атаку дронами по Украине одной из самых крупных

    28 мая 2023, 20:28

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.

    По его словам, Украину атаковали одновременно 54 дрона, отмечены попадания в Житомирской области, сообщает РИА «Новости».

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

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    Соперник Эрдогана на выборах пожаловался на несправедливость
    Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кылычдароглу пожаловался на несправедливость и давление
    		   
    28 мая 2023, 22:52
    Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению.

    Кылычдароглу заявил, что «эти выборы были одним из самых несправедливых периодов в истории». Он поблагодарил всех проголосовавших за него и призвал «продолжить бороться за демократию». «Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», – приводит его слова ТАСС.

    Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова». В своей речи он не сказал прямо, принимает ли свое поражение или будет оспаривать результаты голосования, передает РИА «Новости».

    Однако его соратница, лидер «Хорошей партии» Мерал Акшенер поздравила с победой действующего главу Турции Тайипа Эрдогана, заявив, что принимает его победу.

    Небольшие столкновения между сторонниками Кылычдароглу произошли в воскресенье в Анкаре. Около 50–60 человек, преимущественно молодых людей, собрались возле штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии. Между ними произошел конфликт, который перерос в небольшую потасовку. Полиция не вмешивалась, но контролировала ситуацию, участников конфликта разняли другие люди.

    Тем временем самолет с Эрдоганом приземлился в Анкаре. По данным TRT Haber, после обработки бюллетеней из 99,73% избирательных урн Эрдоган набирает 52,14% голосов, Кылычдароглу – 47,86%. По данным оппозиционного агентства Anka, Эрдоган набирает 52,12%, Кылычдароглу 47,88% после обработки бюллетеней с 99,32% урн.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту президента Турции.

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